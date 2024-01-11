【異鄉港人二三事】面對天災人禍不慌亂，日本人為什麼好像很守規矩？

2024年一來到，日本便發生了大地震，將原本喜慶的氣氛一洗而凈。接著第二天，羽田機場又發生了重大的飛機事故，300幾名乘客在空中服務員的指示下順利逃生，正趕往災區的英雄卻不幸殉職。一連串的天災人禍讓人悲痛婉惜，另一方面日本又再次向世界展現出，在面對天災人禍時教科書級別的應對，到底日本人是如何做到的？

自幼開始避難訓練

查看日本氣象廳近十年的資料，日本每年1級以上的地震數字，最多的是2013年的575次，最少的是2020的169次，對於日本人來說地震就是常常會發生的事情。

筆者的女兒在一歲時開始入讀保育園，校曆表的每月活動一定會出現「避難訓練」這個項目，第一次見到讓我這個不是在地震帶長大的外國人一驚，覺得這麼小的孩子懂什麼，真發生地震肯定是哭作一團，不知要如何事好，但事實上日本的保育園、幼稚園都有非常清晰的避難指示，老師們也會用他們的專業方法令小朋友可以跟從，也就是說日本人在還不太懂事的時候開始，便教導他們遇到自然災害時要保持冷靜、聽從老師的指示行動，不可以擅自作主。這種類似軍訓的服從上級指令意識，從小便植入了日本國民的腦中，在真正面對災害時，雖不會完全像平時訓練時那般不驚，但起碼也能做到守秩序地處變。

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防災用品＝生活必須品

筆者居住的市鎮，每月都會派發市報，市報中常常都會夾著單張，提醒大家家中一定要準備好防災用品，當然也會附上相關的防災用品清單，清單中一定會有電筒一類的照明用具、支裝水、真空包裝食物、毛巾、消毒濕紙巾、簡易廁所一類的衛生用品，還有睡袋、毛氈等保暖用具等等。筆者生完孩子出院時，產院派發的資料中也會有一張嬰兒防災用品清單，提醒父母一定要準備好。如果覺得看著清單買很麻煩，在日本的大型超市、購物網站，只要搜尋「防災用品」，都會看到林林總總，已經成套的，可以直接買來看門口。在日本居住，就是時時刻刻要做好應對自然災害的準備，反正就是有準備比沒準備要好，一旦遇上停電什麼的，家中起碼有些東西可以用，心裡便能踏實一點，不至於太過慌張。

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跟足指引辦事

之前在一篇談日本職場文化的內容中分享過，日本人工作時遇上問題就會拿出厚厚的資料來翻看，翻不到就再打給上司，上司就再去翻資料……日本大大小小的機構、公司都一定有不同的「指引」天書，他們稱之為「マニュアル」（manual）。這些指引就如我們平時買東西時裡面夾著的說明書，清晰寫明每一個細節、注意事項等。在上網找到一個由富士通寫的定義，翻譯出來的意思大概是：這是一份為了讓全公司的從業員做到相同程度的業務、判斷，而存在的業務流程、規條等的綜合文件。也就是說職員都要跟從公司的指引辦公，從而做到全公司不論是哪一位員工，都可以用相同的手法去處理業務。

這和上文提到的服從指令其實大同小義，不過服從的不是人，而是如同聖旨一樣的指引，好處就是每個人做出來的事情都能差不多，不需要有太多個人想法和決定，也不會因為A同事能力不足便令到事情太糟糕，可以減少工作上的出錯機會。每次日本發生災害，大家當然也是照指引辦事，指引沒有的，就不能做；指引有的，就不能不做，一切都很清晰。

Sato先生說日本是個常有天災的國家，個人主義太強便會造成混亂，大家都習慣要做一樣的事，而說服日本人最有用的說話便是「大家都在做」。筆者從小受的教育是要有「critical thinking」，聽到這樣的說話真的是有點難接受，但是經過今次日航客機乘的完美逃生，連外國專家都稱之為奇蹟，說機組人員做出的應對和指示跟教科書上一模一樣，讓全機300多位乘客迅速由安全通道疏散。日本有高質的機組人員，也有高質的乘客，只能說可能遇到集體性的災難，還是聽從指示比較好。