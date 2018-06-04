台北電影節策展人筆記（四）

文：郭敏容（台北電影節策展人）

1.

《猜火車》（Trainspotting）在台上映時，我高三。搶先去看片的同學連日興奮鼓吹，校慶那天班上15個人集體衝戲院。我天性不喜跟風，外加當年拚升學讀到腦袋壞掉，堅持不跟團，偏要反其道而行，宣布我要去看大衛柯能堡的《超速性追緝》（Crash），因為「一部是墮落敗德的流行文化，一部是名導坎城評審團大獎得獎片」，還說服了兩位同學跟著。

舊民生戲院，三個高中女生在獨身男人散坐的空蕩戲院裡特別顯眼。影片結束出來就是漢堡王，我默默的點了餐請兩位同學，同學A特別生氣，「這是什麼鬼，我為什麼會跟妳來？」同學B等到漢堡吃完才問我，「所以妳覺得到底在演什麼啊？」

看片時我一直害怕的問題終究出現了，支吾半天說：「這一定有什麼意義，只是我還不知道。」然後把薯條再推到他們面前。

多年後我終於看了《猜火車》，還拿來寫電影理論報告。更多年後，在一次機場過境途中，突然感受且理解到柯能堡式情境。頭腦應該脫離中二彆扭，看電影倒還是常說那句話，「這一定有什麼意義，只是我還不知道」，只是我不再出錢買午餐，也逐漸學習接受自己的無知與未知。

2.

去年11月，在電影節舉辦「國際提案一對一工作坊」第二階段最後一晚的餐敘時，來自阿根廷的編劇老師跟一位學員聊電影，我沒太注意聽，但當他們談到《走出安樂鄉》（Jauja）的阿根廷導演的近況時，我起了興趣，接著聽他們從這位導演談到其他阿根廷電影創作，最後談到布宜諾斯艾利斯電影大學（La Universidad del Cine, 簡稱FUC），和這間學校的校友、教學方式等情況。

Photo Credit：台北電影節提供 《走出安樂鄉》（Jauja）劇照

爾後，透過這位工作坊的編劇老師介紹，我們和FUC的副校長做了Skype會議了解該校的教育方式，和校友詳談，開始看學校過往的短片和做些研究，最終覺得該電影學校的教育及整體支持模式對本地的電影訓練有些啟發。

也因為這幾年較缺乏對拉丁美洲電影發展的著墨，因此選定該校延續去年開始的「電影教育探索」專題。這是比較正式的說法——私心的說法，我在2015年看過《走出安樂鄉》，當年沒選，一直掛記在心。

當年看《走出安樂鄉》，我被她的美驚懾，對她的故事困惑，看著睡，睡醒看，模模糊糊的跟著Vigo Mortensen在沙漠裡獨行，走進山洞，穿梭時空。離開戲院後，我一直掛念著，但終究不敢選，因為我不知道她在說什麼，也不確定在當年菲律賓、葡萄牙、非洲等各種超冷門專題包圍下，節目是否還有自殺的空間。

3.

接下來的幾年，我常會想到《走出安樂鄉》，問自己是否做錯決定。去年入選國際新導演競賽的《我等行過阿特拉斯的幽谷》（Mimosas）讓我再次想起《走出安樂鄉》，節目組的同事知道我很喜歡《我等》，但卻遲遲不願意將該片選入競賽。

「妳不是說這是妳覺得今年影片最具原創性的嗎？那就選入競賽啊。」

「國際新導演競賽入選影片在中山堂放映，還有影人會出席，如果只有50個觀眾留下來聽QA，我的胃會出事⋯⋯」

最後，聽幾個看過的同事回報他們也覺得好看，要我多一些勇氣，一部最早確定觀摩的影片，卻到很後期才確認競賽，因為影展無法不將觀眾納入考量。去年電影節開始後，辦公室回報週一晚間新光影城的《我等》爆滿，同事問我是否多點信心？我其實不了解是自己缺乏信心勇氣，還是有些我沒觀察到的變化。

4.

一直很喜歡阿根廷導演露柯希亞馬泰（Lucrecia MARTEL）的電影，第一次看《The Holy Girl》念念不忘，知道她終於有了新片《薩瑪的漫長等待》（Zama），去年就看了。一樣看得昏昏沈沈，不知所措。同事問我是否要選，我猶豫幾天後說「我看不懂」。

「好，那我跟Sales回絕掉。」

我再度想起《走出安樂鄉》，「我們還是去邀片好了。」

「呃⋯⋯？」

「有些片不選就錯過了，現在看不懂，我們就留著以後看懂。」

手冊送印後，稍微有些空檔，重看《薩瑪的漫長等待》和《走出安樂鄉》，沒想到「以後」並沒有那麼久：兩部影片想說的話清澈瞭然，將地景對照角色心理的敘事方法，時空設定，兩個導演對攝影與畫面的特別處理（一個如舊照片，一個彷彿殖民時期畫作），也讓兩部阿根廷影片意外適合搭配著觀看。

這是幾個建議的觀影方式，保持清醒一定有幫助，不過前兩次看千萬別太執著配角（笑），別拿太多腦內空間儲存細節，跟著主角走，跟著他的反應、欲求、困惑、絕望走，先別問為什麼和合理性，然後，你會進到飽受折磨的薩瑪如道家般的存在，自己決定《走出安樂鄉》裡到底是女孩夢到了過去，還是父親走進了黃粱一夢，又或者，我們都只是在狗的世界裡——影片到了後半段，我確實看到了《薩瑪》與《走出安樂鄉》舒展開來的美與奧秘。

電影一定還是有意義的，你我不一定能完全知道導演腦袋裡原原本本的世界，不過，我們還是可以耐心地等待跟這些影片交會的那一刻來臨。

如果你看不懂，我不會再請吃漢堡王，喝杯咖啡倒是可以的。

影展資訊

名稱：台北電影節

時間：2018/06/28－07/14

地點：台北中山堂（台北市衡陽路51號）｜台北新光影城（台北市萬華區西寧南路36號4樓）｜光點華山電影館（台北市中正區八德路一段1號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航