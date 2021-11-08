如何快速取得企業貸款？一圖看懂方案、條件及申辦流程

金流總是所有企業主的難題，畢竟，有資金才能聘請員工、購買設備，甚至連招攬客戶也得花錢做行銷。如何快速增強自己的融資能力？「一銀微企e時貸」有更簡單、低利的好方法。

所有大夢想的開端，都需要小火種助燃。企業營運最現實的關鍵在於資金，為了借貸週轉四處奔波，是所有企業經營者必經的過程，而這通常也是最難解決的一步，畢竟「融資」影響的最大因素，就是借款人是否具有穩定的還款能力，但偏偏夢想才剛開始，要如何拿出有力的營業數字及擔保品，簡直是一項「不可能的任務」。

資金哪裡來？親友協助、 民間借款、銀行貸款

最常見的融資方法，第一種是向身旁親朋好友借款，交情夠好，甚至還能免利息。不過，這種以過去累積的人情變現的借款方式，若借款及還款細節處理不當，反而容易和親友撕破臉。而且，以親友資金協助的方式支持企業營運，終究不是長久之計。

第二種常見的融資方法是民間借款，有別於向親友開口的為難，網路隨處可見的民間借貸訊息琳瑯滿目，以低貸款門檻作為號召，甚至有信用瑕疵也可借款，吸引了不少借貸無門的中小企業主，但方案未必完全透明揭露，恐怕暗藏了借款人負擔不起的利費率和不利的條款。此外，民間借貸公司或者網路借貸平台並不受金融監理機關管控，借款人於借貸發生問題，可能求助無門，不可不慎。

而第三種是銀行貸款，這應該是多數中小企業普遍選擇的融資方式。台灣的銀行業據點多，借貸門檻不高，雖然中小企業主須提供貸款相關文件，並花費一定時間等待銀行審查，但銀行是相對可靠安全的融資對象，只要無重大信用瑕疵，取得貸款並不困難，即使中小企業主無法提供擔保品，也可透過移送中小企業信用保證取代。此外，與銀行往來，將逐步累積一定信用紀錄，當企業逐漸成長茁壯，需要投入更多資金時，便有機會和銀行洽談提高額度。

快速、簡單、便利的一銀微企e時貸

以企業長遠經營的規劃來看，銀行仍是中小企業主靠安全的融資對象，第一銀行為解決時下中小企業主忙於打拼事業，不一定有時間跑銀行的痛點，針對中小企業推出更快速、簡單、便利的企業線上申貸平台「微企e時貸」，其特點如下：

● 無企業成立年限要求

● 貸款額度最高500萬

● 貸款期限最長可至5年

● 超低利率，前三個月貸款利率最低1.68%起

● 無時空限制，24小時都能線上申貸

透過「微企e時貸」進件申貸，並同意移送中小企業信保基金，能享有較佳的貸款額度及利率。信保基金是由政府及金融機構共同捐助成立的公益財團法人，主要目的為扶植具有發展潛力但欠缺擔保品的中小企業提供信用保證，以分擔金融機構的貸款風險，讓銀行願意貸款給缺乏擔保品的中小企業。

而「微企e時貸」是以AI企業金流模型與智能運算技術，滿足不擅於與銀行打交道的新創微型企業主，藉由網路平台試算借貸額度，並簡化申貸流程。相對於一般銀行貸款，「微企e時貸」沒有營業時間限制，24小時都可以透過手機完成線上貸款申請，不僅步驟簡便，更能讓時常分身乏術的微型企業主不必受到時間與地點的限制。

且為扶植新創及青創企業，「微企e時貸」不僅沒有貸款企業成立年限門檻，只要所有銀行總融資額度在50萬元以下，且取得信保成數9.5成的中小企業，申貸程序更加簡便快速。同時，大幅擴大原有的服務對象，除公司組織外，獨資合夥等行號組織也都可以進件申貸，即使實際資金需求高於線上試算額度，也可以選擇申請更高額度，由專人服務洽談，客製化貸款額度條件。

從申請到取得資金只要簡單3步驟，最快1天撥款

「微企e時貸」申請流程，只有簡單到不能再簡化的3步驟：

1. 填寫基本資料試算額度

2. 按下「送出申請」並備妥審核文件

3. 等候銀行審核結果，準備對保動撥

審核通過後即可取得資金。



不再需要親自帶著一大堆紙本資料跑到銀行申辦，省去與銀行專員洽談的繁瑣程序。只需要拿出手機，點開申請平台，線上送件後就有專員聯繫提供申貸所需資料（如：資料表、核准設立文件、近三年財務報表及最近一期暫結報表、負責人及保證人身分證影本等）。

若是在文件備齊的情況下，一銀會根據公司的資金用途、財務狀況、信用狀況、抵押品鑑價值或信保核保成數等貸款條件，審核企業貸款的額度及利率。完成貸款審核之後，即會提供貸款額度及利率，確認雙方都能接受貸款審核的結果後，貸款金額會撥款到指定的企業帳戶中，最快1天內就能取得資金，讓經營生意的你，再也不用為貸款問題焦頭爛額！

☞現在線上申辦第一銀行「微企e時貸」： https://lihi1.com/g6bha