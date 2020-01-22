別忽視微小行動的力量：一抹微笑、一句問候、一個轉念，都能讓台灣不再有偏鄉

除了基於距離、時間與人口所致的地理偏鄉，你有聽過「心理偏鄉」嗎？當愈來愈多的人願意投入行動與關注、深入心理偏鄉，就能匯聚正向力量、實踐「沒有偏鄉」的願景。

說到偏鄉，你想到什麼？是地圖上不起眼的一隅，還是難以抵達的地方？除了基於距離、時間與人口所致的地理偏鄉，你有聽過「心理偏鄉」嗎？這個概念，翻轉了大眾對於「偏鄉」的定義，期待能藉此拉近人際間的距離、打破疏離。

當我們願意踏出一步靠近、理解，突破人與人之間的隔閡，就有機會看見更多美好的可能。無論是一句問候、一抹微笑，甚至是一個轉念，都能促使愈來愈多的人一同投入行動；關注「心理偏鄉」，並匯聚成一股強而有力的正向力量去改變，將能實踐「沒有偏鄉」的願景。

打破偏鄉，只需要一次起心動念和一場行動

「只要你願意靠近，為每一個角落注入熱情與活力，那些地方就不再是偏鄉。」

富邦人壽全新企業形象廣告裡的一句話，清楚點出「翻轉偏鄉」的至高心法，以及關鍵的角色。「有你，就沒有偏鄉」只要你願意關心、重視，這個世界上便不會有遭冷落的地方，無論那是地理上或是心理上。

一份願意、一份主動靠近，意外的驚喜都有可能發生，唯有去行動、去靠近，才能看見獨一無二的美麗、感受前所未有的美好；其實「偏鄉」從來就沒有什麼定義與限制，設下限制的是人們的心。

「台灣每個鄉鎮區都有獨特且精彩的面貌。有靜態之美、自然之美、人文之美⋯⋯沒有一個地方讓我們失望。」長年旅居海外的攝影師馬賽Kyo，在富邦人壽的支持下呈現了「沒有偏鄉」的真相，行腳台灣多個偏遠鄉鎮區，用鏡頭帶領大家感受這片土地的美妙。

「這些所謂的偏遠鄉鎮，都像是一篇篇既寫實又奇幻的小說。奇幻的是，有太多意料之外的故事；然而這一切卻又真真切切地發生。」

這天，馬賽Kyo來到花蓮富里鄉欲尋訪當地的洛神花田，跟著地圖指引卻遍尋不著，反而意外地走進達蘭埠部落，遇見一位八、九旬的老婦人帶路，還介紹了一位願意深入導覽的熱情花農。走進洛神花田的他，被眼前這片紅震懾不已，「行腳過程中有多次的奇遇，也感受到濃濃的人情味，原來人與人間也能緊密靠近，即使彼此素未謀面。」他說。

Photo Credit：富邦人壽 馬賽Kyo鏡頭底下的洛神花田

落實社會責任永續精神，溫暖服務貼近每段關係

地方關懷耕耘多年的富邦人壽，持續推展服務入城鄉的工作，積極號召青年返鄉發展事業，亦將台灣各地的保險業務服務據點打造成「友善好鄰居」，致力縮短保險資源的城鄉差距；同時在「以人為本」的服務精神下，全台約3萬名的保險顧問，更願意付出，並勇於貢獻一己之力回饋鄉里、關心弱勢，不僅給予保戶有溫度的金融保險服務，也拉近了彼此的距離。

在履行企業社會責任的過程中，富邦人壽觀察到「拉近距離」是最重要、也最基礎的首步，無論是土地或是人際間的距離。配合全新企業形象影片《有你 就沒有偏鄉》，推出翻轉心視界數位互動網站，以拋磚引玉之姿，讓人們看見台灣的偏鄉之美，也號召並集結網友的力量，以文字或照片的形式參與翻轉，分享彼此眼中的美好。

眾志成城！集結網友力量發揚彼此眼中的美，一個小舉動也能「翻轉心視界」。

Photo Credit：富邦人壽「翻轉心視界」網站 富邦人壽以「翻轉心視界」為題，透過數位互動的方式，翻轉大眾對於偏鄉的刻板印象，重新看見獨一無二的地方之美。

改變從自己開始。如果我們也試著翻轉視角，以開放的心去看待人事物，就有機會破除偏見與疏離，看見更多豐盛的美好；如果把信任與行動的精神帶進生活中，無限的可能性也將因此展開；當人與人的距離近了，將不再有心理偏鄉，更多的愛與信任將注入這個社會，造就有力量的改變。

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