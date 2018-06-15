專訪坎城「導演雙週」選片委員－布魯諾伊謝（下）

文：許耀文（資深電影工作者／獨立策展人）

現在是一個艱難的時代，電影工業今日變化非常多，觀眾也變了很多， 很難維繫那些精神。我很遺憾導演現在沒有太多主導權，他們必須和發行公司、銷售公司還有市場妥協。我們在選片三到四個月的期間，大概看了有1500百部的電影。

我們可以發現，其實大家都在找一樣的電影，那些有特色、獨一無二的電影，當然大家都想要這種電影，包括坎城這邊的競賽單元，專門選首部或第二部片的影評人週單元（La Semaine de Critique）、威尼斯、柏林、日舞影展（Sundance）、特柳賴德（Telluride）等等。現在已經很難界定哪些影片是屬於主競賽，哪些是屬於我們的。我們能做的，也是最大的權力，就是告訴片方，我們很愛你的片，決定一下你要怎麼做？來我們單元，或是去別的地方。這就是我們能做的，其實很簡單，但如果聽到你要去「一種注目」（Un Certain Rgard），還是會覺得有點傷心。如果是主競賽，就沒什麼好說的了，因為大家都想要進主競賽。

問：今年有什麼影片是這樣子的狀況呢？

我不能透露太多，今年主競賽的影片我們看了四部，我們本來想要邀請的有：艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）的《幸福的拉札洛》（Lazzaro Felice），超級美的電影，歐諾黑（Christophe Honoré）的《喜歡你、愛上你、逃離你》（Plaire, Aimer et Courir Vite）。

問：有來自日本的影片嗎？

不，我們沒有看到什麼日本片，那些是直接被送去主競賽單元。（沉思許久）

問：是那部俄羅斯的片嗎？

沒錯！賽勒布倫尼科夫（Kirill Serebrennikov）的《夏》（Leto），太美了，這是我今年最愛的片，這是我看過關於搖滾樂最棒的故事，我們看到的時候超級開心。結果片方說，主競賽邀請了他們，我們也只好讓他們去，但如果是去「一種注目」，我不確定是不是比我們這邊好。這是我們最常遇到的討論，但這就是遊戲規則。

問：那關於《失速夜狂奔》（Good Time）呢？去年導演雙週的片？

其實我算認識那對兄弟檔導演，尤其是沙夫戴班尼（Benny），我們的藝術總監（Artistic Director）則是跟賈許（Josh）比較熟。所以我們在選片期間看了片，覺得超酷！我就打給班尼，然後他就跟賈許說了，我們都很興奮，因為他們的首部作品《被搶劫的快感》（The Pleasure of Being Robbed）就是在導演雙週。

我之前當記者的時候第一次見到他們，他們個性非常瘋狂好玩。他們馬上回覆我們說「好呀，我們已經準備好要去沙灘玩了。」結果隔天，他們就跟我說，不好意思我們被邀請進主競賽了，真的很抱歉。我們也只能說，如果這是最好的安排，那就祝福你們啦。

問：這是因為發行商的決策嗎？因為他們的發行商Memento通常在影片製作很前期就會參與？沙夫戴兄弟有決定權嗎？

這一直是導演和出資方之間的對話，但是有時候⋯⋯另一個例子，去年巴拉果夫的《親密不親密》（Closeness），非常美的片子，首部電影，突然就這樣冒出頭來，我們超早就打給他們邀請，大概在二月左右吧，說我們超愛這部片，歡迎他們來參展。我們一直等到四月，都沒消沒息，實在太奇怪了！結果四月記者會，就聽到這部片進了「一種注目」。

問：聽說Wild Bunch在最後一刻買下了這部片的代理銷售權，是因為這樣嗎？

很有可能，這是很難理解的遊戲規則。被導演雙週選中是對發行商、還有其他單元選片人來說，是一個重要訊息，告訴他們是時候要注意這部影片了。對我們來說也是，當我們聽說有片子被選入「一種注目」，我們也會非常注意，也許是非常好的片子。我們也還是只能祝福這些電影。關於《親密不親密》，我聽說是因為那位製片想要有金棕櫚的Logo放在片頭，導演雙週的Logo在俄羅斯或許並不代表什麼，也許他們做了最好的決定，能在俄羅斯吸引更多觀眾，但我們還是會覺得有點傷心（笑）。

問：有任何影片是從「一種注目」回來你們單元的嗎？

沒有，從來沒有。

問：這是因為近年電影數位化的影響嗎？還是競爭總是這麼激烈？

是呀，十年前藝術總監可能需要跑全世界去看片選片。因為要把影片運過來太複雜了，可能15年前我們看的片量只有現在的一半，大概五六百部，現在已經超過兩倍。現在全面數位化，電影容易被製作也容易被看到，我們可以看DCP（數位拷貝，全名Digital Cinema Package）、網路試看連結。有時候我們看的片子還在後製，特效都還沒做完，非常奇怪，但我們可以對品質有大概的了解。尤其是幫派動作片（比出開槍動作），真的是令人印象深刻。

問：你們是如何進行選片的呢？您是在2016年加入選片委員會的，是怎麼樣的機緣？

我的情況比較特別，因為我和藝術總監（選片總監）愛德華溫多普（Edouard Waintrop）算是認識，我們在《解放報》一起工作了15年，後來他去瑞士的佛里堡影展（Fribourg International Film Festival）工作，再來接下導演雙週的重責大任，於是我向他毛遂自薦，就加入了選片團隊。我們總共有六位委員，加上愛德華，總共七位，我們是「絕地七戰士」（Magnificent 7）！

我們以地區做劃分，我負責美國、加拿大、英國、愛爾蘭還有澳洲、紐西蘭，我負責英語區的選片。其他人也有負責中歐的、非洲的、亞洲的等等全世界地區。我自己看了大概有450部片，我會選出自己的最佳。有時即使我對某些片子有疑慮，還是會去連繫。

問：你們需要投票表決嗎？

不。我們對於決策過程感到放鬆，最終都交由愛德華決定，他擁有全部的投票權。我們可以試著說服他，他有時候也會選自己不是很喜歡的片，但他信任我們；有時候他也會是某部片的唯一支持者，他堅持選進去，但通常他是對的。藝術總監必須是獨立作業，而且是唯一選片者，因為他必須負責，我們對此都沒問題。

問：他有沒有什麼特別的品味走向？因為他似乎選了很多拉丁美洲的影片？

Photo Credit：東昊

不，前兩三年拉丁美洲沒有太多好的影片，最好的影片都在別的單元裡，令人有點失望。今年我們有五部拉丁美洲的電影，我們本來還想要選第六部，結果他們選擇去了一種注目，那部是《天使怎麼了》（El Angel）。我們不會決定有多少片要來自拉丁美洲、法國或什麼區域，但我們總會有五部左右的法國電影，大概是這樣，我不清楚原因。今年我們很期待印度的影片，卻沒有看到好的片子，有點失望。每年都視情況，沒有給哪些國家特定的配額。

問：有看到任何來自英語國家不錯的作品嗎？

有兩部來自英國倫敦的片，理察畢林漢（Richard Billingham）是一個英國攝影師，他的第一本攝影集《Ray's a Laugh》關於他酒精成癮的爸爸，住在不知道在哪裡的郊區，影像非常衝擊。我原本擔心他的電影會和攝影作品差不多，結果完全是另一回事，如同攝影作品般很有力量。這部片非常的特別，我非常想要把這部片選進來，片名叫《Ray & Liz》，是劇情片，但其實是他的故事，令人印象深刻。

不過這部片很難令人開心，因為風格非常憂鬱、不舒服，但非常有力。我個人認為，把這種作品選到坎城這裡來放映是很重要的，展示「新」的電影，不管來自世界哪裡。例如今年我們選了加斯帕諾（Gaspar Noé）的新片《至高狂歡》（Climax），我們知道一定會造成兩極評價，但是我們必須呈現一種「新」電影的樣貌，電影是可以表達自我的。

對了，我必須要說我對於今年美國的獨立電影感到非常失望。

這部片還沒完成。他們說也許可以去剪輯室先看，但是在洛杉磯，太遠了，也許我們可以明年再看看吧。不過很顯然地，現在的哈蒙尼科林一定是去主競賽的。

問：羅伯派丁森參與演出的新片《The Souvenir》上下集呢？

這部我們沒有看到，我們是可以去問他們，不過沒有。（沈思）譬如說《索爾之子》導演拉斯洛那米斯（László Nemes）的新片《Sunset》，就沒有讓我們先看，片方沒有拒絕，但沒有主動邀請給我們。本來大家都確信這部片會在主競賽，結果不知道為什麼就消失了。

問：是不是聽說拍得不是很好？

我也聽說了，但我不能說什麼。只是我覺得這個遊戲應該是開放的，大家先坐下來看了影片，再決定怎麼做吧。這是一份全世界最好的工作，一直坐在電影院裡看電影。就像所有的影痴一樣，我想看遍所有的電影。

問：另一部來自英國的電影？

噢對！是班懷特利（Ben Wheatley）的片，是一部喜劇，非常好笑。我很喜歡他，《觀光客出沒，注意！》（Sightseers）是在這裡首映的。然而這部新片他嘗試太多很難的東西，有莎士比亞的《科利奧蘭納斯》（Coriolanus）的典故，也許對觀眾來說太艱澀了。尤其《科利奧蘭納斯》是莎士比亞在法國很少演出的劇目，很難被法國觀眾接受。這是一部拍給有一定教育程度英國人的電影，不是適合我們導演雙週風格的電影。

問：感謝您非常詳細回答我們的問題，還透露了這麼多內幕消息！

一些八卦其實就是電影這行業的遊戲。其實從很久以前，皮耶亨利和前總監吉勒傑卡伯（Gilles Jacob）就是死對頭，他們從來不和彼此說話，直到現在兩個人都快80歲了，還是恨死了對方。

我在寫這本書的時候，吉勒傑卡伯跟我說，有一年他有部片導演很年輕，日舞影展的片《性、謊言、錄影帶》（Sex, Lies, and Videotape），他非常喜歡，但對於主競賽來說也許有點太年輕了，所以他決定放在一種注目單元裡。

結果有一天，他收到來自Miramax（米拉麥克斯影業）哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）電報，上面寫說感謝導演雙週選了我們這部片。吉勒傑卡伯看完立刻把這部片升級放進主競賽，從導演雙週那邊搶走了這部片。後來我去問皮耶亨利，他完全否認這件事情，說自己根本沒看過《性、謊言、錄影帶》，也從來不知道這部片的存在⋯⋯

Photo Credit：Outlaw Productions, Virgin 《性、謊言、錄影帶》英國橫式海報

所以我又去問了一個第三個人，和兩方都是朋友，他說兩人都在說謊，皮耶亨利超級想要選這部片，而吉勒傑卡伯則準備用盡所有權利和資源阻止導演雙週拿到這部片，哈維溫斯坦則超級機靈，適時用一封電報用力推了一把，把這部片推進了主競賽，最後還拿到了金棕櫚大獎，事實證明他是對的。

問：像這類的八卦秘辛這幾年越來越多，人們也相對願意分享，您覺得是為什麼呢？

當吉勒傑卡伯在當總監時，因為他擁有的強大權力，沒有人敢說什麼，現在他卸任了，許多八卦軼事慢慢浮上檯面，他自己也出版了回憶錄，所以比較沒關係了。如同哈維溫斯坦的垮台，人們在事後比較敢談論。

（採訪：許耀文、沈怡昕）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航