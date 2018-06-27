【TIDF20週年】開放的海洋，不開放的心

採訪：涂敏、阮淑容、龔郁雯｜撰稿：涂敏

張也海．夏曼長年透過影像關注海洋議題，2013年他拍攝《島嶼的記憶》，道出蘭嶼與菲律賓巴丹群島跨海交流的故事；2017年則將鏡頭轉向兩位台灣碩果僅存的造船職人，刻劃他們一步一腳印實踐著打造台灣特色帆船的夢想，嘗試喚起大眾回望台灣與生俱來、卻漸遭淡忘的海洋民族血脈。

被禁錮的海域空間

四面環海的台灣，怎麼看都是一個十足的「海洋國家」，然而人們所能接觸海洋的空間，卻總是受限於重重規範，「實際上我們人民在進出海洋時，充滿許多限制。」張也海．夏曼語重心長說道：「所謂海水浴場，也是一個被限制的空間，並不是完全開放的。」

在影片中，我們看到漢人徐勉修與阿美族人Laway兩位造船者，在理應振奮人心的試船過程中，屢屢遭受政府法規的挫敗，在片頭和片尾，張也海．夏曼都加入一段徐勉修在海上行駛帆船時被海巡署「問候」的情景，呈現出政府「淨空」海洋的頑強。

台灣目前的船舶相關法規，是不允許無動力船進港泊船的，而只能進出沙灘。這項規定對於一般海洋遊憩活動的不友善，在影片中展露無遺，由於無法讓單純倚賴風力前行的帆船舶港，徐勉修後來只好將帆船改小，讓帆船要下海航行時，僅需少數人力抬下海，一旦在海上遇到天候不佳的狀況，也能靠有限人力將船拖上岸；同樣地，Laway也是號召了部落裡十幾位年輕人幫忙，才得以將帆船抬向沙灘，下水試船。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

張也海．夏曼導演對此不禁感慨：「即便你有一個夢想，可是你沒有其他成員的幫忙，空有那個航海夢也沒有辦法去實行啦！現在部落的年輕人很多都不在了，頂多假日大家湊合着一起去玩船，可是平常一旦突然變天，你船在外海拉不上來，一個人沒有用啊，這是很大的問題。」

張也海．夏曼進一步從歷史層面去談：「從明朝、清朝的海禁，一直到國民政府撤退來台，都是因為戰爭的關係，因此海岸線被重重限制住，無形之中也限制了台灣人民探索海洋的機會，台灣如同西方海洋大國在15、16世紀那種對海洋充滿期待的想像，止於閩南人跨越黑水溝的歷史。」台灣位處太平洋南來北往的交界，雖然因而吸納多元文化，長久來卻也招致不同族群的爭奪紛擾，而歷史上官方相應的鎖國措施，也在不經意間導致台灣人對海洋心生懼怕，成為自限於陸地的「海洋民族」。

其實大家都想親近海洋

談到到底何謂台灣的「海洋文化」？張也海．夏曼打趣說道：「講白一點，所謂台灣的海洋文化，對我來說就是一個海鮮飲食文化、捕撈文化啦！最明顯就像是鮪魚季啊、旗魚季啊，這些東西，它們只是一種商業的操作、嘉年華式的呈現，透過儀式和表演在每年季節去交代海洋文化。」

當海洋相關活動淪為一種人為建構、為粉飾形象而存在的短線觀光事件時，海洋與台灣人的關係、台灣人對海洋的情感皆日漸淡薄，「海洋國家」這塊台灣最迷人的標記也正在消褪，我們也因而無法建立深厚的「海洋文化」。

「我認為一個海洋國家的人民，應該要很清楚知道海洋本來就是屬於大家，而不是一個特定的領域，也不應該只是透過幾場大型活動，一再宣告我們是一個『海洋國家』。」

身為達悟族人的張也海．夏曼，從小就認知海洋是一個自然而然的生活空間，他認為，不論是原住民族或漢人，大家其實都想要親近海洋：「人打從在母體內就被水包圍著，所以我認為愛玩水是人的天性，而我們這塊土地又被海洋環繞，人與海的關係應該是非常緊密才對。」

然而，達悟族人可以自然地親海，漢人卻戒慎恐懼，認為要有一定「專業」，例如身為漁民、潛水夫，才能隨時入海，那是因為漢族群從小就被教導海洋是危險的境地，而必須在特定時空條件下，才會刻意去接近海洋，這座島嶼上的人民從而與海洋有著遙遠的距離。張也海．夏曼又指出：「大家往往是在陸地上對海洋進行想像，而且時常是風和日麗、風平浪靜的想像，但海也是會變臉的，不過我們通常被教育要遠離海洋，而不是學會該如何面對海洋恐怖的一面。」

海洋才是台灣最大的機會

在影片中，張也海．夏曼加入其造訪關島太平洋藝術節的片段，這些南島國家形式多樣的帆船，以及海上那熱鬧喧囂的氛圍，立即與台灣空蕩蕩的海面形成強烈對比。「台灣最大的機會是海洋不是陸路，」他不諱言說道：「因為台灣這麼小，根本沒有機會跟中國大陸這麼大的陸地國家相比。」台灣若要有新的突破與發展，必須從開放海洋做起！

片中兩位造船者不僅是帆船建造的少數傳承者，或許也是台灣「海洋精神」僅存的守護者，他們雖然只是平凡的小人物，卻盡其所能發揮個人力量，用力去做夢、去追求、去實踐。

「現代人只是把台灣當作一個安逸的土地，過去那種冒險犯難的精神，包括漢人跨越黑水溝的精神，都已經沒有了，大家只是把自己的眼界侷限在台灣這塊土地上，而不是勇敢走出這座島嶼，去追求自己的夢想，這就是我想要傳達的故事：開放的海洋，不開放的心。」或許，不開放的從來都不是海洋，而是這座島嶼上，人們長年封塵的心。

最後，問到張也海．夏曼認為紀錄片對文化傳承與保存的意義是什麼？他回答：「紀錄片工作者就是一個社會觀察者，透過報導生命故事、生命狀態，讓觀眾有生命上的啟發，透過觀看他們所遇到的困境，敘述出他們生命的韌性，看看能不能對整個社會有一點觀點上的改變，並且告訴主流社會，主流之外被大家所忽略掉的一群人，他們正在做的事。」《尋路航海》講述的不只是兩位小人物的故事，更是台灣在文化上得天獨厚的潛能，我們不該遺忘。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航