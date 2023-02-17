【電玩老司機】《死亡擱淺》：在末日美國體驗宅配人生，過場劇情表現是小島秀夫的強項也是軟肋

我們想讓你知道的是
可能會有玩家好奇：光是一直在送貨，這部作品真的會好玩嗎？然而隨著新增各種五花八門的配送任務，和貨運／移動手段逐一解鎖，豐富的內容體驗因此讓諸多玩家欲罷不能，從「不過就是送貨，有什麼好玩的？」變成「再、再接一單就好……」，是不少人遊玩上手後的切身感受。
遊戲大獎（The Game Awards, TGA）作為電玩界年度盛事，逐年受到業界重視，因此許多新作情報、預告都選在這裡首發。
TGA 2022同樣如此，大量的新年度大作皆粉墨亮相。包括才剛以《艾爾登法環》拿下最大獎年度遊戲（Game of the year, GOTY）的FromSoftware，於此公開他們接下來的新作：《機戰傭兵VI：境界天火》，就成功造成轟動。而預計今年上映的遊戲改編電影：《超級瑪利歐兄弟電影版》，也在會場上發布令人期待的新片段……。
早已是業界明星製作人的小島秀夫，帶來《死亡擱淺2》全新畫面，則再度振奮許多玩家和同行。畢竟當初他和老東家Konami分手的不是很愉快，許多人都曾擔心這位以《潛龍諜影》系列聲名大噪的王牌總監，會因此失去施展拳腳的舞台。
所幸小島非常人也，憑藉著電玩史上舉足輕重的實績，贏得各界的敬重與支持，重啟爐灶的《死亡擱淺》也成為一代名作。雖然因為奇異的遊戲性而得到兩極評價，隨著口碑積累和跨平台登上PC，亦在2022年11月達到1000萬名玩家的成績：
小島得以東山再起，同行和玩家無不甚感慶幸。值此續作及電影版製作啟動情報出爐的時節，至今還未玩過《死亡擱淺》的玩家們，現在正是入坑的好時機。本作目前在PS4／PS5、Xbox PC Game Pass以及PC上都能玩到，只要選擇自己習慣使用的平台就好。
由於《死亡擱淺》是一款如此獨特的作品，光看幾支預告，大概也不太清楚這是在玩什麼。趁此機會，這邊做點簡單介紹，希望能幫一些還沒有玩、但有興趣的玩家，稍微了解其中的魅力和疑慮，再考慮看看這是不是適合自己嘗試的遊戲。
以下，玩《死亡擱淺》，我們將可以體驗到——
宅配人生：我只是個美國快遞員
專題下則文章：
【電玩老司機】誰說過年就要一起嗨？邊緣人阿宅看過來！精選五款單機也超好玩的遊戲
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