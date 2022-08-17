【電玩老司機】NPC迷因史：「非玩家角色」如何從硬梆梆工具人，逐漸變得人性化？

前些日子，在影音社群平台Tiktok上，用戶loczniki上傳了幾段關於「真人模仿遊戲NPC」的短片。由於表現太過傳神，因此在部分族群間蔚為話題。

那些受到電玩框架、圖像技術、製作成本等因素所限，使得電玩中人物有些不自然的搖晃、抖動、兩眼無神、動作卡頓等情形，不只是電子遊戲玩家的共同記憶，也在某種程度上成為社群的文化迷因。在loczniki之前，近期比較有名的還有日本網友@KaoruGans0上傳影片，高度還原《人中之龍》系列的遊戲表現。許多在電玩中司空見慣的情景，照搬到現實世界來，便是些引人捧腹的絕佳笑料。

當然，最早的像素時代，遊戲設計師光是要在以KB為計算單位、現在看來極其微小的容量限制中，多塞一個角色進去，就已經煞費苦心。而那些僅僅是由一個個方塊組成的點陣圖符碼，只能讓玩家各憑想像，去揣摩那些人物的樣貌。開始對電玩中人物形象及動作有細微的挑剔，其實是3D圖像世代的煩惱。

圖片來源：《Final Fantasy VI》 早年遊戲的人物僅以符號化的點陣圖表現，人物的動作情緒有賴玩家自行腦補

為了要帶給玩家沉浸其中的體驗，現在不少電玩——特別是角色扮演遊戲（RPG）——的設計目標會追求「模擬現實」、用場景和人物互動來打造一個讓人信以為真的世界（至少在玩的當下如此）。然而，一旦玩家意識到那些NPC動作、表情並不自然，基於恐怖谷理論，就容易讓人出戲。

廣義NPC與狹義NPC

按字面解釋，NPC就是指「非玩家角色」（Non-Player Character）。原始定義上，只要是玩家所不能夠操縱、影響其動作的人物，便屬於NPC的範疇。其中包括：

一般群眾：氣氛組，通常可視為布景的一部分。 特定功能人物：帶有特定互動目標的功能型角色，例如販賣道具／裝備的商人、提供任務及獎勵的角色等等。 主要劇情人物：用於推動、觸發遊戲情節的角色。 夥伴人物：挑戰過程中協助（或妨礙）玩家的輔助型角色，通常不受玩家控制，有些能以簡單指令提供行動方針。 敵對人物：對玩家角色有敵意或攻擊性，需要被打倒或迴避的角色。

圖片來源：《刺客教條：大革命》 群眾型NPC，在《刺客教條：大革命》的巴黎街頭，給你塞得滿坑滿谷

以上述全部類型作為界定，就是廣義的NPC說法。

值得留意的是，一般玩家日常討論到NPC時，可能是基於習慣、偏好或某種直覺，一般不太會將「夥伴人物」和「敵對人物」納入考量。玩家只要稍微回想一下自己平常說話時，使用「NPC」的語境，就會發現這個常態。特別是敵對人物，在玩家理解上，幾乎不會以NPC稱之，哪怕他們的確是「非玩家角色」。