【電玩老司機】新遊戲不香嗎？為什麼經典電玩要不斷推出續作？

我們想讓你知道的是
面對眾多玩家要求《隻狼》續作的聲浪，FS社長宮崎英高本人大概覺得很奇怪：「靠，我遊戲內容都已經塞到正常兩款遊戲份量，你們竟然還想要更多追加下載內容？」。值得留意的是，所謂的遊戲續作，絕不只是以前作為基礎，單純把新增內容堆上去而已，而是要有意識地做出取捨，否則純屬疊床架屋。
FromSoftware（以下簡稱FS社）在宮崎英高的帶領下屢創佳績；憑著《隻狼》和《艾爾登法環》，三年內兩度拿下TGA年度遊戲大獎，更是前無古人的壯舉。也因此，他們現在已經是日本最炙手可熱的中小型遊戲開發商。幾款經典作品有口皆碑，更被粉絲們敲破碗，殷殷期盼續作的到來。
舉例而言，有關於《血源詛咒》續作的謠傳，多年以來，總是每隔一段時間就會再被提起。有瘋狂玩家渴望延續遊戲話題，甚至自製了荒謬又有趣的《血源卡丁車》，可以看出這部作品如何深受粉絲熱愛。
《隻狼》最初還未公佈正式名稱、以「Shadows Die Twice」文案公開的三十秒神秘預告，也曾讓許多人誤以為是血源續作。當然，若熟知血源是當初FS社與SONY SIE合作的項目，以及後續SIE的公司改組情形，就會明白：這部神作出續篇的可能性，其實相當低。
在《隻狼》橫空出世後，其獨一無二、足以讓人狂熱上癮的拚刀玩法，再度成為電玩迷的關注焦點，是否會有DLC（downloadable content，追加下載內容）或續作，話題也經年不衰。《艾爾登法環》亦然。哪怕法環本身的遊戲量體已經如此龐大豐富，玩家卻都還想從FS社身上挖更多東西出來，只因為遊戲真的好玩到讓人意猶未盡。
宮崎英高本人大概覺得很奇怪：「靠我遊戲內容都已經塞到正常兩款遊戲份量還等於包大型DLC了，你們竟然還想要更多DLC？討M？」
所幸，在法環上市後一年，正式的追加內容情報「黃金樹之影」，真的不負眾望的公開製作。熱愛法環的玩家，在《機戰傭兵VI》已經上市一段時間的現在，接著就有機會等到更進一步的消息。
拜現代遊戲分割銷售、微交易的風氣盛行，廠商出DLC經常被視為騙錢的技倆，等於一頭豬剝多層皮的概念。但優質的遊戲廠商往往遊戲才一推出，就會被玩家問說有沒有DLC。像聖塔莫尼卡去（2022）年底上市的《戰神：諸神黃昏》，總監在接受採訪時明確表示不會有DLC後，也讓許多玩家深表遺憾。而FS社秉持著遊戲內容就是要「X你娘塞爆」的精神，更被普遍視為業界良心。
專題下則文章：
【電玩老司機】PS Plus年費全面調漲、玩家怨聲四起，遊戲訂閱三巨頭角力誰能勝出？
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。