【電玩老司機】《霍格華茲的傳承》：騎掃把到處飛超爽，用咒語打到敵人卡在半空中掉不下來

由於《哈利波特》系列原作者J.K.羅琳飽受LGBTQ+（主要是較激進的跨性別族群）抨擊，以其筆下世界觀發展的衍生遊戲：《霍格華茲的傳承》，同樣遭到相關人士揚言抵制。即便如此，在遊戲上市後仍舊一路熱銷，不僅攻佔各大排行榜，更達成兩週之內賣出1200萬套的驚人成績，一時的銷售速度，甚至比去（2022）年最風光《艾爾登法環》更快。

圖片來源：《霍格華茲的傳承》

考慮到《哈利波特》作為一個世界知名、有著龐大文化資本及商業價值的IP，其必然能跨出一般遊戲愛好者的範疇，吸引到輕玩家、甚至非玩家的注意和興趣，會有這樣的結果似乎也不意外。但最終能賣得好，還是要歸因於遊戲本身，具備基本優秀的品質和高度的可玩性，才能夠憑藉著好口碑一路長紅。

客觀評價，《霍格華茲的傳承》整體製作水準，在電子遊戲業界只能說是中上。其仍然有更多可以再打磨、調整更完善的內容和細節。電動打得夠多的玩家，能夠輕易指出其中種種的不足和缺陷。即便如此，本作依然爆賣；一言以敝之：因為「這正是粉絲所期待已久、夢想中的《哈利波特》遊戲」。

延伸改編：過去那些《哈利波特》的相關遊戲

圖片來源：《哈利波特》遊戲 2001年的第一款《哈利波特》遊戲。以當時技術來看其實尚稱佳作。

從原作小說開始就掀起世界性熱潮，再到電影版改編更是推波助瀾，《哈利波特》在當代絕對是最廣為人知的故事系列，從而帶動周邊效應，形成無可置疑的龐大商機。

握有電影版權的華納兄弟，當然不會放過一本萬利的機會，過去20年間，其實已經和電子遊戲業界巨頭──美商藝電（Electronic Arts, 以下簡稱EA）合作推出過大量相關遊戲。然而，那些作品似乎從來沒有一款，有如《霍格華茲的傳承》一般賣座。

之所以如此的背後因素很多。除了電玩市場與人口基數已不可同日而語，主要還受到作品本身的定位所影響。

一般來說，「其他媒體改編遊戲」，往往會比原創遊戲更不受玩家青睞。常見的共識是：改編作的銷售基本盤，是以原作粉絲為主，在「粉絲向」、「情懷取向」的前提下，因此投入的開發資源和技術相對不會那麼充分，反而更多是倚仗原作人氣基礎來進行宣傳。