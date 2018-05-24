【坎城大觀園】從一種注目到競賽外單元與經典片

文：尤俊弘、張笠聲

在影展的次單元「一種注目」（Un certain regard）裡，由西班牙導演阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）監製、阿根廷的路易斯．奧特加（Luis Ortega》導演的 《天使怎麼了》（The Angel）很吸引大家注目。故事描述阿根廷史上犯過最多案的美少男，還有他的搭檔的犯罪歷險，伴隨兩人間的男男情愫。

影片浪漫化犯罪的過程，他們每次殺人，觀眾就開心地笑，因為幾乎沒什麼倫理可言。雖然這是改編真實事件，人的生命在此卻變得沒什麼重量，感覺有點冷酷。整體還不錯，結尾收束得情感相當飽滿。台灣已有片商代理，片名很幽默，叫作《天使怎麼了》。

一種注目單元質量參差不齊，選片偏重議題導向。這個單元最棒的非《女孩》（Girl, 暫譯）莫屬，女孩怎麼了？一個生在男孩身體的女孩，每日乖巧的練習芭蕾。前面主角看似很順遂，後來觀眾會覺得不管是校園生活還是課業上的氛圍都越來越怪，最後三分之一大爆發。大家都在問說主演哪裡找的，這片應該有資格入圍主競賽。該單元的另一特色，就是半數都是金攝影機獎的競爭者。導演盧卡斯．德霍特（Lukas Dhont）年僅27歲，大家為他鼓掌七分鐘，有人誇張地說多蘭（Xavier Dolan）的坎城金童的位置要不保了。

坎城有世界博覽會的遺緒，希望展覽陳列世界現狀，故選入較多商業和話題取向的作品。這次選映南韓的《北風》（The Spy Gone North, 台灣暫定8月上映），搭上南北韓話題。這部精采的商業片辯證了極權和民主的對立，是如何促成一樁又一樁統治階級獨佔的買賣，但故事的主軸卻是雙方陣營裡的理想主義者的友誼的誕生，讓人想到朴贊郁的傑作《共同警備區域》（Joint Security Area）。

王兵也有去看高達的片，但他坐到保留席，被工作人員趕去另一邊。讀到此消息，不禁感嘆中國記者的眼睛很利，眼線佈滿觀眾席。

然而，除了《北風》，今年競賽外單元的商業影片普遍都雷聲大雨點小。《北極》（Arctic, 暫譯）的導演喬．佩納（Joe Penna）是個年輕巴西人，也是知名Youtuber。男主角是由演過《謊言的烙印》（The Hunt, 2012）的丹麥坎城影帝麥德斯．米科爾森（Mads Mikkelsen）一人獨挑大樑。故事再單純不過：一個飛行員遇難被困在北極要求生。

另一部巴西老導演卡洛斯．迭戈（Carlos Diegues）的新片《偉大的神秘馬戲團》（The Great Mystical Circus, 2018），演員陣容包括法國男演員文森．卡索（Vincent Cassel），講述1910年到2018年一個馬戲團的家族故事。若不是基於對迭戈這位老牌巴西新浪潮導演的敬意（這部影片已是他的第17部劇情長片、三度入圍坎城主競賽單元），實在看不出坎城有任何必須放映這部片的理由。

在經典重映單元裡，兩部影片讓我們發現東歐珍貴的藝術結晶。第一是尚皮耶．李奧（Jean-Pierre Léaud）主演的《出發》（Le départ, 1967）。導演傑茲．斯科利莫夫斯基史柯林莫司基（Jerzy Skolimowski）因為這部影片得到當年柏林最佳影片金熊獎，卻因為在圍牆另一側而無法到現場領取獎牌，後來獎牌遺失，一直到前幾年柏林影展才重新鑄造一個獎牌重新頒發。

電影開頭是尚皮耶．李奧認真的身影奔跑在街上偷車，片尾燃燒的膠卷則比美國導演蒙特．赫爾曼（Monte Hellman）的《雙車道柏油路》（Two-Lane Blacktop, 1971）早了四年，從一種媒介的反身性去觸碰、反抗那個年代的虛無主義。

第二是重新肯定楊．涅梅茨（Jan Nemec, 1936-2016） 1964年的首部作《夜之鑽》（Diamonds of the Night）。《夜之鑽》是一部偉大的漫遊影片，描述逃出集中營的兩個少年不斷地跑，直到後面一群追捕者追上他們。我們看過安東尼奧尼式中產階級的漫遊，也看過葛斯范桑（Gust Van Sant）《痞子逛沙漠》（Gerry, 2002）那樣存在主義式的漫遊，但是《夜之鑽》首先將漫遊影像拉至了恐怖與殘酷的集中營歷史的維度——是否得等到2015年我們才再有了《索爾之子》（Son of Saul）這樣的作品窒息地遊返集中營？

經歷多日的期待落空，星期日主競賽首映的《幸福的拉札洛》（Lazzaro Felice）幾乎擄獲了大家的心，或許大家還記得這位導演（Alice Rohrwacher）上一部作品《蜂蜜之夏》（The Wonders, 2014），因為片商那深植人心的廣告文案：「賈樟柯最喜歡片中的駱駝。」看完《幸福的拉札洛》更會覺得開幕片《人盡皆知》的綁架是兒戲。

這部片有各種義大利電影的美好：從《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name, 2017）裡的友誼、《風燭淚》（Umberto D., 1952）裡小狗、老人與女僕的真摯情感、沒落貴族的主題、甚至是《火山邊緣之戀》（Stromboli, 1950）的自然景觀與神蹟的暈眩，加上影片前半部竟有兩三個尚．惹內（Jean Genet）式對封建階級的畸形迷戀的橋段，可說驚奇處處，這是今年的金棕櫚。這屬於那種，有時看了這樣的電影後，其他片看不看都暫時也沒那麼重要了。

責任編輯：游千慧

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