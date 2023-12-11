【異鄉港人二三事】在台灣不單止過馬路危險，騎樓底下亦「路見不平」

我們想讓你知道的是
台灣早期的道路規劃都是參照美國那一套「以車為本」為範本，積極擴寬道路卻未考量到行人需求。當覺察到問題，盤算該如何改善，相關研究又指出要徹底改善台灣人行空間，頭頭尾尾需要100年時間——What？
在台北，走在街上，要無時無刻分外留神。
去年底，《CNN》報導說，台灣的交通環境如同「行人地獄」，那時候我初來埗到，還沒太大的體會，只知道過馬路時，無論怎樣「看準時機」舉步而出，都總會有車子與你近距離擦身而過，那漠視行人安全的駕駛方式，有幾次還嚇得一額汗。
之後，開始關注台灣路道安全的新聞。才發現，近5年全台灣每年因交通事故而死亡的，徘徊3,000人左右。對於一個已發展的地方來說，這數字無疑讓人震驚，因為每日就平均有8條生命在種種交通意外中失去。
我住在新北林口，作為發展中的商業住宅區，路道可算是比較有規劃，最少有人行道，夠不夠寬，則見仁見智。但在一些鬧市舊區，許多時連人行道也沒有，路邊甚至還泊滿了雜亂的機車，行人非走到馬路上與車爭路不可。試問這對於那些需要坐輪椅的、推嬰兒車的人，路可以怎樣走？
台灣早期的道路規劃都是參照美國那一套「以車為本」為範本，積極擴寬道路卻未考量到行人需求。當覺察到問題，盤算該如何改善，相關研究又指出要徹底改善台灣人行空間，頭頭尾尾需要100年時間——What？一個迫在眉睫的安全問題，解減問題的timeline竟然要跨世紀！
除了人行道，騎樓下也是行人常用到的通道。而細心的你，可會觀察到台北的騎樓像是個多重宇宙，家家門前的騎樓各有高低，地階物料也各有不同，十足玩越野障礙賽一樣。
話說開來，台北和新北市政府原來人行道面磚防滑係數有所規範，規定人行道使用的陶瓷面磚、窯燒花崗石面磚C.S.R值（防滑係數）必須達5.5以上，不然係數不足地磚太滑，行人容易跣倒。誠然，依然有許多騎樓是以大理石或滑地磚鋪設，一旦遇上雨天或潮濕天，稍一不慎就會跣到攤攤腰。
專題下則文章：
【異鄉港人二三事】感受台式早餐文化，不妨由蛋餅開始
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。