【異鄉港人二三事】0歲便可以上學——日本的保育園是等於幼稚園嗎？

在香港很多有小朋友的家庭都會麻煩「長老」（編按：廣東話俚語，指夫婦各自的父母）照顧，或請工人姐姐幫忙；在日本一來沒有工人姐姐，二來很多日本人都是離開家鄉生活，「長老」都不在同一個城市居住，照顧小朋友就成了夫妻兩人要解決的問題。雖說現在日本也好像多了「主夫」，但「主婦」仍是主流相信大家都不會反對。日本人口老化問題嚴重，又非常需要年輕的媽媽們出來工作，那其中一個解決的方法便是由政府提供可以托兒的地方——保育園。

筆者由於結婚到生子後再生子都在日本，對香港的托兒、N班認識不多，聽朋友說N班要2歲才收，而上學時間也很短；而托兒其實也有，但很難申請。

保育園的長時間托兒

在日本出生起57天後的小寶寶便可以申請入讀保育園，是的，也就是說2個月左右的嬰兒便可以入0歲班。保育園的標準保育時間是平日早上7時半到晚上6時半，加錢還可以申請延長保育，星期六也可以申請土曜保育。政府認為，有了這個長時間的保育，媽媽們便可以輕鬆地出去上班，當然是無法再顧慮到工作地點的遠近、加班、在保育時間內晚了點去接就會被老師善意提醒你的小朋友等得好慘等等的問題。

保育園的入學條件

要想送小朋友去保育園，先要符合申請資格。大部分為孩子申請入園的原因都是父母要工作，所需文件便是由受僱的公司簽發，例明父母雙方都達到一定勞動時數的工作證明，剛才提到的標準保育時間是全職工作才會申請到的。

另外也要證明除要上班的父母外，沒有其他人可以照顧小朋友：例如祖父祖母不同住、同住但身體不好無法照顧小朋友等。除了工作這個原因，也有一些特殊的條件也可以申請保育，例如產前產後媽媽身心不適、家暴問題、父母精神情緒問題等。總之保育園就是希望可以幫助有需要的小朋友，得到基本的照顧。

保育園的一天

筆者的女兒1歲開始每天去保育園，剛開始自然都會哭鬧著不要和媽媽分離，但慢慢便會笑著跟媽媽說再見。到了學校一天的生活簡單來說便是吃、玩、睡。早上9點左右是小食時間，10點便出去室外玩，保育園一般都有滑梯，鞦韆等像公園一樣的設施，可以讓小朋友盡情跑跳、盡情玩耍，雨天便在室內玩玩具，保育園的老師也會安排一些適合小朋友年齡的活動，例如做做小手工、唱歌之類。11點吃午飯、12點午睡、3點起床再吃小食，然後便等人來接。

保育園的準備

去保育園的都是0至5歲的小朋友，每天都要收拾好行裝，才可以上學。0歲的小寶貝當然需要奶粉、奶瓶，而筆者女兒的登園的基本物品包括尿片、盒裝紙巾、毛巾、衣物、午睡被鋪、水樽、裝尿片和換洗衣物的膠袋。定時定候更會有讓大人小朋友都激動的便當日，就是要精心為孩子準備午餐，當然附帶可愛的便當盒、餐具、裝便當的保溫袋。到了夏天，保育園通常都會開放泳池或水池讓小朋友玩水，這個時期每天便需要泳衣、泳帽、泳袋、拖鞋、更多的毛巾和換洗衣物。

保育園的特別活動