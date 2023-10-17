【電玩老司機】新遊戲不香嗎？為什麼經典電玩要不斷推出續作？

FromSoftware（以下簡稱FS社）在宮崎英高的帶領下屢創佳績；憑著《隻狼》和《艾爾登法環》，三年內兩度拿下TGA年度遊戲大獎，更是前無古人的壯舉。也因此，他們現在已經是日本最炙手可熱的中小型遊戲開發商。幾款經典作品有口皆碑，更被粉絲們敲破碗，殷殷期盼續作的到來。

舉例而言，有關於《血源詛咒》續作的謠傳，多年以來，總是每隔一段時間就會再被提起。有瘋狂玩家渴望延續遊戲話題，甚至自製了荒謬又有趣的《血源卡丁車》，可以看出這部作品如何深受粉絲熱愛。

《隻狼》最初還未公佈正式名稱、以「Shadows Die Twice」文案公開的三十秒神秘預告，也曾讓許多人誤以為是血源續作。當然，若熟知血源是當初FS社與SONY SIE合作的項目，以及後續SIE的公司改組情形，就會明白：這部神作出續篇的可能性，其實相當低。

在《隻狼》橫空出世後，其獨一無二、足以讓人狂熱上癮的拚刀玩法，再度成為電玩迷的關注焦點，是否會有DLC（downloadable content，追加下載內容）或續作，話題也經年不衰。《艾爾登法環》亦然。哪怕法環本身的遊戲量體已經如此龐大豐富，玩家卻都還想從FS社身上挖更多東西出來，只因為遊戲真的好玩到讓人意猶未盡。

宮崎英高本人大概覺得很奇怪：「靠我遊戲內容都已經塞到正常兩款遊戲份量還等於包大型DLC了，你們竟然還想要更多DLC？討M？」

所幸，在法環上市後一年，正式的追加內容情報「黃金樹之影」，真的不負眾望的公開製作。熱愛法環的玩家，在《機戰傭兵VI》已經上市一段時間的現在，接著就有機會等到更進一步的消息。

圖片來源：FROMSOFTWARE 公開資訊還僅止於美術概念圖的黃金樹之影，也許明年有機會一親芳澤？

拜現代遊戲分割銷售、微交易的風氣盛行，廠商出DLC經常被視為騙錢的技倆，等於一頭豬剝多層皮的概念。但優質的遊戲廠商往往遊戲才一推出，就會被玩家問說有沒有DLC。像聖塔莫尼卡去（2022）年底上市的《戰神：諸神黃昏》，總監在接受採訪時明確表示不會有DLC後，也讓許多玩家深表遺憾。而FS社秉持著遊戲內容就是要「X你娘塞爆」的精神，更被普遍視為業界良心。