【異鄉港人二三事】感受台式早餐文化，不妨由蛋餅開始

我們想讓你知道的是
蛋餅是軟是脆？內餡是九層塔？鮪魚？培根？粟米？都沒所謂，總之吃過便是。來台居住後，才發現台灣人生活裡跟蛋餅的互動度相當高，兩者的關係好比香港人早餐裡的腸粉般，有人愛吃蒸，有人愛吃煎，餡料各有所好。
如果以「蛋餅是台灣人的共同言語」為題，展開討論的話，相信這是一個可以爭論得沒完沒了的題目！
從前以遊客身分來台灣，早餐總喜歡去找蛋餅、葱抓餅吃，配杯微暖的豆漿，感覺才算「到此一遊」。蛋餅是軟是脆？內餡是九層塔？鮪魚？培根？粟米？都沒所謂，總之吃過便是。來台居住後，才發現台灣人生活裡跟蛋餅的互動度相當高，兩者的關係好比香港人早餐裡的腸粉般，有人愛吃蒸，有人愛吃煎，餡料各有所好。
台灣人的早餐食品，好多都由外省麵食文化衍生而來，蛋餅也不例外。查考歷史，1949年以後，隨著國民政府抵台，讓麵食文化慢慢帶進以米食為主的台灣。在物資匱乏的年代，葱油餅可說是最樸實又滋味的食物，在餅皮上撒一把葱花，煎一煎，已是果腹的美味。
後來，人們開始追求營養，而雞蛋是當時大眾最能負擔的營養品，如是這，在葱油餅裡頭加一顆蛋，漸漸成了蛋餅的雛型。這一種蛋餅，香港人也許感覺有些似飲茶時吃到的薄撐，薄薄的一塊，柔韌得來，邊緣又帶焦脆。
有次，跟真芳碳烤吐司老闆張文哲閒聊，提起蛋餅，他說家鄉南部屏東，從小吃到的蛋餅，跟北部所吃的很一樣。他說家鄉蛋餅的質感是軟呼軟呼的，實在讓我很好奇。他還說，南部人喜歡在粉漿裡，加入太白粉或番薯粉。有別於前文提及的那一種，製作時需要搓揉，這「粉漿蛋餅」，幾乎都是即叫即煎，煎出柔柔嫩嫩的一塊，然後配醬油膏和辣椒醬吃。
我家附近，也有一家早午餐店。他們做的脆蛋餅又是另一種風格，有一點厚度，皮身帶烤烙的虎紋，那感覺似是中東的pita皮塔餅，跟先前談的那兩種是截然不同的口感。
又聽說，大同區的「重慶豆漿」專做炸蛋餅，在炸過的麵皮上，夾上雞蛋和菜脯，又灑少許的椒鹽，光是聽，已覺無盡的美味。誠然，兩次路過，店家外都排著長長的隊，過於久候，唯有放棄。
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