【電玩老司機】炎上！電玩界公關危機回顧（上）：羅梅洛、小島秀夫、最後生還者二部曲

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電子遊戲逐年擴大影響力，而今已成為文化主流的一脈。但有人的地方就有江湖，業界偶爾爆出的爭議事件，每每都成為玩家間的熱門話題。在此簡單介紹90年代以後，電玩業界的知名公關危機。提供玩家回顧之餘，也期許遊戲公司引以為戒，希望能記取前車之鑑，不再重蹈覆轍。
在電子遊戲至今不算長的歷史中，不時就有各種因素所導致的公關危機。
事件發生的緣由很多，可能是因為遊戲作品本身的品質問題，也有商業手法操作過度、因而使得玩家權益受損的例子，遊戲公司內部管理失當因此遭受批判的情形也有之，而遊戲開發者個人的不當失言，或許最能拉高仇恨值。
事有輕重大小，有些只是一時熱議，作為玩家社群茶餘飯後的談資；有時候則影響深遠，從此改變了業界版圖或社群討論風氣。公關的危機處理，顯然不可不慎。
回顧電玩史，人類至今發生過最嚴重的公關危機，無疑仍屬1980年代的「雅達利震盪」（Atari Shock），當時候甚至因此直接摧毀了北美的家用電子遊戲界。作為引爆事件的關鍵，雅達利2600主機上的電影改編遊戲《E.T.》，也成為了最臭名昭著的「經典」。筆者過去曾就此寫過專文，對這段歷史有興趣的讀者，可以進一步參考：電子遊戲業界審查的前塵往事：雅達利震盪與任天堂的品質管制
在那場毀滅性的浩劫之後，類似的「電玩末日」幸而不再有過。可能會有人提到科倫拜校園事件，但那更像是部分新聞媒介與右派組織，將青少年槍擊案件與暴力電玩做過多的不當連結，以維護美國槍枝合法化及氾濫情形；過於簡化的歸因，反而忽略了家庭教養、校園霸凌、槍械可以容易任意取得等結構性的根本問題。跟電玩本身的關聯性其實相當有限。
電子遊戲逐年擴大影響力，而今已成為文化主流的一脈。但有人的地方就有江湖，業界偶爾爆出的爭議事件，每每都成為玩家間的熱門話題。在此簡單介紹五個90年代以後，電玩業界的知名公關危機。提供玩家回顧之餘，也期許遊戲公司引以為戒，希望能記取前車之鑑，不再重蹈覆轍。
本文將介紹前三個公關危機事件，其餘兩個請期待6月專欄文章。
專題下則文章：
【電玩老司機】《霍格華茲的傳承》：騎掃把到處飛超爽，用咒語打到敵人卡在半空中掉不下來
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