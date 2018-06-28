2018坎城影展的新血 ：金攝影機的前進力量

文：黃晧傑（高雄市電影館副館長、高雄電影節策展人）

今年已經邁入71屆的坎城影展，即使歷史悠久，仍然嘗試了一連串變革，然而，對影展本身所謂的「新」，無非是入圍電影新導演們帶來的新氣象，坎城自從1978年增設金攝影機獎（Camera d’Or）獎勵導演處女作，拔擢了吉姆賈木許、河瀨直美等名導，從所有競賽或非競賽類挑出最佳處女作，往往是這些新血們直接被跳級的大跳板，在今年19部新人新作中，如同該獎項的評審團主席烏蘇拉梅耶（Ursula Meier）所言：「首部電影包含了一切可能」。

比利時導演 Lukas Dhont 新作《女孩》海報，Photo Credit：IMDb

今年的金攝影機獎得主，由比利時的導演盧卡斯東特（Lukas Dhont）的《女孩（暫譯）》（Girl）奪得，這部片的靈感來自導演年輕時看到一位15歲的男孩想要成為女芭蕾舞者的新聞，當年才18歲導演正在茫然於出櫃，卻看到一位比他年輕的少年如何勇敢地面對這一切，讓他特別感動，最終一路堅持把這故事拍出來。

故事描述主角蘿拉為了成為芭蕾舞者，在父親及弟弟的支持下，一起搬離了原本的家，來到比利時一間有名的芭蕾舞學校就讀，她一邊做激素治療，為變性手術做準備，一邊努力地訓練，每天都將自己的雙腳纏繞到出血破皮，甚至為了避免同學奇異的眼光，用膠帶緊緊綁住自己的生殖器官。

劇中飾演蘿拉的演員維克特波斯特（Victor Polster）是一位年僅15歲的非職業演員，完美詮釋了一位訓練有素的芭蕾舞者，在一場又一場芭蕾舞排演中，以優雅的動作及目光，生動表現了角色的內在衝突，特有的女性氣質讓人完全看不出這是一位男孩的演出，讓觀眾完全感受到一個出身在錯誤身體的男孩，內在世界的劇烈變化，他驚人的演出最終贏得了一種注目單元最佳演出獎。

本片同時也獲得了酷兒金棕櫚獎，及費比西國際影評人獎，費比西的評委盛讚該片：「大膽且完整地處理性別議題」，很難想像這樣激烈的題材，導演竟然可以冷靜地呈現，青春期的動盪不安，同儕之間的排擠與認同，父子之間的衝突與愛，這些看似緊張的人際關係，卻自然地在影片中如呼吸般呈現，如同比利時名導達頓兄弟那種樸實的自然觀察手法，完全不像一個新導演處女作的表現。

一種注目最佳劇本獎：女權與階級的控訴之作

摩洛哥導演Meryem Benm’Barek 作品《索菲雅》海報，Photo Credit：IMDb

同樣在一種注目單元，另一部衝擊性十足的作品，來自摩洛哥導演梅莉安班巴列克（ Meryem Benm’Barek）執導的處女作《索菲雅（暫譯）》（Sofia），描述卡薩布蘭卡一位年輕未婚女性索菲雅，因為未婚懷孕生產，害怕受到懲罰，全家集體幫忙尋找父親的荒謬喜劇（在摩洛哥未婚懷孕的監禁期是一個月至一年）。

劇中不少片段狠狠諷刺了這個懲罰非婚姻性行為的社會，一幕索菲雅在好友協助下，在即將臨盆的緊急狀況下來到醫院，礙於法規，醫院竟不願意接收一位沒有丈夫的孕婦，只能到處尋求非法生產的管道，當孩子誕生後，全家卻恐懼於懲罰，以及回教社會的傳統壓力，沒有迎來新生兒的喜悅，只有急於尋找一位父親的集體焦慮。

相似於羅馬尼亞的名作《四月三週又兩天》，讓這個虛偽的社會慢慢地侵蝕一位未婚女性的心靈，如何朝向魔鬼的一方靠近，當觀眾誤以為女主角索菲雅遭受到未婚懷孕的迫害時，出身於中產階級的她，有計畫地尋找合法丈夫，陷害了一位貧民窟的青年來當孩子的爸，青年的母親更用財富與幸褔來說服這一切，兩個不同階級的家庭快速決議，立馬結婚來掩蓋這一切災難。

導演的劇本細膩地描繪著摩洛哥社會中的階級虛偽，以及上層階級如何維護他們的名利不被摧毀，讓女主角從受害者如何一步一步地走向加害者，這部控訴力十足的電影，最終獲得了一種注目單元最佳劇本的肯定。

國際影評人週單元：情慾同志再突破

另一個平行單元國際影評人週，法國導演卡米爾維達納克（Camille Vidal-Naquet）帶來了他生猛有力的處女作，一部活色生香的同志情慾片《野性》（Savage）獲得了該單元Louis Roederer基金會的明日之星獎，在法國同志不再邊緣的社會，導演直接了當地切入法國一群不斷沈淪的街頭同志男妓群像，這群男妓在史特拉斯堡的街頭賣淫，邊緣的職業讓他們陷入更深層的黑暗與孤獨，這是導演三年街頭觀察的反饋，但最終要表達的，其實是這些孤獨靈魂的愛與被愛。

片中不斷爽朗地展示各種男體，明確地描繪各種性特徵，讓他像是一部審視男性身體的電影，近距離的寫實鏡頭，看著這群死亡天使被虐與自虐的過程，你看到的不是肉體與性愛，而是一顆又一顆孤獨的心靈，渴望著愛與被愛。

Photo Credit：IMDb 《Savage》劇照

主角菲力克斯馬利陶德（Félix Maritaud）在《BPM》首次亮相就有精彩演出，這次他進入男妓李奧的身體與心靈，他提供性服務，也樂在其中，但那些把它視為玩物的客人只能提供他短暫的愛慾，毒品是他唯一可以慰藉的所在，菲力克斯毫無顧忌施展自己的身體，被懲罰，被拋棄，他與李奧神奇地纏繞在一起，展現他勇敢去愛的純真失落，讓人同情街頭裡這群男妓，李奧無疑是這群男妓的共同寫照，街頭的李奧註定消失在街頭，如同安妮華達的《無法無家》（Vagabond）中的街頭流浪女有著顛沛流離的經歷，面對生活的血肉掙扎，同樣讓人看得不忍直視這場悲慘人生。

每年來到坎城，總是可以感受到這群新導演生猛的新鮮感，有別於老將的沈穩，他們充滿活力的描繪人生，讓你在自以為已經看得夠多的電影世界了，又找到了另一處新的世界。

坎城金攝影機所鼓勵的不只是每位新導演，也刺激著年邁的影展打開包袱，展現新的氣象，或許這也是去年剛慶祝為坎城影展70週年後，影展方想要力求突破的一年。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航