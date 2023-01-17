【電玩老司機】誰說過年就要一起嗨？邊緣人阿宅看過來！精選五款單機也超好玩的遊戲

春節連假即將到來，相信有些人多少對於返鄉、跟平時沒有往來的親戚聚首感到有點鬱卒。而面對親戚家的小鬼們，身為一個電玩阿宅要怎麼讓大家賓主盡歡？所需要的就是能讓多人同樂的派對遊戲，例如《瑪利歐賽車》、《瑪利歐派對》、《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》等等（怎麼都是瑪利歐）。

以為我要在這邊推薦派對遊戲嗎？但我拒絕（だが断る！）！

圖片來源：《JOJO的奇妙冒險》

誰說過年就要一起嗨？身為阿宅必點的主要技能，就是一個人也能夠很自在。假使你不用跟親戚來往、可以宅在家，但老家網路又有夠爛（或根本沒有網路！），以下推薦幾款單機、或即使不連網路也可以玩得開心的遊戲。趁著連假期間，把握完整的時間把這些神作破一破，絕對有益電玩宅身心健康。

有鑑於市面上遊戲數量浩繁，隨意介紹根本就推不完，因此在這邊先設定幾項條件，以符合這次的主題需求：

1. 目前仍能在各大主流平台上輕易取得

軟體的近用性是當然的必要條件。雖說有各式模擬器、各種非正式管道可以取得遊戲，但一來麻煩，二來我們仍是以合法、正規的通路為唯一標的。在網路發達、數位消費興盛的當代，使用正版遊戲已經遠比盜版更加方便了，相信大多數人也不會自找麻煩。

2. 可玩性高，不重複遊玩時數在30個小時以上

雖說電子遊戲的價值，與遊玩時數並非完全成正比（我們可以輕易想到一些要玩很久，可是其實無聊乏味的遊戲），如果是一款好作品，那能多玩久一點當然是再好不過。在此保守地設定以30個小時為基準。其實現代許多3A遊戲的基本時數，都是這個數字的好幾倍。

3. 不會因為有網路連線就變得更好玩

排除網路連線的變因，主要考量到各人返鄉後的網路環境可能不如平時，因此還是以不受連線品質所限的單機遊戲為主。更何況本專題主打邊緣人精選，還要跟別人連線一起玩的遊戲根本不夠邊（？

也因此，雖然我是《黑暗靈魂》、《血源詛咒》、《艾爾登法環》等宮崎英高作品的死忠鐵粉，在這邊只好割愛不表。因為這些魂系遊戲雖然單機本體就夠好玩，但要是能夠連線，進行合作推圖打王或入侵決鬥，的確會增添更多的體驗樂趣。

圖片來源：《艾爾登法環》 魂系遊戲中的連線要素，確實是遊玩過程的一大樂趣。

4. 基本內容難度不會太高

為配合內容難度不要太高，《隻狼》雖然熟練後便能很順手，但一般而言，這大概不會被歸類為「基礎難度不高」的遊戲，因此也就不在此贅言。

依循上述條件，以下簡單推薦5款作品，希望能讓各位充實過個好年。

注意，我在文章完成後，才發現自己推薦的幾乎都是動作冒險遊戲。如果你平常並沒有玩這種類型，那麼就可以左轉離開、慢走不送了。又或者……趁這個機會讓自己嘗試看看，也是不錯的選擇。

一、《超級瑪利歐：奧德賽》（Super Mario Odyssey, 2017）

圖片來源：《超級瑪利歐：奧德賽》

這個經典的系列開始於1985年，《超級瑪利歐兄弟》不僅是現代動作過關遊戲的濫觴，也幾乎可視為電子遊戲文明的圖騰。而截至目前為止最近期的正統續作：《超級瑪利歐：奧德賽》，要說就像之前的作品一樣好玩可能不太對——因為它比前作都還要更好玩。

漂亮而色彩飽滿柔和的畫面，讓我們穿梭在十餘個風情各異的王國之間，是如此地賞心悅目。經由帽子精靈凱比帶來的特殊能力：「附身」，則讓我們可以任意化身為遊戲中各種不同的敵人或物件：栗寶寶、泡泡魚、球蓋姆、汪汪、砲彈、伸縮毛蟲，甚至是排水溝蓋或一棵樹！天馬行空的巧思，讓遊戲得以開創出更多不同的玩法，玩家探索的過程變得更加有趣。

整個遊戲的每一處角落，到處都是小驚喜等待玩家發現。整體難易度中間偏易的環境設計，可以讓大多數玩家輕鬆享受。追求更高度成就感的核心玩家，也有眾多挑戰關卡等待突破。而總數多達999個「力量之月」，更是讓蒐集狂大呼過癮。如何以觀察和各種技術磨練，找到隱藏在王國裡的諸多月亮，是冒險旅途中讓人樂此不疲的醍醐味。

如果在經歷數十個小時的遊戲後，你依然對3D瑪利歐玩法意猶未盡，任天堂在2020年復刻推出的《超級瑪利歐 3D收藏輯》，就會是再接再厲的好選擇。

圖片來源：《超級瑪利歐 3D收藏輯》

這部收藏輯收錄了《超級瑪利歐64》、《超級瑪利歐陽光》和《超級瑪利歐銀河》三款，分別是N64、NGC、Wii的經典作品。其中，《超級瑪利歐64》可說是奠定了現代第三人稱3D遊戲基礎的歷史級巨作，但當時的整體難度設計也偏高，新玩家慎入。

二、《薩爾達傳說：曠野之息》（The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 2017）

圖片來源：《薩爾達傳說：曠野之息》

2017年是任天堂爆發的年度。除了前面所述，10月上市的《超級瑪利歐：奧德賽》，早在當年3月，伴隨著NSwitch主機一同登台的首發遊戲：《薩爾達傳說：曠野之息》，更是震古鑠今的偉大作品。

被普遍視為「重新定義開放世界」的曠野之息，已經受到無數玩家和媒體評價是至今史上最佳的遊戲。賽璐珞渲染風格下，開發團隊成功打造出一個栩栩如生的海拉魯國度。玩家漫遊其中，不會感受到自己是機械化的被任務指引所驅使，而是真正完全主動地進行冒險，一探這個世界的諸多祕密。僅提供最低限度引導、如此激發玩家自主的探索精神，在曠野之息以後，目前也只有《艾爾登法環》做到。

不論在美學、遊戲性、之於業界的啟發性，曠野之息在當代都達到極致的境界，是一款「不用再多廢話，總之去玩就對了」的遊戲。當然，部分已經習慣傳統遊戲有明確引導或任務指示的玩家，剛開始玩曠野之息可能會覺得無所適從。但請稍微耐著性子去主動發掘，在一兩個小時過後，你必然會從中體驗到沈浸探索的樂趣。

隨著任天堂幾經延期後最終拍板定案，曠野之息的續作：《薩爾達傳說：王國之淚》確定將在2023年5月發行，TGA 2022中，也毫不意外地被評選為最受期待的遊戲。

圖片來源：《薩爾達傳說：王國之淚》

假使你還未領略過《薩爾達傳說：曠野之息》的魅力，現在開始參與冒險不算太遲。玩完正好接王國之淚，這一年也就值回票價了。

三、2018《戰神》＋《戰神：諸神黃昏》（God of War, 2018；God of War: Ragnarök, 2022）

圖片來源：《戰神》

SONY PS陣營的經典IP《戰神》系列，早期完全是以殘暴爽快的流暢戰鬥為賣點。但經歷了2013年《戰神：崛起》銷售失利，聖塔莫尼卡工作室因此察覺到：原先本格派動作遊戲的老路線已經走到瓶頸。沉潛數年再推出的，就是2018年新的《戰神》。不加副標或序號，也顯示他們調整路線、重新出發的決心。為免與元祖舊作混淆，在此加上年度以示區別。

比起以希臘神話為主體的舊系列，北歐神話的新系列更重視劇情演出，故事呈現極有感染力，每每有著心神激盪或感人肺腑的動情效果。屢破紀錄的銷售佳績，也證明製作組開發方向的轉變是正確的：比起純粹暴力和殺戮的直觀快感，電影化的遊玩體驗顯然能夠觸及更多受眾。

會同時提2018年《戰神》和《戰神：諸神黃昏》，因為在劇情上兩部作品是前後連貫、高度相關的。看著戰神克雷多斯如何在撫育兒子阿特柔斯的過程中發生轉變，父子相互影響、共同成長的細密描繪，由兩部分別時長數十個小時的遊戲時間娓娓道來，足以為玩家心靈帶來無比的滿足感。搭配依然火爆快節奏的戰鬥內容，可以說，新《戰神》系列是既好看又好玩的當世傑作。

圖片來源：《戰神》

假使你認為《戰神》的戰鬥強度太高、有點反應不過來，遊戲中也有難易度選擇，只要開啟劇情模式，就可以輕鬆地好好享受其中故事了。光看其冠絕當代、極其逼真美麗的影音表現，以及獨樹一幟的一鏡到底演出，加上那細膩動人的故事和人物刻劃，這都是電玩咖不容錯過的絕對精品。

四、《碧血狂殺 II》（Red Dead Redemption 2, 2018）

圖片來源：《碧血狂殺 II》

之於開放世界遊戲領域，如果說《薩爾達傳說：曠野之息》是遊戲性的頂點，那《碧血狂殺 II》就是故事性的極致。

Rockstar Games傾注心力，打造出一個栩栩如生的20世紀初期美國西部。廣大而壯麗的荒野，在不同晝夜光照和晴雨氣候下，可以有各色各樣的絕美景緻。身處這如詩如畫的大自然策馬奔騰，或踏著達達馬蹄徐步而行，都是令人沉醉的享受。釣魚、打獵只是基本款，搶銀行或搶火車當然更加刺激！偶爾幫人跑腿的收入微薄，想賺大筆一點，就去把懸賞名單上的匪徒抓到手，當個稱職的賞金獵人吧。

在那個逐漸從蠻荒走向開化的時代，我們扮演的幫派份子亞瑟．摩根，可以行俠仗義見義勇為，也能夠為非作歹無惡不作，一切都取決於玩家的一心。但主線故事中巧妙融入美洲原住民生存困境的情節，足以讓所有文明人都感到羞愧，隱約也有著勸人為善的道德教化意義。後半劇情之精彩感人，更堪稱電子遊戲敘事的典範。

圖片來源：《碧血狂殺 II》

比較遺憾的是，《碧血狂殺 II》是一款比較慢熱的遊戲，前期步調稍緩的故事節奏，加上略嫌繁複的操作方式，讓一部分玩家還沒從中感到樂趣就先行退坑，並且給予不公正的負評。在這個娛樂速食化的年代，這樣循序漸進的遊戲內容難免比較不吃香。但只要慢下腳步用心體會其中的種種細節，應該就能愛上這個牛仔與文明相互拉扯的時代，並為其中生動活現的人物命運感到深深動容。

附帶一提，《碧血狂殺 II》是有線上模式的。但本作線上模式為獨立於單機遊戲之外的內容，只是使用同樣的場景環境和世界觀——光是單機遊戲就有上百小時內容，多到玩不完啦！建議玩家先將單機劇情完整跑過一輪，有興趣再接著創造自己的角色加入線上遊戲，才能夠完整體會本作的魅力。

五、《黑帝斯》（Hades, 2020）

圖片來源：《黑帝斯》

故事描述冥王之子扎格列歐斯為了擺脫黑帝斯的掌控、離開冥界以前往奧林帕斯山，因此一次次策劃逃脫的過程。玩家的主要遊戲目標就是逐層打上去，擊敗冥王安插的守衛，最終在彼世及現世的交界處擊敗父親黑帝斯，到地面獲得自由。然而，當扎格列歐斯終於第一次戰勝黑帝斯後，才在地上世界發現自身家族的隱藏祕密……

這款斜45度俯瞰視角的動作過關遊戲，採取Roguelike模式隨機生成關卡配置，目的是讓玩家得以反覆遊玩。製作組Supergiant Games很聰明地從希臘神話出發，將主角設定為能夠不斷從地獄血河重生的冥界王子，敘事和遊玩機制巧妙地融為一體，使得「重複挑戰」這個核心被妥善合理化。

儘管遊戲初期尚未上手時，會覺得整體難度略高，但一再取得的新神力、不斷解鎖的新武器和基礎能力，仍能夠吸引玩家反覆試誤，並在每一次突破到新的脫逃進度時，感受到自身有不斷進展的成就感。

作為一部以砍殺戰鬥為主要內容的遊戲，《黑帝斯》最為人著稱的，是那有著大量組合的技能。6把武器分別還具備4種不同型態，彼此效果差異甚大，等於是光武器就有24種可以選擇，再配合工匠狄德勒斯祝福之鎚變化諸多攻擊模式，玩法極具鑽研空間。

而在每次脫逃經歷中，各個階段關卡都會有奧林帕斯眾神之一賜予隨機神力，總共9位不同神祇以及創世神的特殊增益，各自10餘種神力還要加上複數神祇的組合效果，至少也存在上百種組合。即使我遊戲時間累積已超過上百小時，仍然還有尚未嘗試過的打法。

圖片來源：《黑帝斯》

另一個驚人之處在於其海量的文本。雖然場景固定，我在經過上百次的挑戰後，也一直都能從各個人物口中聽到新的對話——而且這款遊戲的對話是全程語音的！即便成功擊敗黑帝斯，也並不代表遊戲結束，在此之後仍會有合情合理的故事發展，讓玩家扮演的扎格列歐斯「必須」持續著脫逃大業。後續追加懲罰契約的熱度提高模式，更從各種方面提昇關卡難度，藉此滿足玩家不斷自我挑戰的樂趣。

流暢爽快的戰鬥過關、變化多端的技能機制帶來無窮可玩性、豐富有趣的故事劇情，以及自成一格又精緻美麗的美術表現，《黑帝斯》憑藉著全方位的優異製作，受到各大獎項的提名和獲獎。僅從近年傑作輩出的獨立遊戲範疇觀之，《黑帝斯》也是其中的佼佼者。在TGA 2022公開《黑帝斯2》的消息後，還沒玩過這款動作神作的玩家們，也快趁續作還未推出前，來試試自己的身手吧。

絮語

最後選擇的單機遊戲，竟然全都是動作／動作冒險類型，這是我在開始這篇文章前，所始料未及的。

雖然這反映個人在打電動上的偏食習慣，但或許多少也突顯了動作類型的確是當代電子遊戲的大宗。而即便上列5款都可以相似種類含括，其各自仍側重不同的面向，像是有些偏劇情，有些偏解謎，有些著重探索，還有講究多樣化戰鬥組合變化的遊戲內容，也讓每一部作品玩起來，滋味大相逕庭。

圖片來源：《惡魔獵人》 然而，最硬派的動作遊戲，例如《惡魔獵人》系列，則因難度偏高而略顯式微

品味好遊戲永遠不嫌晚。而假使上述五部神作你都早已玩透，那要不要看看這個：〈【電玩老司機】近10年內最推的幾款恐怖遊戲，敬請撬開歡樂的地獄大門〉。從裡頭挑個幾款來歡度新年，另類的嚇嚇年獸，也是別具一番風情吧！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航