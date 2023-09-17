【電玩老司機】PS Plus年費全面調漲、玩家怨聲四起，遊戲訂閱三巨頭角力誰能勝出？

索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment LLC, SIE）在8月31日，宣布遊戲網路付費會員：PS plus的所有方案，從9月6日開始全面調漲。對廣大玩家來說，無疑是一顆震撼彈。

考量到全球普遍性的通貨膨脹，各方面成本的確有提高趨勢，娛樂服務漲價雖然不會讓人開心，倒也不是讓人太意外的發展。像微軟陣營的Xbox Game Pass（以下簡稱XGP），6月下旬就公告多國地區從7月6日調漲的規劃。但此次SIE調價之所以民怨四起，關鍵因素還是在於：這漲幅未免也太大了吧！

各地區漲價金額不一。同樣是12個月定期服務，單看台灣的價格波動如下：（幣值均為新台幣）

PS Plus【基本】：1188元→1578元（＋390元／＋33％）

PS Plus【升級】：1988元→2678元（＋690元／＋35％）

PS Plus【高級】：2288元→3038元（＋750元／＋33％）

平均漲幅都超過三成，令人為之駭然。看似是跟進微軟的調漲步伐，但XGP的漲幅頂多13％左右，其中，原本金會員轉換後的新方案：XGP Core，和電腦版的基本方案：PC Game Pass甚至是維持平盤：一個月199元。

雖說XGP定價本來就稍微高一些，但那也是建立在微軟經營遊戲訂閱已經行之有年（2017～至今），相關服務已充分成熟，且玩家對XGP也有一定的信賴基礎之上。PS plus則從2022年5月才開始遊戲目錄訂閱、提供會員分級選擇。卻上路不過一年多就大幅調漲，難免讓老玩家怨聲四起。

遊戲訂閱的發展

圖片來源：SEGA 早已退出家用遊戲主機市場的SEGA，當初是電玩網路服務的先行者。

遊戲訂閱不完全是近十年的新發明。早在上個世紀90年代初，SEGA就已經積極在進行嘗試。先是1990年的「SEGA Meganet」，接著還有1994年的「SEGA Channel」，玩家支付開通費用和月費來取得相關服務。包括遊戲資訊發布、試玩版取得、遊戲攻略查詢，以及線上遊玩等等。

但正如同我們所知道的科技發展沿革，提供普通家庭、乃至於個人使用的網際網路，要變得相對平價、快速而普及化，大約要在千禧年之後才有逐步進展。SEGA過早開始網路事業的經營，領先時代的遠見儘管讓人佩服，太過提前布局卻是不合時宜的。當時的網路不僅昂貴、速度緩慢，普遍流量之於今天也不可同日而語。且透過電話線路撥接連線，不僅噪音惱人，一旦有人撥打電話就會迅即斷線。