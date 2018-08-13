【城坎大導演】濱口龍介：《睡著也好醒來也罷》

文：張笠聲

據聞本屆坎城影展選太多政治正確的電影，但倘若只論電影不論政治，那還要論什麼？不如先談談最易被大眾接受的「通俗劇」如何脫離政治正確的魔咒，潛近倫理問題的核心。

如果說政治正確的劇碼，往往把社會的不公不義放進背景，以成為主角的障礙來推進劇情，那麼通俗劇就是反其道而行，反而把所有角色放在平等的地位，一切障礙都來自彼此的牽制。如此，我們便能看見一種完全不一樣的人間光景。

這部影片放在所有競賽影片中的清新之處，就是所有角色都是一般人。沒有人被設定極端缺陷，沒有人衝撞社會體制，沒有人面臨階級、貧富、權力的差異或壓迫，沒有人想要活得很了不起或是跟不上時代，沒有人要報復什麼，沒有人代表著某種既成的偏見，也沒有人有反社會作為。

Photo Credit：東昊

「反社會衝動」在描繪當代青年的影片中特別顯著——強烈者如李滄東導演的《燃燒烈愛》所瀰漫的犯罪氣息，也可以小到像《野梨樹》的男主角一樣，僅僅覺得自己必須出版一本曠世文集。

《睡著也好醒來也罷》讓人發現，即使是以平凡的年輕人作為主角，依然有推動一部戲劇的可能，其能量比我們預期得還要強大。這股動力，竟也只是女主角想驗證自己對「愛」的直覺是否正確⋯⋯所謂愛的直覺，是自然地面對自己，面對他人，然後透過言語表達真實感受。這個動力如此單純，卻讓整部戲的劇情一切指向內，使虛構的人物展開彼此的關係、生成出真實的情感。

要從現實中淘洗出這樣的情感並不容易，因為愛的直覺經常在社會化後磨損其原意。我們處在一個遵循倫理標準的文化中，太輕易以社會慣習的選擇代替直覺感受，個人不知不覺就放棄去驗證自己的直覺是否正確。這就是一般人面臨的矛盾。一部日本電影，試圖呈現現代人在這樣的處境下生存特別讓人驚訝，因為日語就是一種迂迴的、不直話直說的語言，日本人際關係即是先為群體著想的文化。

Photo Credit：東昊

不僅女主角沒有先為別人著想，其它角色也沒有。女主角說：「我只想確認我做出的選擇是否正確」，這種執著即最精確的註腳。

場景建構的核心，圍繞著角色說出有意義的內心話的時刻。出於某種說不上來的驅力，每個角色把握可能驗證感受的瞬間，抓住原本可能輕易為社會妥協、卻反而選擇讓對話延續的瞬間，將每一鏡都延長得比觀眾原本預期得還久。

與此精神相對應的時空場景是311地震。人們不安地走在路上，才發現平日是如何壓抑對旁人的「愛」。第一個將此動機發揮透徹的場景，是四位主角第一次在家裡聚會那一景，本以為是單純推升衝突的片段，卻因為男主角執意將爭執的人全數留下，而使該場戲繼續演下去，也因而有了意外的轉機。他說：「如果你今天逃走了，你永遠不知道他對你這番話的真實感受是什麼。」

Photo Credit：東昊

演員的身體感受與當下情境的碰撞，造就了整部片令人驚喜的演出。這部電影在形式上完美地貫徹理念，使其接近藝術電影。

這裡的藝術不是指攝影或場面調度優美，或是技術很難達成，而是形式和內容的完美結合。在回答記者對角色的想法時，濱口龍介讚嘆原著小說中Asako這位角色：「比起倫理，她是先讓身體行動起來的角色。我期待這種真摯的情感能挽救人與人之間的關係。」

另一方面，濱口龍介將角色的行動力放回演員的身體上，而這也使得他的作品接近約翰．卡薩維蒂（John Cassavetes）的獨立精神。

「演員需要重複閱讀文本，直到完全吸收。但不是說要把感情放入台詞裡、不是幫台詞加上各種區別，而是去感受在讀本時，台詞和自己的身體產生了什麼綜合作用。這是我在《Happy Hour》學到的事。在《睡著也好醒來也罷》選角的時候，我單純選擇我很喜歡的演員，即使我們並沒有一起工作那麼長的時間，卻也試著讓劇本進入演員的身體。」

飾演男主角的東出昌大表示：「濱口藉由一些活動讓我們試著表現他想要的樣子，回想起來，關鍵是重視那個當下的感情，也就是所謂的『真心』，這是這部片的製作與演技核心，而那些過程是為了讓大家對此達到共識。」

《睡著也好醒來也罷》被選入坎城競賽片中，讓人意識到通俗劇分成兩個陣營：一邊是利用激起憐憫的情緒逼使觀眾面對某些當代問題，形式只是達到目的的手段。另一邊則是如《睡著也好醒來也罷》那般，從自然純粹的形式孕育出一種鮮活細膩的生命之力。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航