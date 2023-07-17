【電玩老司機】任天堂最強「十任」榜單：《斯普拉遁3》也無緣上榜，哪些類型的遊戲賣最好？

我們想讓你知道的是
一般的遊戲製作公司，光能有一兩套銷量破千萬份的作品，都已經堪稱是祖上積德、光耀門楣。不，其實正常來說，遊戲賣到百萬份以上，公司就可以開香檳辦慶功宴了。唯獨任天堂，在NSwitch這世代的遊戲根本是大爆發。究竟任天堂哪些類型的遊戲賣得最好呢？
《薩爾達傳說：王國之淚》（以下簡稱《王國之淚》）推出後，不僅成為賦予2023年定義的重要作品，也注定將電子遊戲的歷史重新改寫。
作為《薩爾達傳說：曠野之息》（以下簡稱《曠野之息》）續作，萬眾矚目之下，《王國之淚》除了達成全球三天1000萬的驚人銷售量，也成為「史上銷售最快的任天堂遊戲」。以《曠野之息》累積將近3000萬套的銷售數據看來，《王國之淚》更是前景可期，預計將會衝擊NSwitch的「十任」排行，使榮譽榜單的入選門檻再度提高。
什麼是「十任」？任天堂暢銷遊戲芳名錄
任天堂官方網站上，我們可以在「股東、投資人相關資訊」（株主・投資家向け情報）的「業績・財務情報」分頁，看到「主要產品銷售實績」（主要タイトル販売実績）內容。這邊公開了任天堂各個主機最暢銷的遊戲品項前十名。雖然也有WiiU、N3DS、Wii、NDS等平台的分頁，考量到近年實際有在產線上發行的大宗，還是以NSwitch為主，我們就先來看這部分的數據就好。
截至2023年3月為止（也是官方公開的確切資訊），NSwitch銷售量最高的本家遊戲，前十名如下：
- 瑪利歐賽車8 豪華版………………5379萬份
- 集合啦！動物森友會………………4221萬份
- 任天堂明星大亂鬥 特別版…………3109萬份
- 薩爾達傳說：曠野之息……………2981萬份
- 寶可夢 劍／盾………………………2582萬份
- 超級瑪利歐：奧德賽………………2576萬份
- 寶可夢 朱／紫………………………2210萬份
- 超級瑪利歐派對……………………1914萬份
- New 超級瑪利歐兄弟U 豪華版……1541萬份
- 健身環大冒險………………………1538萬份
因為是任天堂當前仍有在線發行的最強十款遊戲，有些中文圈玩家於是比照久保帶人漫畫：《死神》中的「十刃」設定，也順勢將之稱為了「十任」。
十任名單自從NSwitch上市以來，當然會隨著時間而有所變動。可怕的是，因為任天堂本家遊戲特有的長銷趨勢，好幾款本來就銷售成績傲人的作品，數年過去仍不斷墊高銷量。這主要也和大作發行帶動新玩家買氣有關。
以近期的例子來看，《王國之淚》從5月12日發售後，便不斷拉抬整個NSwitch陣營的聲勢。單論日本市場，除了《王國之淚》本身連續六周銷售冠軍，包括前作《曠野之息》、《瑪利歐賽車8 豪華版》也名列前茅（這都已經是六年前的遊戲啊！）。而其他像是《寶可夢 朱／紫》、《超級瑪利歐派對》、《健身環大冒險》、《斯普拉遁3》等，也數度重回暢銷排行榜上。任天堂整體營運，可謂雨露均霑。
專題下則文章：
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