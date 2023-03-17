【電玩老司機】《絕命異次元》重製版：品質遠遠超乎預期，堪稱電子遊戲重製的教科書

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新玩家能由此親炙經典恐怖名作的獨到魅力，老玩家也可以在重溫石村號的冒險中獲取新鮮感，而非只是畫質提升後，回味情懷的自我重複而已。正所謂「嫌貨才是買貨人」，一般遊戲系列的忠實粉絲往往是最難討好的；迄今為止的一致好評，可以看出《絕命異次元》重製版製作之優異。
2023年1月底，《絕命異次元》（Dead Space）重製版一上市，就斬獲各界媒體高分評價，PC Steam數位平台上，以破萬使用者為基數評分，也得到玩家普遍「極度好評」；首周銷售期間，相關同名遊戲產品光是Steam一周榜單前十名，就佔據了其中四個位置，這是因為重製版大獲成功，使得本作2008年舊版遊戲的銷售量也被帶動增長，而重新回到暢銷排行榜之列。
《絕命異次元》無疑是生存恐怖類型遊戲的永恆經典。Motive站在巨人的肩膀上，從本就是業界典範的原版出發進行重製，看似順水推舟，但最終能聲勢暴漲，絕非僅憑偶然或順勢而為，而是投入大量心血，加上一些環境因素，才有名利雙收的豐碩戰果。
天時、地利、人和：生逢得時的重製遊戲
或許是受到CAPCOM《惡靈古堡》系列近年重製銷售佳績影響，使得美商藝電（Electronic Arts, 以下簡稱EA）也打起了重製旗下恐怖名作的如意算盤。但事實上，從《絕命異次元》重製在2021年公開項目起，直到2022年下旬公開實機遊玩影片前，不論業界或玩家社群，普遍期待度都不高。
這牽涉到多種因素。一來，當時候同類型的《卡利斯托協議》（The Callisto Protocol, 2022）宣傳更受矚目；二來是EA的負面商業形象太強烈，過往的純粹利益導向不被玩家所信任。
三來則是因為原版《絕命異次元》在2008年就已經是超前時代的作品，迄今也尚未過時，同時也還能透過Steam、XGP EA Play等途徑玩到，沒有因年代久遠而缺乏遊玩管道的問題。且以《絕命異次元》原本就超高完成度的表現來看，老玩家多半也會不禁懷疑：現在就搞重製，真的有必要嗎？
也因此，《絕命異次元》重製版如今的成功榮景，其實是令人高興的失算。我認為這有以下幾項原因：
- 《卡利斯托協議》評價失利
筆者過去曾在〈近10年內最推的幾款恐怖遊戲，敬請撬開歡樂的地獄大門〉一文、「值得期待的恐怖遊戲」一節中，特別提到過的《卡利斯托協議》，已經在2022年12月上市。可惜最終整體不如預期的表現，得到的是「褒貶不一」的評價。
專題下則文章：
【電玩老司機】《死亡擱淺》：在末日美國體驗宅配人生，過場劇情表現是小島秀夫的強項也是軟肋
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