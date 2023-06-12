【異鄉港人二三事】豈止是港人眼中的豬雜：台灣地道小食「黑白切」乃飲食專學

台灣初來甫到，想以最快最容易的方式融入當地人生活，吃，會是一個門路！

記得飛抵台北的第一天，還以為自己第一時間會跑去咖啡店，當下偽文青。誰料我卻鑽進商旅後巷的一家攤販，正當坐下來想想要點什麼，身邊那些「熟客」已開口喊「脆管」、「肝連」、「菊花肉」……而我，只膽小而保守地要了一碗米粉湯、一份大腸頭、三層肉和豬皮。

圖片由作者提供 店家通常會把汆燙過的豬內臟放在箱子裡，待客人點餐，點多少切多少，是為「黑白切」。

坐在鍋爐前，看見店家逐一把豬內臟放到鍋裡白水汆燙，然後撒把薑絲、淋上油膏，上桌。有趣是，店家憑藉客人所點的暗語名詞，就知道是不是老饕，用詞正確，才能吃到心水的部位；像我，一開口便知是門外漢！

後來，台灣朋友告訴我，水煮豬內臟都統稱為「黑白切」。因為台灣早期生活不富庶，只有過時過節才有機會大魚大肉，所以在麵店、路邊攤吃內臟就成了台灣人的「窮風流」。幫襯時，只說出你想吃的部位／器官、人數或者預算，店家就會給你切上恰當的份量。這種隨意的點菜方式，台語稱之為「烏白」，寫成書面便是「黑白切」。

圖片由作者提供 這家夜市的路邊攤，清晰列明所賣的「黑白切」部位，方便觀光客。

香港人也會吃豬內臟，豬肺湯、枸杞豬膶、炸大腸、胡椒豬雜湯……卻鮮有汆燙，而且部位沒分得那麼仔細。不加任何調味的汆燙，其實很講食材的鮮度，像內臟這些東西，稍有不鮮即有臊氣，而台灣人喜歡吃黑白切，某程上除了他們不想浪費，想吃盡豬隻的每一部份，更重要是台灣人對豬肉需求量是非常之大。

據台灣農委會在2020時公布的統計數字，台灣人每人每年可吃掉36公斤豬肉，全台消費量累計更達90萬公噸。每天屠宰那麼多的豬隻，內臟也自然多，日常食用的滲透度也相對多起來。在迪化街裡，有一檔路邊攤賣四神湯和肉包子，很出名的叫「妙口」。坐下來點了一碗四神湯，一舀，湯裡有薏仁、芡實、蓮子等，料很足，也有份量不少的的粉腸，沒半分臊味，滋味。

圖片由作者提供 台灣舊日生活不富裕，平日想有點肉落肚，就只有吃豬內臟的份兒。

逛台灣菜市場，肉攤與雞攤都有很高的可觀性，因為攤販都會把豬雞的每個部份分割，再整齊地排列。就連豬肚、豬腸等內臟也被沖洗得非常潔淨再吊掛起來，這些景像實在跟香港的有太大分別。