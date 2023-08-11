【異鄉港人二三事】味覺鄉愁！談台灣港式燒臘與美味的距離

幾時都說，食物最能慰藉人心。有些味道，從小吃到大，習慣了就是習慣，深深刻烙在腦海裡，只要稍微觸動到味覺細胞，潛藏的思緒跟感覺很容易便會一湧而出，騙不了人。前陣子，讀了香港專欄作家曾智華的一篇文章，談到「台灣港式燒臘」跟預期有落差，所以敬而遠之。老實說，身邊大部份從香港來台居住的人，試問誰沒有相類似的經歷？

每每想「斬料」或吃個四寶飯時，貨不對板。所謂燒肉，皮不脆兼有過濃的五香味；叉燒竟是一塊橘紅甜甜的醬肉，更別遑論半肥瘦脢頭或是燶邊（頓時憶起柴灣新桂香下午三時準點出爐的燶邊肥叉）；燒鴨老是烤得柴柴的，然後鬼馬地伴上一些菜脯、粉絲、豆干之類作配菜。天呀，香港的燒臘飯哪會如此！

Photo Credit: 作者提供 玫瑰豉油雞腿飯附帶一些菜脯、粉絲、豆干之類作配菜。

亦不止於燒臘，旦凡台灣的食物被掛上「港式」兩字，不論燒鵝、叉燒、雲吞麵、燉湯、煲仔飯、蘿蔔糕、菠蘿包、蛋撻、凍檸茶……到頭來都會跟想像大有落差。不斷狐疑，明明台灣跟香港距離不遠，才一個多小時機程而已，而且台灣食材像豬肉、鴨鵝和米飯，質素絕對不比香港差，但為什麼港式燒臘仍然做得一塌糊塗？且看，溫哥華、三藩市、倫敦等，地域距離不是更遠嗎？論食材和醬料，理應歐美國家更難覓尋，偏偏這些地方能吃到正宗港味的機會，比起在台灣還要高。

Photo Credit: 作者提供 原來台灣的鵝比鴨貴很多，所以一般燒臘店只賣燒鴨。

新北林口有「小香港」之稱，當中不乏香港人在此經營餐飲業，如小炒店和茶餐廳。以碟頭乾炒牛河為例，港人對它有什麼要求？一）牛肉要嫩；二）河粉不能散；三）一定要有銀芽；四）醬色要在河粉均勻上色；五）最後要有鑊氣，把河粉炒得帶一點焦香。

某家港人開設的小炒店，統統做到了上述要求，卻在Google的評論裡被台灣人說得一文不值，說店家失手，竟然把炒焦了的河粉送上給客人。明顯當中存在很大的港台飲食文化差異，這邊廂香港人力盡保留港式小炒的神髓，但那邊廂台灣人卻不黯真正乾炒牛河的本色。

由此推敲，大部份在地經營者為了生意，多多少少也會遷就客群口味，把食物本身正宗的DNA逐一淡化，再變成他們熱衷的形與味。身邊台灣朋友常問，台北到底哪裏可以吃到正宗的香港味，如果真的要讓筆者選的話，我會說是中山區長春路的「香港九記海鮮」。那碟豉椒炒生腸，熱辣辣上枱，充滿鑊氣，豉椒味道又濃又香，比香港嚐到的更要出色，有一刻我甚至以為自己身處油尖旺的大排檔……

食物連結的情感，深不可測。而離鄉別井生活的你，這個時刻又最想念哪一道家鄉味道？