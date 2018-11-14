管理你的血糖指數，掌握你的健康籌碼

不論是就學上班的平日，或放鬆休息的假日，若不是宅在家裡的你，總是會出門走走，遇到共同努力的公司同事，或是許久未見的親朋好友，再加上咖啡廳、便利商店的店員，餐廳的老闆、服務人員，我們的一日生活中總是會與10多個人有所接觸，然而你可知道，這些每日與我們交流的人們，可能就有一至二人以上，已是糖尿病的患者嗎？根據國際糖尿病聯盟（International Diabetes Federation, IDF）所發表的報告，2017年全球年齡介於20至79歲之間的4億2500萬人口之中，平均每11位成人裡就有1位糖尿病患者。進一步查詢國內的統計數據，在國民健康署所發佈的「國民營養健康狀況變遷調查」裡，18歲以上國人糖尿病的盛行率更是高達11.5％，幾乎是每10人之中就有1位糖尿病患者，再加上它亦是國人10大死因中的第5名，聯合國甚至還將每年的11月14日訂定為「聯合國糖尿病日」，可見糖尿病已是普羅大眾不得不正視的重要疾病。

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糖尿病引起的併發症，好似令人憂心的多顆不定時炸彈

要解釋「糖尿病」，一言以蔽之，就是患者體內的血糖長期高於標準值，屬於一種新陳代謝系統上的疾病，而會顯現出的就是所謂的「三多一少」的症狀：食量多、飲水多 、頻尿和體重下降。除了一些孕婦在懷孕期間，可能於短期出現血糖高過正常值的妊娠期糖尿病之外，許多糖尿病患者都必須面對長期注射胰島素、進行長期抗戰般療程的心理準備。然而它真正更可怕的，則是必會隨之而來的急性或慢性併發症。

注射過量胰島素、服用過多劑量降血糖藥的低血糖症，與胰島素濃度不夠引發的糖尿病酮酸中毒，和體內水分流失過多所引發的高血糖滲透壓非酮酸性昏迷症，都是俗稱「糖友」的糖尿病患者們，需要持續不斷檢視體內血糖指數來預防的幾種常見急性併發症。長期來看，糖友們在眼睛、腎臟、神經、腿足和心血管的身體各部位，也都可能出現或大或小的病變，而且隨著發病年數的增加，多種併發病變愈加可能同時發作的機率也會不斷升高，這更是糖友與其家人們面對糖尿病時，格外感到心情忐忑的主因。

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生理罹病和心理負擔，弱體外溢保險可減壓

當糖友們思量著揣揣不安的混沌未來時，尋求一個長期且可信賴的資源挹注，自是人們積極求生的必然反應，然而也是因為糖尿病的多元併發症狀，讓他們在希望藉由投保保險來擁有可能的後續支援。即使是屬於未有明確併發症發作的「弱體」，保險公司經常也會拒保或要求加倍的保費支出，無疑是生理罹病之餘更為雪上加霜的心理打擊。

幸運的是，國內保險業近年來也積極關注到眾多糖友們的大量需求，逐步推出一些為減輕「弱體」患者負擔所設計的專屬保單。甚至更有業者以正面積極的態度，來為原本不易購買健康險的糖尿病患者，量身制定出國內首張的「弱體外溢保單」 。所謂具有「外溢效果」的保險，是靈活運用保險制度中以「風險程度」來估算「保險等級」的概念，藉由保險期間定期檢視保戶之風險高低，彈性調整保戶在保費上的折扣多少。對應於糖友們的狀況來說，就是依據每年的血糖檢測結果，保險業者能夠分級給予不同的保費折扣，可說是與保戶們同心共同對抗糖尿病，達到預防併發症、降低理賠的雙贏效果。

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「智糖人生」鼓勵運動、積極預防，運用新科技掌控健康

這項由富邦人壽為糖尿病前期和已罹患糖尿病者所設計的「智糖人生」定期健康保險，投保年齡從30至65歲，保障則最高可到74歲屆滿。為鼓勵保戶定期追蹤，避免糖尿病血糖數據上升，富邦人壽首創血糖數據「分級回饋」的機制，將糖化血色素檢測數據分為5個級別，首年起即開始依據血糖檢驗結果，給予不同的健康管理保險費折扣，糖化血色素數值愈低、折扣愈高。

而為了與保戶們攜手一同與糖尿病長期作戰，特別與亞洲第一大糖尿病行動管理App的「智抗糖」合作，提供保戶為期1年的App白金會員，結合專為糖尿病患者設計的健康管理平台，提供詳細記錄、追蹤趨勢、傳送紀錄、個人化提醒建議與衛教內容，甚至還有個人化月報、機器人即時分析等進階服務，從旁協助保戶的自我病況管理。同時，也為了鼓勵保戶以積極的運動習慣養成來對抗糖尿病，透過在手機裡下載使用「健康正動力」計步App，隨時記錄、管理運動進度和效果，養成持續運動的健康體質，更重要的是每年還可透過App來拍照上傳糖化血色素檢驗報告，方便又省事。以前，或許你會為自己的未來而保險，現在，你更應該為自己的健康而保險，

更多智糖人生訊息：http://bit.ly/2RdGcYU