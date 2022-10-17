【電玩老司機】近10年內最推的幾款恐怖遊戲，敬請撬開歡樂的地獄大門

我們想讓你知道的是
電子遊戲可能是最適合表現恐怖題材的媒介，因為那能夠讓玩家更加身歷其境，從而提高恐懼的效果；但反面來說，電子遊戲也可能最「不」適合，畢竟實在真的太嚇人，說不定有害健康，特別是心血管疾病患者，還請多加留意...
筆者在上一篇文章中，提到電玩基於「互動性」和「可操作性」等特色，因此能帶來比電影更為豐富的感官體驗。根據這項觀點，電子遊戲可能是最適合表現恐怖題材的媒介：因為那能夠讓玩家更加身歷其境，從而提高恐懼的效果。但反面來說，電子遊戲也可能最「不」適合：畢竟實在真的太嚇人，說不定有害健康。特別是心血管疾病患者，還請多加留意。
在此推薦幾款恐怖遊戲。基於各自特性，以下分成：
- 典型恐怖遊戲：也就是確實以恐怖驚悚為主要目標設計的作品。
- 非典型恐怖遊戲：有些遊戲雖然分類上並非恐怖驚悚，實際玩起來卻非常嚇人，屬於此類。
- 值得期待的恐怖遊戲：部分尚未推出、即將上市的作品，值得玩家追蹤留意。
特別要說明的是，像《生化危機》（惡靈古堡）系列、《沉默之丘》系列、《零》系列等家喻戶曉的名作，相信絕大多數人都曾聽過玩過，因此於茲不再贅述。另外，有些比較古老的作品而今幾乎絕版，甚至通常沒有主機可以遊玩，或者玩法已經不合時宜者，像是《時鐘塔》、《死魂曲》等雖然被傳頌為經典，但也不在此討論。
筆者會盡量介紹近10年內的作品，以符合當代玩家的口味、並且容易取得為原則。以下，敬請撬開歡樂的地獄大門～
典型恐怖遊戲
- 《邪靈入侵》（The Evil Within, 2014）
作為《生化危機》系列的創始人，三上真司在恐怖遊戲領域有著教父級的地位。於其離開CAPCOM之後隔了數年，其以《邪靈入侵》一作，再次表現出他對超自然恐怖要素的興趣。包括需要妥善管控的匱乏資源、由人異變而成的怪物、神秘組織的巨大陰謀、經常追在主角後頭怎麼殺都殺不死的魔王……種種經典要素，的確都帶有《生化危機》的影子。但也無疑走出了自己的特色。
除了被更加強調的科幻情節，《邪靈入侵》種種噁心又極富強烈性格的怪物設計，是最令人印象深刻的內容。特別是那個頭戴保險箱、手裡拿著大錘和荊棘陷阱的壯漢，每每用手裡的錘子砰砰砰猛敲頭上保險箱，詭異的舉動和巨大的聲響，總為被追趕的玩家帶來更大的壓迫感。雖然流傳程度略有不及，僅從設計的創意，「保險箱頭」實在足以跟《沉默之丘》系列的三角頭相提並論。
基於不俗的銷量，續作《邪靈入侵2》也在三年後的2017年推出。二代有著更豐富的遊戲性，但由於半開放的遊玩架構較為鬆散，使恐怖感相對降低，更像是一款拿槍打殭屍的射擊生存遊戲。如果追求恐怖的驚悚體驗，初代《邪靈入侵》會比較符合需求。但如果對此並不在意，或根本就會怕玩恐怖遊戲的玩家，那二代當作動作射擊過關遊戲，其實也是娛樂性相當不錯的選擇。
- 《佛萊迪的五夜驚魂》（Five Nights at Freddy's, 2014）
專題下則文章：
【電玩老司機】《毀滅戰士》《人中之龍》等電玩改編電影，為何容易成為「原作粉碎機」？
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