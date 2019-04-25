你都如何清洗蔬果？從洗潔精開始，嚴格把關你的每一口食安

一年四季，不論氣候變化、經濟景氣好壞，普羅大眾最關心的民生話題，始終都離不開「食」的安全。衛福部就曾統計過，2018年在衛福部食藥署官網所設立的「食藥闢謠專區」網路討論區裡，網友點閱數最高的3大網路謠言當中，名列第一的就是「 用醋洗菜可以清除所有農藥 」；由此可見，每個家庭在每日生活中都需面對「蔬果如何有效且確實地洗乾淨」，這也是至關重要的民生議題。

您家中的媽媽，是否還是每天都開著水龍頭，試圖用大量的流動自來水，來清洗蔬果農產品上可能殘留的農藥呢？日積月累下來，您是否想過可能因此浪費了多少的水資源？難道，就沒有其他更好的解決之道嗎？

認清農藥本質，才能覓得有效洗淨方案

在討論如何清除蔬果上的農藥之前，先從了解它的種類開始。基本的概念是，溶入化學物質的液態「溶液」，主要分為「水溶性」和「脂溶性」兩大類，而對農藥來說亦是如此。

農藥的使用方式可分為「系統性」和「接觸性」兩種。所謂「系統性」農藥，多是經由農作物的表面、葉面氣孔或根部來吸收，進而均勻傳輸到整株農作物裡面；而「接觸性」的農藥，則是經由噴灑來直接附著於農作物表面。

系統性農藥為了被蔬果吸收，大多屬於水溶性，只要徹底清洗就能去除掉大部分；接觸性農藥則有不少是屬於「脂溶性」，會沾黏在表面一段時間來發揮藥效，有些可被陽光所分解或流水來沖洗掉，但也可能造成少量殘留，這也成為許多主婦們心生恐懼的來源。尤其是一些非當令時節栽種的農作物，或是在颱風襲擊前搶收下來的蔬果，更容易因忽略農藥隨時間逐漸分解的安全採收天數，而導致大量的農藥殘留。

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蔬果如何洗滌，方能快速又有效地洗淨？

明瞭農藥的種類之後，那蔬果該怎麼洗最好呢？最常見的做法就是先用流動的水來沖掉外部可能沾染的灰塵、寄生蟲，以及上述的「水溶性」農藥。但是，面對清水無法溶解稀釋的「脂溶性」農藥，又要如何快速有效地清洗呢？加醋酸、加鹼性的小蘇打來中和蔬果表面的農藥，都是市面上眾說紛紜的小道偏方。

事實上，經由台大農業化學系 顏瑞泓教授 等人的實驗發現，即使是在pH 9的鹼性環境下，也需要半天的時間才能降解一半的酸性農藥，根本是緩不濟急的消極作為。脂溶性農藥殘留的問題，其實運用蔬果洗潔劑中的「介面活性劑」來清洗，最是能夠有效溶解。在衛生福利部食品藥物管理署對於處理生鮮蔬果所制定的 管理辦法 中就提到，總濃度不超過100 ppm的食品用洗潔劑，是在截切蔬果前可以採用的清洗殺菌步驟之一。

認明歐盟法國ECOCERT認證，最是聰明選擇

因此，如何正確挑選一款值得信賴的洗潔精，便成為每位家庭主婦為了捍衛家人健康的必修學分。有人會質疑在去除脂溶性農藥之餘，是否也會吃進了同為化學產品的洗潔劑？事實上，「介面活性劑」並非只能倚靠石化原料來合成，它也能夠從大自然之中取得，像是來自自然的椰子油葡萄糖苷APG去污成份，就是一種讓人安心的洗淨成份。

在台灣，有些標榜「自然成份」的洗潔精，事實上檢驗出來僅含有7～15％而已；若是有一款洗潔精能夠獲得歐盟法國ECOCERT認證，也就是強調95%自然成份來源的保障，那是一種高品質的優質保證。

歐盟法國ECOCERT是全球極具公信力的認證機構，認證標準需含95％以上自然成分和10％以上有機成份，如此高規格門檻的檢驗把關，讓通過認證難上加難；國際上的知名化妝品品牌，例如 L'OREAL、Kiehl’s、L'OCCITANE歐舒丹等，也都有獲得ECOCERT的認證考驗。

Photo Credit：一滴淨資料提供 歐盟法國ECOCERT認證合作廠商不乏許多耳熟能詳的知名品牌，例如L’OREAL、歐舒丹、AVEDA、雅詩蘭黛等。

而在台灣，食品用洗潔精中僅有「一滴淨洗潔精」通過此一認證。事實上，「一滴淨」還超越ECOCERT的認證標準，綠本元素來源高達99.5％，以及來自義大利品牌的10％蘆薈多酚，溫和護手又能有效洗淨。聰慧如您，今年起就立刻改用在台第一家取得歐盟法國ECOCERT認證的一滴淨洗潔精，肯定是對自己、對全家人都明智的選擇。