【電玩老司機】鬼月特輯：今晚想被熱情的雅南村民「款待」，還是和「吸腦怪」一起玩？

數年前，YouTube頻道《電玩宅速配》中，曾製作過一系列以恐怖遊戲為主題的節目。內容包括：特定遊戲背後的幽暗歷史淵源、設計概念、都市傳說，以及相關的文化影響等等。前後十多集精彩又駭人的短片企劃，在一部分電玩迷或恐怖故事愛好者之間津津樂道。那便是讓人有點怕怕、又忍不住想看下去的「電玩怪談」。

而今，雖然這個優質單元已經許久不再更新，我們還是能在此承其遺緒，輕鬆聊聊那些恐怖遊戲引人入勝的點點滴滴。

筆者過去曾在〈近10年內最推的幾款恐怖遊戲，敬請撬開歡樂的地獄大門〉一文中，介紹過幾款玩家們也許可以嘗試的作品。現在則讓我們更進一步，試著討論看看：恐怖遊戲之所以嚇人，究竟是來自哪些要素的影響？

突發式驚嚇

圖片來源：《血源詛咒》 《血源詛咒》裡，熱情的雅南村民總是不吝於他們的好客之道。

突發式驚嚇，即英文中的「jump scare」。突發式驚嚇被普遍應用在驚悚電影和遊戲中，是最基本而實用的技巧之一。「就是要突然嚇你一跳」的演出，因為效果立即且顯著，在所有相關文本中，屬於不可或缺的配菜。

《血源詛咒》經典的序章地圖：雅南中部裡，就在幾處轉角或陰影處，很合時宜地安插了「親切」的雅南鄉民，等著玩家路過時衝出來大吼一聲，用手裡的柴刀或乾草叉來跟我們打招呼。《返校》雖然主打氛圍式的心理恐怖，但在某個跟〈雨夜花〉有關的解謎橋段，也有著非常優秀的突發驚嚇神來一筆，值得所有玩家嘗試體驗。

突發式驚嚇雖然好用，但缺點也很鮮明：

效果僅限一回 ：相同地方沒辦法讓人被嚇第二次。

：相同地方沒辦法讓人被嚇第二次。 易彈性疲乏：若使用太過頻繁，驚嚇度會逐次遞減。

也因此前面才會說這是一種「配菜」，偶爾拿來點綴不錯，但若是反覆出現，反而容易令人生厭。影迷／玩家們會將之視為相對低端的驚嚇手法，其來有自。

圖片來源：《佛萊迪的五夜驚魂》 不過，像《佛萊迪的五夜驚魂》的殺人吉祥物，有時候反而怪誕到有點好笑。

某種程度上，《佛萊迪的五夜驚魂》算是少數大量使用突發驚嚇、卻依然在遊戲史上佔有獨特地位的例外。得益於網路實況、電玩直播的興起，讓這款遊戲充分滿足了部分觀眾「想看其他人被嚇破膽」的慾望。另一方面，本作獨樹一幟的創意玩法、耐人尋味的陰森背景設定，以及辨識度極高的圖像／造型設計，也讓它除了驚奇箱式的核心樂趣，更有著其他值得挖掘的要素。

場景

圖片來源：《蔑視》 《蔑視》的場景和物件美術，無疑是詭異到令人噁心的程度。

正如同現實中的靈異景點、鬼屋探險，一個氣氛到位的環境，往往能大幅提高恐怖指數。《絕命異次元》被屍變體肆虐的密閉宇宙船：石村號，是太空恐怖遊戲的典範場景。《黑暗靈魂》中往往讓人舉步維艱的病村和巨人墓地，則為這個奇幻史詩更添了一些驚悚的個性。《蔑視》雖然遊戲性稍嫌貧乏，但其以血肉、臟器為主視覺元素構築的詭異空間，就足以讓人感到不適。

嚇人的地方通常光線較為昏暗，《薩爾達傳說：王國之淚》則將這種特色推到極端。穿過深穴、位處海拉魯大陸正下方一整片廣大的地下世界（幾乎等同於地面的面積範圍），任天堂製作團隊極為大膽，將其設計成近乎完全黑暗的狀態。玩家必須一邊摸索，一邊投擲「發光種子」照亮局部範圍來探路，才能夠有效推進。要不然，林克根本連地形高低、目標遠近、或敵人所在都難以判斷，只能在一片漆黑之中，隱隱約約看到被瘴氣污染的樹根，流動著詭異的暗紅色光芒。

竟然能在薩爾達這樣基調明朗的遊戲中，加入如此驚悚度出眾的內容，真的是不得不佩服任天堂的創造力。

圖片來源：《薩爾達傳說：王國之淚》 極度黑暗的深穴區域，就算使用發光種子點亮起來，也頂多是這種能見度。

讓人可以投身在幻想世界、高度虛構的環境下進行冒險，固然是電子遊戲的特色。但有時候恐怖作品則會反其道而行，透過寫實場景來突顯出異常的反差特質，往往能因為高度的真實感，而使得恐怖體驗更加滲入骨髓。

《沉默之丘》系列或許堪為箇中翹楚。表／裏世界的結構設計，讓玩家平常在看似平凡的小鎮中活動，然而每當觸發裏世界的事件時，司空見慣的房舍和道路就會染上血腥骯髒的色彩，怪物或惡魔並隨之肆虐而來。日常與非日常相互映照，足以帶給玩家更大的情感衝擊。

《還願》也繼承了《沉默之丘》的部分精神。而且因為故事中的場景、文化和習俗，都是以台灣為素材，本土玩家涉入其中時，便更容易因為貼近生活的熟悉感，而倍覺毛骨悚然。

圖片來源：《還願》 《還願》中彩色馬賽克磁磚拼貼的浴缸，讓不少玩家想起古早時候阿嬤家的浴室。

音效

圖片來源：《P.T.》 原定《沉默之丘》的精神續作：《P.T.》，收音機也在其中扮演了重要的角色。

如果你會因為太害怕而不敢玩恐怖遊戲，也許可以將聲音關掉試試看，就會發現恐怖感登時砍半。但那也會讓這種類型的遊戲樂趣大幅喪失：要想烘托驚悚氣氛，貼切的聲音效果堪稱舉足輕重。

還是以《沉默之丘》為例。在遊戲中，玩家每當接近那些怪誕的敵對異形時，身上的收音機就會產生劇烈的雜音。雖然這也能起到提醒玩家準備面對危險的作用，但無機質、不協調又錯亂的聲響，更多的是帶給玩家不安和壓迫感。負責統籌遊戲中聲音製作的山岡晃，僅憑本系列極其優異的音樂／音效設計，就奠定了大師的地位。

《血源詛咒》中，讓人聞「聲」喪膽的吸腦怪，也是許多玩家心頭的噩夢。吸腦怪不只會使用拘束魔法，讓人變得動彈不得；在被他以枯樹枝般的手抓住後，便即透過頭部的吸食器抽吸玩家的腦子！

圖片來源：《血源詛咒》 臉上纏繞著無數觸鬚的吸腦怪，總是不斷發出黏膩的咀嚼聲。

這或許說明了為什麼在吸腦怪附近時，總會聽到他不斷發出奇異的咀嚼聲：那恐怕正是他反覆品味著腦漿才有的聲響。

在《絕命異次元》，由於主角艾薩克總是穿戴著頭盔，以便於進行太空活動，所以我們不時就會聽到他透過面罩，發出濁重的呼吸聲，這使得本來就封閉狹窄的太空艙，更有種令人透不過氣的感覺。而當玩家目睹了極端嚇人的事件後，隨之而來劇烈的心臟跳動聲，更足以讓人和艾薩克當下的恐慌心境高度共鳴。

同樣和音效有關。有意思的是，到《絕命異次元》重製版時，部分老玩家因為艾薩克變得會開口說話，而不像原版遊戲中，總是沉默接收他人的信息，對此質疑是破壞氛圍。不過，這其實也見仁見智，我個人就不覺得主角說話會有什麼問題。或許有此意見的玩家，追求的是更高的角色代入感，希望「遊戲主角完全等於玩家」、個性化的描寫愈少愈好，才會有此觀點提出。

但無論如何，《絕命異次元》在使用音效達到驚悚效果的品質，絕對是最優秀的級別。每當我身處其中徘徊，突然聽到牆面或天花板的排風管中，傳來急促碰撞的聲音，神經就不禁更加繃緊了一些——那其實是屍變體透過管路，逐漸向玩家逼近的腳步聲。

有限資源

圖片來源：《惡靈古堡》 如何在有限的道具欄位裡放入必要的資源，是《惡靈古堡》系列重要的挑戰。

現代的資源管理玩法，大致上是以《惡靈古堡》為濫觴。由於槍彈、補給品等必要物資有限（乃至於身上行囊的空間也往往相對不足），如何在重重限制下達成特定目標（例如：擊殺區域內的所有敵人、移動到指定地點、取得關鍵事件道具等），將每一個子彈、小刀或繃帶花在刀口上，就是這類玩法的樂趣所在。

《最後生還者》系列以喪屍末日為背景，因此與這樣的求生玩法非常契合。玩家必須珍惜身上所有的資源，或者就地取材，拿手邊任何可以利用的道具，來對抗那些被真菌寄生的怪物。至少在一代時，我們很快就會發現：隨處可見的磚頭，就是旅途中最可靠的戰鬥夥伴。往敵人臉上丟出磚頭，再衝上去予以致命一擊，是最有效的戰術。這也讓主角喬爾在玩家之間，獲得「板磚戰神」的名號。

《絕命異次元》也是生存資源管理系統的佼佼者。由於遊戲中的屍變者不同於一般異形，必須要截斷它們四肢才能造成有效打擊，單純瞄準頭部或軀幹反而傷害有限。這使得玩家經常會耗費更多的彈藥才能完成戰鬥（四肢通常細細的，不太好命中）。每每因為緊張而開太多槍，事後總不禁要擔心：不曉得手頭即將用罄的火力，是不是能撐到下一次補給……。

圖片來源：《絕命異次元》 《絕命異次元》有限的道具欄位管理系統，也受到《惡靈古堡》不少影響。

資源管理的醍醐味，就在於讓玩家體驗到：「逼近彈盡糧絕的極限前，終於絕處逢生的如釋重負感」。如何將冒險情緒維持在「焦慮—舒緩」的節奏變化間，是遊戲製作者的一大挑戰。場景中安排的資源太少到不敷使用，只算是惡意的刁難玩家。但若供應過多資源，又會失去挑戰性和克服難關的成就感。此間比例拿捏，仰賴關卡設計師的經驗、智慧及反覆測試。

魔王

圖片來源：《最後生還者 二部曲》 《最後生還者 二部曲》中最強的喪屍：鼠王，噁心恐怖的程度遠超乎一般怪物。

在多數恐怖遊戲中，關卡頭目不見得是必須存在的要素。不過我們還是可以看看那些非典型的作品、甚至是動作遊戲中，有哪些魔王是會讓人深深畏懼的。

個人首先想到的，是《血源詛咒》主線上的第一個Boss：蓋斯柯恩神父。場地設定在布滿墓碑的亞丹墓地，就已經十足陰森。開戰前的一段過場動畫，則更是令人毛骨悚然：只見身形高大的神父用斧頭砍剁著獸化村民，污血飛濺到他的衣袍上。轉過身來，是他已經喪失理智的臉孔，眼睛則用凌亂的繃帶包裹起來：

「街道上到處都是怪獸。……你遲早也會變成牠們一夥的。」

然後就是一連串瘋狂的猛攻。而在玩家好不容易打到他血量剩40％時，只見神父身體開始痛苦的扭動，緊接著爆開、脹大成原本體型近兩倍大的獸人。亂無章法的抓扯重擊，搭配已經不是人類該有的恐怖嚎叫，讓許多第一次來到此處的玩家，都要被嚇得到處抱頭鼠竄。

同樣是FromSoftware製作，《隻狼》雖然不是恐怖遊戲，但同樣有讓人感到異常驚悚的時刻。那是在菩薩谷與體型超大的獅猿交戰之後。

就在玩家看似終於打倒這隻兇猛野獸、並且砍下牠的頭，正想要鬆一口氣時，已經斷頭的獅猿屍身竟然站了起來，舉起地面的大刀同時，也不忘撿拾自己被砍斷的腦袋！接下來，我們要面對的，就是這一手拿刀、一手拎著頭顱的巨大異形，展開莫名恐怖的戰鬥。

圖片來源：《隻狼》 噁心怪異的無頭獅猿，曾為眾多《隻狼》玩家帶來意想不到的驚嚇。

《最後生還者 二部曲》雖然在故事層面備受爭議，不過遊戲內也做出了極具威脅性的Boss戰。

當我們通過重重難關，抵達喪屍疫情爆發的中心點後，在漆黑一片的醫院廢墟中等待玩家的，是大量喪屍纏繞、聚結而成的超大怪物。這個被稱為「鼠王」的喪屍之王，一邊驅使著笨重的身軀衝撞，一邊噴吐著帶強力毒性的瘴氣孢子，所有的攻擊不僅致命，而且噁心。即便使用火焰噴射器也難以阻止牠的行動。我們只能用上所有手段，幾乎消耗到最後一發彈藥，才能勉強擊敗牠。過程中尖銳的恐怖感，真的會讓人精疲力竭。

無法戰勝的存在

圖片來源：《失憶症：黑暗後裔》 在《失憶症：黑暗後裔》中，我們沒有任何手段可以打倒怪物。

上面提到的魔王類型雖然可怕，但從遊戲機制面來看，終究是玩家可以、也必須跨越的障礙。正所謂「恐懼源自於火力不足」，有時候只要玩家等級夠高、資源充足，本來應該要很嚇人的Boss，也會變得看起來沒那麼兇猛。

然而，一旦遊戲變成玩家難以對抗敵人的格局，沒有武器、不能攻擊、只能逃跑的情況下，恐怖指數就會急遽升高。

《時鐘塔》是這種遊戲形式的古老代表。玩家扮演著形似珍妮佛．康納利的女主角，要想辦法從宛如迷宮的巨大洋館逃出去。嘗試解謎過程中，又隨時會有一個畸型人，手持巨大剪刀（足以將人攔腰剪斷的大小！）追上來，要置玩家於死地。隨著剪刀開闔的鏗鏗聲響不斷逼近，我們只能想辦法躲藏起來，或是利用某些場景機關來絆住、拖延剪刀手的腳步，好製造逃跑的契機。

圖片來源：《時鐘塔》 《時鐘塔》的敵人並不強大，但玩家扮演的是更加孱弱、毫無反抗能力的少女。

《失憶症：黑暗後裔》可能是本類型中最恐怖的一部。雖然因為獨立製作的規模，讓它的圖像品質較顯落後，Frictional Games用心營造的整體氣氛，仍然有效將玩家帶進那充滿怪物殺機的古堡。神秘怪誕的故事背景，以及強迫主角躲藏在黑暗處避開怪物的玩法，都帶給玩家莫大的精神壓力。每當玩家在黑暗中待太久，或者目擊恐怖的景象，似乎都會和主角一樣：距離神智崩潰又更近了一點。

《失憶症：黑暗後裔》：

備受恐怖題材愛好者歡迎的《絕命精神病院》，在只能死命奔逃的框架中，加入了資源管理的有趣設計。由於精神病院中有大量伸手不見五指的漆黑場景，玩家此時只能夠利用有夜視功能的手持攝影機進行觀察。讓玩家格外緊張的是：攝影機當然需要電力，而一旦電池消耗完畢，就只能在黑暗中面對看不到的威脅攻擊了。要如何利用電力有限的攝影機來進行探索，並嘗試找到電池來提高續航力、逃離敵人的魔掌，便成為遊戲中的主要考驗。

絮語

圖片來源：Decay: The Mare 恐怖遊戲往往以整體氛圍營造為優先考量，畫面圖像品質倒在其次。

適逢中元普渡，時機敏感，家裡長輩大概都會提醒：這段時間沒事不要去水邊玩。雖然也不是迷信，但寧可信其有、不可信其無，總也不算壞事。待在家裡應景的打打恐怖遊戲，也是個不錯的選擇。

又承如前述，音效表現既然在恐怖遊戲體驗中，具備如此關鍵的地位，建議在玩的時候，都可以盡量選擇好一點的耳機，來強化深入其中的沉浸感。家裡有好的音響當然很棒，只要你家環境不會吵到鄰居就好。要不然：恐怖遊戲裡那麼多奇奇怪怪的聲音（怒吼、尖叫、哭喊……），鄰居聽到若愈想愈不對勁，到時候人家誤以為你家出了什麼事，發揮守望相助的精神來報警，就只怕烏龍一場了。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航