你都如何清洗蔬果？從洗潔精開始，嚴格把關你的每一口食安

一年四季，不論氣候變化、經濟景氣好壞，普羅大眾最關心的民生話題，始終都離不開「食」的安全。衛福部就曾統計過，2018年在衛福部食藥署官網所設立的「食藥闢謠專區」網路討論區裡，網友點閱數最高的3大網路謠言當中，名列第一的就是「用醋洗菜可以清除所有農藥」；由此可見，每個家庭在每日生活中都需面對「蔬果如何有效且確實地洗乾淨」，這也是至關重要的民生議題。
您家中的媽媽，是否還是每天都開著水龍頭，試圖用大量的流動自來水，來清洗蔬果農產品上可能殘留的農藥呢？日積月累下來，您是否想過可能因此浪費了多少的水資源？難道，就沒有其他更好的解決之道嗎？
認清農藥本質，才能覓得有效洗淨方案
在討論如何清除蔬果上的農藥之前，先從了解它的種類開始。基本的概念是，溶入化學物質的液態「溶液」，主要分為「水溶性」和「脂溶性」兩大類，而對農藥來說亦是如此。
農藥的使用方式可分為「系統性」和「接觸性」兩種。所謂「系統性」農藥，多是經由農作物的表面、葉面氣孔或根部來吸收，進而均勻傳輸到整株農作物裡面；而「接觸性」的農藥，則是經由噴灑來直接附著於農作物表面。
系統性農藥為了被蔬果吸收，大多屬於水溶性，只要徹底清洗就能去除掉大部分；接觸性農藥則有不少是屬於「脂溶性」，會沾黏在表面一段時間來發揮藥效，有些可被陽光所分解或流水來沖洗掉，但也可能造成少量殘留，這也成為許多主婦們心生恐懼的來源。尤其是一些非當令時節栽種的農作物，或是在颱風襲擊前搶收下來的蔬果，更容易因忽略農藥隨時間逐漸分解的安全採收天數，而導致大量的農藥殘留。
蔬果如何洗滌，方能快速又有效地洗淨？
明瞭農藥的種類之後，那蔬果該怎麼洗最好呢？最常見的做法就是先用流動的水來沖掉外部可能沾染的灰塵、寄生蟲，以及上述的「水溶性」農藥。但是，面對清水無法溶解稀釋的「脂溶性」農藥，又要如何快速有效地清洗呢？加醋酸、加鹼性的小蘇打來中和蔬果表面的農藥，都是市面上眾說紛紜的小道偏方。
事實上，經由台大農業化學系顏瑞泓教授等人的實驗發現，即使是在pH 9的鹼性環境下，也需要半天的時間才能降解一半的酸性農藥，根本是緩不濟急的消極作為。脂溶性農藥殘留的問題，其實運用蔬果洗潔劑中的「介面活性劑」來清洗，最是能夠有效溶解。在衛生福利部食品藥物管理署對於處理生鮮蔬果所制定的管理辦法中就提到，總濃度不超過100 ppm的食品用洗潔劑，是在截切蔬果前可以採用的清洗殺菌步驟之一。
認明歐盟法國ECOCERT認證，最是聰明選擇
因此，如何正確挑選一款值得信賴的洗潔精，便成為每位家庭主婦為了捍衛家人健康的必修學分。有人會質疑在去除脂溶性農藥之餘，是否也會吃進了同為化學產品的洗潔劑？事實上，「介面活性劑」並非只能倚靠石化原料來合成，它也能夠從大自然之中取得，像是來自自然的椰子油葡萄糖苷APG去污成份，就是一種讓人安心的洗淨成份。
在台灣，有些標榜「自然成份」的洗潔精，事實上檢驗出來僅含有7～15％而已；若是有一款洗潔精能夠獲得歐盟法國ECOCERT認證，也就是強調95%自然成份來源的保障，那是一種高品質的優質保證。
歐盟法國ECOCERT是全球極具公信力的認證機構，認證標準需含95％以上自然成分和10％以上有機成份，如此高規格門檻的檢驗把關，讓通過認證難上加難；國際上的知名化妝品品牌，例如 L'OREAL、Kiehl’s、L'OCCITANE歐舒丹等，也都有獲得ECOCERT的認證考驗。
而在台灣，食品用洗潔精中僅有「一滴淨洗潔精」通過此一認證。事實上，「一滴淨」還超越ECOCERT的認證標準，綠本元素來源高達99.5％，以及來自義大利品牌的10％蘆薈多酚，溫和護手又能有效洗淨。聰慧如您，今年起就立刻改用在台第一家取得歐盟法國ECOCERT認證的一滴淨洗潔精，肯定是對自己、對全家人都明智的選擇。