【圖解】用什麼清洗碗筷最讓人安心？你必修的一堂ECOCERT認證制度課

近年來，接連不斷的食安危機在台灣爆發，讓愈來愈多的民眾在飲食相關產品的選擇上，開始轉而挑選對人和環境都較為友善的「有機農業」商品。面對各式產品標籤上琳琅滿目的認證標章，你是否也想知道哪一個才是最具代表性與權威性的「有機農業認證」呢？1991年成立、來自歐盟法國的ECOCERT歐盟有機認證機構，高標準要求產品內含有95%天然成份的嚴謹態度，使其在國際市場上擁有極高評價，更是全球生態友善產品最具公信力的認證單位。

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分辨原料的「天然」和「有機」之外，ECOCERT從種子開始嚴苛檢驗

營運已有20多年歷史的ECOCERT，是全球目前最大的有機與天然認證組織之一。最初由一群關心有機農業推廣的農學家在法國合作組成，先是於當地提供環境保護的相關服務，時至1998年之後開始拓展全球性業務，並於2002年開始推行非食品類產品的環境標準，因此在2009年之後陸續成立了ECOCERT Greenlife和ECOCERT企業基金會，更廣泛地提升有機市場產品的品質與認證機制。

Photo Credit：一滴淨資料提供 歐盟法國ECOCERT認證合作廠商不乏許多耳熟能詳的知名品牌，例如L’OREAL、歐舒丹、AVEDA、雅詩蘭黛等。

我們常在產品包裝上看到使用「純天然」原料的類似字樣，但它未必代表著完整性的農產品安全。標示「純天然」，可能只是表示沒有添加防腐劑、極少的加工程序，卻不能保證栽植過程中可能使用的農藥等化學合成物質，甚至是GMO（基因改造）的種子和種苗，依然會對身體健康造成可能的傷害。標示「有機」，就代表農產品是在無毒、無農藥、抗生素或生長激素的環境栽種，從頭到尾都受到監管，不含任何非有機的物質，這樣經過嚴苛檢測的有機產品，才是較佳的明智選擇。

取得認證，是持續追求高品質的開始

「嚴苛」二字寫來容易，實行起來卻是十分繁雜的層層關卡。由於以有機農業檢驗業務起家，ECOCERT位於法國的母公司及遍佈亞洲、非洲和美洲，總計有23個的分支機構，除了從農產原料層面檢測有機來源、非基因改造產品，確保不含石化原料、礦物油、殺蟲劑、色素、合成香精、動物性原料，過程中不得受污染並尊重環境健康標準之外，並要求懂得尊重消費者健康、在產品包裝上符合應有標準，尊重生命、放棄進行動物測試，以及尊重環境、使用可回收、不污染的包材。全面性的要求，讓貼上ECOCERT認證標誌就是一種高品質、高信譽度的保證。

拿到ECOCERT有機認證之後，有機農業廠商依然無法因而懈怠，因為ECOCERT每年仍會以1至3次的頻率委託第三方檢驗單位，實際前往廠商的生產現場複檢。此外，因為市面上如SGS產品檢驗，他們只對檢品負責而非對產品負責，但ECOCERT是對產品負責，必須確認原料生產過程完全遵守認證規格，也讓廠商對於持續通過認證，始終會抱持著戰戰兢兢的謹慎態度與作為。

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源於大自然的食物，更要搭配有機健康的洗潔精

人本生於自然，而今，我們每天都會透過皮膚、口腔等管道，接觸種種暗藏危害身體健康的物質。要小心「病從口入」的情事發生，不但要慎選我們購買的食品，更別忽略了食用餐點時所使用的器皿。而在放棄使用塑膠製品的同時，就更要注重食器的清洗。

一瓶通過ECOCERT認證標章、甚至高出標準，含99.5%超高成分占比的綠本元素配方洗潔精，代表「全成分」通過認證的高標準檢驗，可謂是真正環保、高品質的最高保證。尤其是面對外來物質抵抗力較弱的嬰幼兒，經常需要清洗的奶瓶、奶嘴、飲食器皿、玩具等等，使用獲得ECOCERT認證的椰子油葡萄糖苷APG做為食品用植物洗淨成份，更是安全、溫和、不傷手。享受有益身心的有機食物，也別忘了準備一瓶獲得ECOCERT認證的健康洗潔精，用行動支持保護地球的企業。