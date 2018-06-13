專訪坎城「導演雙週」選片委員－布魯諾伊謝（上）

文：許耀文（資深電影工作者／獨立策展人）

「導演雙週」單元在隔年（1969）創立，首屆主題即為「自由的電影」（Cinéma en liberté），揭示坎城斷裂後的重生。今年適逢五月風暴50週年，全法國都有紀念與回顧活動，於此時回望導演雙週單元別具時代意義。

法國坎城影展的平行單元「導演雙週」（Quinzaine des Réalisateurs）今年邁入第50屆，1968年因為法國爆發五月風暴（Mai 68）事件，使當時進行到一半的坎城影展戛然而止。本篇特別訪問到本單元的選片委員之一布魯諾伊謝（Bruno Icher），他是英語區選片負責人。曾任《解放報》（Libération）和《電視全覽》（Télérama）文化主編，近期出版《導演雙週－年輕歲月 1967-1975》（La Quinzaine des réalisateurs - Les jeunes années 1967-1975）專書，在書中暢談本單元草創初期的歷史背景與趣事。

Photo Credit：Riveneuve éditions 《導演雙週－年輕歲月 1967-1975》書籍封面

這天下午，布魯諾與我們相約在坎城海邊見面，就在屬於導演雙週的官方沙灘接待處。如同這個單元給人的感覺一樣：他完全沒有架子、親切健談且充滿幽默感。他引領我們坐到最外邊的座位上，我們伴著怡人的陽光、溫暖的海風，鞋子踏著溫暖細沙。他拿出一包香菸，先禮貌地徵詢我們的許可，緩緩點起一支煙，帶著微笑，開始了今天的訪問。

問：關於1968年的坎城影展與導演雙週的重生，已有非常多的文獻記載與報導，包括您剛出版的這本新書，不過還是想請您再向台灣的讀者說一下背後的故事與歷史脈絡？

1960年代是全球電影史上很特別的時刻，好萊塢許多電影片廠推出了大師最後的鉅作，例如約翰福特（John Ford），另一方面在歐洲，很多大師剛打開國際知名度，有法國的新浪潮導演：高達（Jean-Luc Godard）、楚浮（François Truffaut），義大利也有貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）、安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni），還有來自俄羅斯經典的作品，英國的大衛連（David Lean），都在努力拍片。

Photo Credit：許耀文提供 導演雙週選片委員 Bruno Icher，採訪當天拍攝。

然1960年代同時也有許多「新」的電影，來自身處歐洲的我們不熟悉的地方，甚至根本不知道這些地方有電影的存在，所以當時是一個非常特別的時刻，坎城影展，甚至是柏林和威尼斯影展，對於這類剛冒出來的電影尚未完全接納，來自亞洲、非洲、北非，來自南美洲的電影，在影展中都不是主流，在商業映演中也不是。

所有事情在1968年有了改變，因為發生在巴黎的抗議行動還有流血衝突，也對電影工業產生影響，年輕的導演們，包括高達與楚浮，希望當時的坎城影展中止。在坎城人們穿著燕尾服、華服戴著鑽石，去沙灘上跑趴，而同時在法國正經歷嚴重的罷工，事情一發不可收拾，身在坎城的人們卻彷彿什麼事情都沒有發生，這是非常可恥的，所以他們希望坎城影展中止，他們也成功了，影展於是中途結束。

年輕導演們後來和影展開始協商，他們希望重整影展，卻被拒絕。於是他們成立了SRF（電影導演協會，全稱為Société des réalisateurs de films），他們開始了自己的影展（導演雙週）。

這一切也並非是「反影展」（counter festival）或「反文化」（counter culture），重要的是歡迎來自巴西、日本、中國、塞內加爾、奈及利亞、南斯拉夫、波蘭的電影，不管來自何處，而不是所謂「官方」的電影（official cinema），都來參加坎城，帶來煥然一新的氣氛。

首屆導演雙週帶給影展和觀眾很大的震撼，讓大家知道原來有另一種電影的存在，非常強烈、新穎，也很政治。坎城被撼動了，柏林、威尼斯等世界電影圈也有了改變。事實上五月風暴很重要，但也重要的是，來自全世界的電影在這裡被看見，形成一種非常特殊的風氣，這就是導演雙週的成立。

你說的沒錯，這很重要。在1960年代初期，昂利朗格瓦是世界電影圈的巨星，但在法國本地卻不是，非常奇怪。他是電影記憶的守護者，他保存了來自全世界各地的電影，他如果沒有這樣做，很多電影應該就從世上某處消失了，他因此深受電影人、甚至好萊塢片廠的敬重，因為他拯救了電影的膠卷拷貝，甚至是那些沒人在乎的電影。

當時的文化部長安德烈・馬侯（André Malraux）想要開除朗格瓦的館長身份，因為朗格瓦從未費心在財務控管上，朗格瓦完全不管經費。於是所有導演們不論政治立場，都站出來支持朗格瓦，最後文化部妥協，取消開除朗格瓦，成功阻止了政府。所以對於這些年輕的導演來說，勇於嘗試是很正常的事情，不要輕易放棄妥協，而是想辦法去重整坎城，去改變這個陳腐且萎縮的電影產業。

昂利朗格瓦正是他們的精神領袖，不管來自左派或是右派，都為他挺身而出，他就是真正的電影守護之神。

問：當這些年輕導演和坎城影展協商時，當時的坎城總監侯貝（Robert Favre Le Bret）是不是對於這些參與抗爭的導演不以為然，甚至認為他們是一群愛鬧事的年輕人？

坎城當時已經是世界上最有影響力的影展，所有電影產業工作者都想來坎城，來放映電影，也很重要的是來談案子，所以坎城主辦單位不想要重整或改變任何事情，他們想要保持原來的狀態，一直這樣下去。當他們看了那些「新」的電影，雖然覺得有機會，卻不能完全確定。他們可以確定經典電影，大師級的電影，但不確定這些其他「新」的電影。

於是他們接受「導演雙週」成立並提供幫忙，因為他們很害怕1969年的影展會和前一年一樣變成一場災難，所以讓他們自己去搞「導演雙週」，起初完全不相信導演雙週會成功。兩三年後，他們看見導演雙週的成功，對觀眾來說，也對所有我們根本不知道存在世上的電影亦若是。

坎城總監侯貝（Robert Favre Le Bret）一開始是非常不友善的，他對於1968年的坎城感到非常憤怒，不過1969年導演雙週首屆他有稍微幫忙，他們從來不是朋友，不過情況還算可以，比較像是兩邊的合作模式，相對於（主競賽）那些大影展和大型派對，導演雙週我們這種小小場地、小派對，影人都聚集在咖啡廳，導演們像朋友般聊天，和那些大影展、燕尾服和華服無關，如同一個全新紀元的開端，發生在這裡，不是在那裡（主競賽）。

問：導演雙週首屆的選片人曾經是朗格瓦的司機，而當他上任時只有26歲？

首屆選片人、藝術總監—皮耶亨利．德婁（Pierre-Henri Deleau），當時很年輕帥氣只有26歲，哲學系學生，住在法國北邊里爾（Lille），在學校主持電影社團。有天他決定來到巴黎，立志成為一個電影導演，然而他誰也不認識，只知道深具影響力的館長朗格瓦，卻很難遇到他。於是皮耶亨利決定跑去館長家門口堵人，有一天早上他守在門口，看到朗格瓦走出家門就上前攀談，並表示自己有車子，願意的話可以載他一程去電資館，結果朗格瓦答應了，因為他真的不會開車。

皮耶亨利把握機會毛遂自薦，表明自己對於電影有極大興趣，希望可以在電影產業裡工作。朗格瓦聽後決定聘用他，不過是當他的個人司機。儘管有些令人失望，不過皮耶亨利心想，如果當館長的司機就可以整天待在他身邊，於是開始了司機的工作。

當時電資館的工作人員什麼都做，彼此互相幫忙，所以皮耶亨利也幫忙運送影片拷貝，幫忙電影放映等等。當一整天工作結束，所有觀眾都離開電資館，朗格瓦會繼續整晚打電話邀請朋友來看片，放那些他珍藏的老電影，皮耶亨利還會繼續待著。

幾個月之後，有一天朗格瓦放了小津安二郎的《晚春》，放映後在回程車上，朗格瓦對他說：「你被炒魷魚了。」皮耶亨利非常驚訝地詢問原因，朗格瓦：「因為你在看片的時候哭了」那一場放映的拷貝其實沒有字幕，很難知道影片的內容在講什麼。「你看懂電影『那些不需要了解的部分』，看懂了其中的情感，我覺得你已經準備好，可以去拍片了。」朗格瓦這樣對他說，皮耶亨利就離開電資館。

沒多久後發生了朗格瓦事件、五月風暴與六八年坎城取消，緊接著是SRF的成立，皮耶亨利還在同一個圈子。等到決定創立導演雙週時，這群年輕人都是導演，沒有人知道怎麼策劃影展，結果大家就推舉了年輕、充滿熱情的皮耶亨利，因為他有學校電影社的經驗，皮耶亨利本人非常驚訝，但也欣然接下這個任務。他當然完全沒有影展經驗，而且他在影展開幕三天前才抵達坎城（笑），非常的大膽。

問：結果他當了30年的導演雙週選片人。

Photo Credit：Festival de Cannes

因為他很了解狀況，他必須在影展還有SRF之外全然的獨立作業，只相信自己的電影品味，還有相信與SRF關係相近的法國導演們，包括：路易馬勒（Louis Malle）、《電影筆記》的創辦人賈克・多尼艾勒・瓦寇斯（Jacques Doniol-Valcroze），《電影筆記》史上最好的影評人之一皮耶卡斯（Pierre Kast），還有在草創期參與非常多的導演科斯塔加夫拉斯（Costa-Gavras） 。

不過皮耶亨利總是得相信自己，正是因為他的電影品味，才能造就這個單元的成功，一路走了30個年頭。現在回頭看，我們可以說他真的很有眼光，包括大島渚、荷索（Werner Herzog）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、泰倫斯馬力克（Terrence Malick）都成為日後的大師。他就是有把大家湊在一起的才能，他曾經說過：這些導演來自全世界各地，他們完全不講同一種語言，甚至也沒有看過彼此的電影，但能夠立刻變成朋友。他創造了一個電影的新家族，尤其在今日看來，現在許多在這裡參展的導演都有手足般的情感，這是一個非常美好的成就。

（採訪：許耀文、沈怡昕）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航