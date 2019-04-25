【動畫】看懂產品標示裡的關鍵密碼，才能保障家人美好的健康未來

古有名言：「民以食為天。」而台灣經濟隨著數十年來的成長，民眾從早期只求「隨便養、隨便大漢」，逐漸追求「吃得飽」、「吃得好」，再進一步地邁入「吃得健康」、「吃得安全」的境界。政府將2001年成立的「國民健康署」轉型為「國民健康局」，正是因應全民對食品安全議題的重視而誕生。然而，2011年在台灣爆發近年來最為嚴重的食品安全危機——食品摻入起雲劑的「塑化劑事件」，讓愈來愈多的國人開始養成在日常購買食材時，習慣性地多花幾分鐘的時間，仔細閱讀包裝上的內容物標示表。

但是，除了「看到」標示表上常見的水、脂肪、碳水化合物⋯⋯等的基本成份，那些掛著化學學名的成份，你又真正地「看懂」了多少？包裝上用粗體或反白字體強調的「100％天然」，究竟可信度有多高？再加上那些各種大小不一、琳琅滿目的有機標籤，經常讓人萌生不少「有看沒有懂」的困惑。

標示看得霧煞煞，天然有機要保障

借鏡有機產業上下游較為完備的國家，當地政府對於包裝標示都有著相對嚴謹的詳細規定。以美國為例，除了「100％ Organic」之外，還有有機原料比例達95％以上的「Organic」等級，上列兩者才能夠貼上綠色的「USDA Organic」標籤；有機原料比例低於95％者，就只能依比例分別標示為「Made with Organic Ingredients」（以有機成份製造）或「Containing Organic Ingredients」（包含有機成份）。

在幅員廣大的歐盟，對於產品標示上的規定，農業原料95％以上為有機生產者，方能視為有機產品並放上有機標示；原料少於95％為有機生產者，則是嚴禁於包裝或產品名稱上出現「有機」字樣。其中，更以創立於法國的ECOCERT有機認證最具權威，主要正因該認證機構會從農產原料的培養、採收、包裝、病蟲害防制等過程就開始檢測，加上動物性原料只能來自活體動物、放棄以產品進行動物測試⋯⋯等友善環境的要求，因而倍受國際有機產業界的一致推崇。

Photo Credit：TNL Brand Studio

知道比例還不夠，清楚成份更是關鍵

在生活中，不僅是天然食材會影響到我們的食安，連帶與食品相關的週邊產品，也攸關著每個人的食用安全，平日最常使用的「洗潔劑」便是一例。與其使用來自傳統石化產業衍生產物的「石化界面活性劑」做為洗潔劑裡重要的溶脂成份，現在主流的洗潔劑都開始運用天然植物的萃取成份，從之前的椰子油醚硫酸鈉SLES，到最新的綠色洗淨成份：椰子油葡萄糖苷APG，在市售的一滴淨洗潔精上就可以看到清楚的標示；不僅能夠拿來清洗日常的鍋碗瓢盆，更能夠清洗新鮮蔬果上可能的農藥殘留，甚至可以安心用來清洗嬰兒的奶瓶、奶嘴、玩具等。

此外，還要注意到洗潔劑裡的防腐劑成份和香精來源。一滴淨洗潔精裡使用的山梨酸鹽（Sorbate），是食品用等級的防腐劑，毒性比食鹽還要低，是歐盟法國ECOCERT檢驗可使用2種防腐劑之一。另一方面，市面上不少的洗潔精會基於成本考量，以廉價的化學合成香精來增添香氣，而真正有益身體健康的方式，則是添加較為安全、如橘子精油或檸檬精油這類的天然精油。

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堅持高標準的一滴淨，比消費者更注重有機健康

含量比例不到10％的「純果汁」，你會覺得是真正的「純果汁」嗎？那麼標示著「純天然」，實際有機成份比例卻不到10％的洗潔精，你還會認為它是「純天然」的嗎？根據歐盟法國ECOCERT有機認證的規範，95%的自然成份、10%以上的有機成分，是天然有機清潔劑產品的最低要求；而一滴淨洗潔精更是堅持「全成份99.5%綠本元素」的高標準自我要求，因此才能成為台灣首家通過歐盟法國ECOCERT有機認證的洗潔精。

挑選一瓶家家戶戶都需要、關乎食用安全的洗潔精時，千萬要記得看清楚成份、確實了解其有機原料的含量比例，並看懂ECOCERT認證標章所代表的實質意義，才是真正有食安智慧的聰明消費者。