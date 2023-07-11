【異鄉港人二三事】從懷孕到產後支援：日本鄉下媽媽的分享

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在日本，懷孕後又有了母子手帳便成為一位被認證的準媽媽，可以拿著你的手帳和產檢卡去婦產科預約檢查，除此之後也有不少良心企業會為孕婦提供各種「優惠」，像我們這邊的餐廳只要你出示母子手帳便可以有免費飲品一杯；主題樂園門票、園內消費有折扣；超市會幫你把買了的東西送到車⋯⋯
最近日本公佈了女性生育率再創新低，人均1.2左右的數字似乎令日本政府大為震驚。筆者看到的時候覺得，還有1.2呢，日本的女性真偉大。然後看到香港朋友的留言，說香港是0.8所以沒什麼大不了。
日本每個市都有自己的政策，對於媽媽、小朋友的照顧都有些許不同，其他市的筆者也只是聽說過一些，在這裡只能分享自己親身經歷的。
母子手帳
覺得自己肚子中來了個小生物了！在日本是先去婦產科找醫生，出一張證明，然後就拿去居住地的市役所，跟職員說你懷孕了，把婦產科醫生寫著「恭喜」的證明交給他們，他們就會叫你到小房間裡去等。然後就有兩位滿臉笑容的女職員來到再跟你說「恭喜」，拿著一些A4的文件叫你填，在不停罰抄自己的個人資料、填問卷期間，職員會有一大堆的講解和問題，還會關心你的工作，什麼時候可以放產假、育兒假能休多久，因為愈久愈好……反正你只要拿到母子手帳和裡面的產檢卡就好了，那其他的單張也一拼收好，不停說謝謝後就可以離開。
有了母子手帳便成為一位被認證的準媽媽，可以拿著你的手帳和產檢卡去婦產科預約檢查，除此之後也有不少良心企業會為孕婦提供各種「優惠」，像我們這邊的餐廳只要你出示母子手帳便可以有免費飲品一杯；主題樂園門票、園內消費有折扣；超市會幫你把買了的東西送到車上；去一些育兒用品店也可以領取到一些試用品。在懷今胎時筆者還收到了一本3萬日元的購物券，是上次沒有的。
產檢和產院
聽過一些香港朋友的分享，在香港很多準媽媽都會同時去私立和共立醫院產檢，聽取多位醫生的意見，也會在懷孕後期才決定在哪裡生育。在日本大城市或市中心居住的選擇也是多的，有綜合醫院的產科，也聽說有很多服務一流的高級產院，不謹有更仔細的檢查，還有美容服務，按摩、Facial、理髮，聽到都讓人羨慕。住在鄉下相對簡單，因為就是沒有選擇，離我家最近的婦產科醫院要40分鐘車程，再遠些就要去到一小時車程，大部分的準媽媽都不想舟車勞頓，便也不用多想。
花白的老公公醫生，純正的鄉音日語，每次照超聲波都會極力為你講解，媽媽也不用想開刀、無痛這些，因為沒什麼生命危險，就會是一場很天然的順產，止痛什麼都是沒有的。雖然只有些基本服務，但勝在夠便宜，政府資助的產檢、生產金都足夠有餘，在你出院的時候不僅不用付款，還有錢可以退呢。聽說在城市的高級產院，由產檢到出院要另外花費數十萬円，到底也是一分價錢一分貨吧。
育兒支援
懷第一胎的時候，筆者居住的市說一年的新生兒有80人左右，到今胎變成只有70人左右，出生率低微，特別又是在日本鄉下人口都沒什麼的地方，育兒支援應該算是不錯的。這裡小朋友由出世到初中的醫療費用都是全免的，包括定期身體檢查、預防針藥物、任何病痛看醫生、住院、藥物等。有聽說過某些市看醫生一次要500円，但其實小朋友病痛真的多，每次500円也是一筆支出。
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