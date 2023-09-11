【異鄉港人二三事】酸菜不是放湯麵裡！吃牛肉麵要懂得基本禮儀

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牛肉麵端上來，用牛骨長時間熬煮的湯頭，啖啖精華，牛塊有五、六件左右，且慷慨地放了份量不少的菠菜。桌上有一些生蒜、酸菜跟辣椒油。「先喝一口湯，嘗嘗它的原味。記得記得記得不要在湯麵裡加酸菜！」噢，酸菜不是加在麵裡吃的嗎？
好奇怪，很多香港人去台灣旅行，心心念念都總想去吃一碗牛肉麵；曾幾何時，我亦是！
是因為「那些年」台北每年都舉行國際牛肉麵節，牛肉麵頓時被黃袍加身，被傳媒捧得天上有地下無，沒吃過，不算到此一遊，所以我也熱鬧到處尋訪美味？民以食為天，我相信「嘴饞」是人的天性！
在台住了好一陣子，有趣是，發現身邊許多台灣朋友都不太嗜牛，更別遑論牛肉麵。
探求箇中原因，原來從前台灣先民是不吃牛的，因為牛對於務農的人來說是耕作的友好，備受愛護和尊重（怪不得台南朋友一家，雙筷從不碰牛）。但自從1949年國民政府來到台灣，伴隨一班退役老兵的口味所需，坊間漸漸出現川式紅燒牛肉麵。所謂川式，普遍是湯底融入了濃郁香辣的豆瓣醬，吃得人滿嘴的熱勁。後來，再延伸出清燉、番茄等不同的派系。
有一回，朋友帶領去中原街吃「廖家牛肉麵」（金華街另有一家同名的，由兒子經營），說是台灣人所鍾愛的古早味（竟然不是史記與林東芳！）。店子小小，二十個坐位而已，蠻擁擠的，店外老是有著等吃的一條長人龍。牛肉麵乃每位進來的客人都會來一碗，且還有不少部位的牛滷味，如嘴邊肉、牛舌、月亮（膝頭軟骨）、牛尾、牛肚、牛腸等。豆干亦是非點不可的！
麵端上來，用牛骨長時間熬煮的湯頭，啖啖精華，牛塊有五、六件左右，且慷慨地放了份量不少的菠菜。桌上有一些生蒜、酸菜跟辣椒油。「先喝一口湯，嘗嘗它的原味。記得記得記得不要在湯麵裡加酸菜！」噢，酸菜不是加在麵裡吃的嗎？「老闆若果看到，定會很生氣……壞了他熬湯的一番心機。」準備舀酸菜的我，忙不迭急急把手縮回來。
原來一直吃得很犯規！
專題下則文章：
【異鄉港人二三事】味覺鄉愁！談台灣港式燒臘與美味的距離
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