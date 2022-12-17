【電玩老司機】2022年度遊戲回顧：幾部大作奠定現象級歷史地位，也有缺乏誠意又吃相難看的作品

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今年玩到了哪些好遊戲，又有哪些值得一提的重大事件？2022年的遊戲界最重大事件，都集中在第一季，2月25日上市的《艾爾登法環》，差不多就為這個年頭之於電玩史，奠下無可動搖的定位。重要事件方面，最大條的非「微軟計畫收購動視暴雪案」莫屬...
年關將近，2022也即將來到尾聲。電玩界年度盛會：遊戲大獎（The Game Awards, TGA）日前剛剛落幕，慣例的幾家歡喜幾家愁，但經此總結，這依然是個精彩有趣的豐收一年。
在此，也略做一些簡單回顧，看看今年我們玩到了哪些好遊戲，又有哪些值得一提的重大事件。
本文選材多依據主觀個人偏好，因此像是手遊、頁遊或電競相關話題，由於筆者基本上沒有涉獵，就不多做討論。假若讀者發現有什麼重要的遺珠之憾，歡迎留言補充，把好東西分享給大家。
為求條理，以下按照時間先後順序，分成四個季度來討論。
第一季（1～3月）
2022年的遊戲界最重大事件，都集中在第一季，因此這一節篇幅會比較長一些些。
2月25日上市的《艾爾登法環》，差不多就為這個年頭之於電玩史，奠下無可動搖的定位。其不僅對於業界的開發設計，具備典範性的價值；超高的遊戲性和精美的內容演出，也讓銷售觸角擴及至傳統魂系遊戲愛好者以外的大眾玩家，掀起現象級的熱潮。說得誇張一點，如果2022年只能留下一款遊戲，那不論歷史意義或可玩性，《艾爾登法環》都是毋庸置疑的唯一選擇。
不負眾望，《艾爾登法環》最終在TGA 2022拿下了最佳導演、最佳 RPG、最佳美術設計，以及最大獎的年度遊戲獎項，完全是實至名歸。
專題下則文章：
【電玩老司機】《斯普拉遁3》：2022下半年最具代表性、潮到噴墨的酷遊戲為何無可取代？
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