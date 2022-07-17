【電玩老司機】糟了，是世界奇觀！從《世紀帝國IV》回顧系列興衰與歷史樂趣

《世紀帝國》系列，乃至於整個即時戰略（Real-time Strategy, RTS）遊戲類型，曾經席捲世界風靡一時。包括《魔獸爭霸》、《星海爭霸》、《紅色警戒》等知名系列，以及像《王國的興起》等許多受它們影響接踵而生的作品，而今卻繁盛不再，在遊戲市場趨於小眾。這究竟是怎麼一回事？

時不我予的RTS

和格鬥類型沒落的原因類似：這種遊戲高度仰賴玩家的操作技術、觀念和反應力，因此進入門檻較高，要想熟練也相對困難，屬於「難學難精」的遊戲形式，比較不容易吸收新玩家。另一方面，即時戰略類似於傳統棋類遊戲，單一賽局進行時間較長，需要掌握的參數、單位種類也多；遊戲過程前半的「經營發展期」，對於只想看個熱鬧的一般人而言，也缺乏聲光刺激來吸引注意力，算是觀賞性比較低的類型。

在這個遊戲直播風氣興盛、多數次文化資訊仰賴網路散播的時代，即時戰略的種種特性，都比較不利於它擴大受眾。

一個粗略觀察可以稍微看出RTS類型萎縮的態勢。在當前比較受到矚目的電玩獎評：遊戲大獎（The Game Awards, TGA），依照各種技術領域和主要的遊戲類型，分出了若干組不同的獎項。而「最佳策略遊戲」（Best Strategy Game）在2019年以前，還是一個單獨成立的項目；但從2020年以後，就跟模擬類型合併，成為「最佳模擬／策略遊戲」（Best Sim／Strategy Game）。顯見RTS的開發數量和市場規模，整體確實已是大不如前。

來看看TGA 2021的最佳模擬／策略遊戲項目，入圍的有什麼作品：

《世紀帝國IV》（Age of Empires IV）

《邪惡天才2：世界統治》（Evil Genius 2: World Domination）

《人類》（Humankind）

《微軟模擬飛行》（Microsoft Flight Simulator）

《賭命牌卡》（Inscryption）

前三項同台競爭沒什麼問題，然而，要把《世紀帝國IV》和《微軟模擬飛行》以及《賭命牌卡》互相比較，就覺得好像哪裡怪怪的——只看標題也知道，這幾款遊戲玩法分明相去甚遠！

但它們的確都是兼具精良製作品質和啟發性的好遊戲。其中，脫穎而出獲頒TGA 2021年最佳模擬／策略遊戲的《世紀帝國IV》，尤其值得玩家用心品味。

從部落到帝國：歷史遊戲的歷史