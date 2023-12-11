【異鄉港人二三事】在台灣不單止過馬路危險，騎樓底下亦「路見不平」

在台北，走在街上，要無時無刻分外留神。

去年底，《CNN》報導說，台灣的交通環境如同「行人地獄」，那時候我初來埗到，還沒太大的體會，只知道過馬路時，無論怎樣「看準時機」舉步而出，都總會有車子與你近距離擦身而過，那漠視行人安全的駕駛方式，有幾次還嚇得一額汗。

之後，開始關注台灣路道安全的新聞。才發現，近5年全台灣每年因交通事故而死亡的，徘徊3,000人左右。對於一個已發展的地方來說，這數字無疑讓人震驚，因為每日就平均有8條生命在種種交通意外中失去。

我住在新北林口，作為發展中的商業住宅區，路道可算是比較有規劃，最少有人行道，夠不夠寬，則見仁見智。但在一些鬧市舊區，許多時連人行道也沒有，路邊甚至還泊滿了雜亂的機車，行人非走到馬路上與車爭路不可。試問這對於那些需要坐輪椅的、推嬰兒車的人，路可以怎樣走？

圖片由作者提供 路面上的綠色部分為人行道，是不是很狹窄呢？

台灣早期的道路規劃都是參照美國那一套「以車為本」為範本，積極擴寬道路卻未考量到行人需求。當覺察到問題，盤算該如何改善，相關研究又指出要徹底改善台灣人行空間，頭頭尾尾需要100年時間——What？一個迫在眉睫的安全問題，解減問題的timeline竟然要跨世紀！

除了人行道，騎樓下也是行人常用到的通道。而細心的你，可會觀察到台北的騎樓像是個多重宇宙，家家門前的騎樓各有高低，地階物料也各有不同，十足玩越野障礙賽一樣。

話說開來，台北和新北市政府原來人行道面磚防滑係數有所規範，規定人行道使用的陶瓷面磚、窯燒花崗石面磚C.S.R值（防滑係數）必須達5.5以上，不然係數不足地磚太滑，行人容易跣倒。誠然，依然有許多騎樓是以大理石或滑地磚鋪設，一旦遇上雨天或潮濕天，稍一不慎就會跣到攤攤腰。