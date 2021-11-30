「微企e時貸」為你的大夢想「助燃」！利用手機1天內快速取得企業資金

…從事金屬加工業的阿展，是一間中型工廠的老闆。多年營運穩定，本來和2至3家民營銀行往來，但阿展始終覺得應該分散風險，希望授信往來銀行可以增加公股銀行，透過「微企e時貸」進件申貸，順利獲得300萬的周轉金額度。…

…小芳今年初開了一間包裝禮盒設計店，她最喜歡收到客戶「開箱」包裹後的欣喜回饋，雖成立未久，但業務仍是持續成長。豈料，5月時遇到疫情，嚴重影響訂單，原本僅和民營銀行存款往來的她，疫情期間申貸也僅獲得很少的額度，適逢年底大節日將至，缺乏備料資金又急需接訂單，頓時陷入雙重困境。幸好，小芳在網路上看到「微企e時貸」廣告，用手機成功申貸300萬元紓困。…

即便是鴻海集團，也是從10萬元標會金開始

這是阿展與小芳的故事，也是第一銀行「微企e時貸」的真實客戶故事，更是台灣社會許多小老闆的縮影。根據統計，2020年台灣中小企業家數將近155萬，佔全體企業98.9%，囊括全台就業人口的8成，「若我們能照顧好小微企業，等同照顧整個社會。」

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第一銀行法人金融業務處副處長林峻嘉談起「微企e時貸」的創立初衷，就是希望能協助中小企業發展，或是比中小企業更小規模的微型企業，因為所有大夢想的開端，都需要小火種助燃，「所有大企業、上市櫃公司，都是從小公司發展而來，鴻海集團的最一開始，也是郭董（郭台銘）的媽媽標會10萬、20萬，一點一點打拼成型。」

一銀已蟬聯國銀中小企業放款龍頭11年，深知中小企業信用資料向來不易評估，剛創業的微型企業更是難以拿出漂亮的申請文件，為因應數位金融、普惠金融以及中小企業放貸市佔率第一名的趨勢和優勢，一銀希望藉由融合AI的金融數位化服務，提供簡便、快速的服務。

快速、簡單、便利的一銀微企e時貸

為什麼選擇手機作為主要申請介面？因為即便是實體服務也有顧及不全的地方。曾有一間在一銀附近開業近50年的老店家，因為網路服務這才第一次接觸到一銀，「還有個好處是，不受時間、地點限制，結合線下服務，銀行端也能同步拜訪客戶，協助解決申貸問題並提供企業發展建議。」網路申貸甚至間接解決企業老闆們的面談壓力，線上核貸過程即便受到拒絕，也相對不會造成太大心理壓力。

林峻嘉也透露，「微企e時貸」每日申貸高峰時間為晚間9時至12時，「這代表我們有打到企業主的使用痛點，白天大家要忙著打拼沒空，晚上才是能鬆一口氣好好處理資金需求的時段。」現在只要透過手機，就能簡單填寫資料即可審核、快速撥款，充分展現線上申貸解決時間地點限制的優勢。

今年上半年，許多商家營運受到疫情波及，導致信用或資產紀錄不佳，想順利籌資度過難關更是難上加難。而「微企e時貸」卻能奠基一銀長期以來協助中小企業發展的經驗，更能確切評估企業的未來性、競爭力，以及未來是否能轉換為可行的商業模式，加上搭配移送政府信保基金，亦能確保資金用途明確、還款來源可靠、信用無瑕疵、具發展潛力，但擔保品不足的資金需求者，順利取得融資。

「微企e時貸」對於申貸無企業成立年限要求，貸款額度最高500萬，貸款期限最長可至5年，只要是所有銀行總融資額度在50萬元以下且取得信保成數9.5成的中小企業，都能透過手機進入平台填寫基本資料試算額度，線上送件後就有專員聯繫提供申貸所需資料。

夢想推手的下一步

目前「微企e時貸」已協助2萬名資金需求者進件，其中1.6萬戶成功撥款，累放款金額達到300億元。這成績早已超出一銀原先預期，未來若法規再鬆綁，有更簡便的方式協助企業主提供備齊相關財務資料、核准設立文件、近三年財務報表及最近一期暫結報表、負責人及保證人身分證影本等貸款相關文件，一銀即可在現有基礎上快速建立線上對保功能，加速核貸。

Photo Credit：第一銀行

只要透過「微企e時貸」平台申貸，可有前3個月1.68%以上的年利率優惠，如果對於試算額度不滿意，也可選擇由專人聯繫，客製化貸款額度和貸款利率。一銀期待，能與中小企業與微型企業主相互學習，一同找到營運平衡點、發展出長遠經營策略，並協助企業主在追尋夢想的過程中，獲取另一條順利融資的管道。

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