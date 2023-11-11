【電玩老司機】2023 TGA年度遊戲入圍預測：《王國之淚》或《柏德之門3》，GOTY獎落誰家？

作為電子遊戲界每年的例行盛事，今年的遊戲大獎（The Game Awards， TGA）將在今（2323）年12月7日隆重登場。其中最受矚目的，當然是最大獎：年度遊戲（Game of the Year， GOTY）一項：究竟，哪款作品最能夠代表這一整個年度，向來屬於玩家社群茶餘飯後的熱議話題。

和去年《艾爾登法環》及《戰神：諸神黃昏》一同領跑的局勢類似，今年明顯呈現兩款超級遊戲睥睨群雄的雙峰局面。然而，除了那無庸置疑的兩大神作，其他也有多款優秀作品得到各界高度評價，堪稱「兩極多強」的格局。毫不誇張的說，今年可說是繼2015年之後，整體平均素質最高的遊戲大年。

2015年距今已將近十年，或許有些玩家已有點忘了當時盛況。一字排開當年的GOTY入圍作品，相信就能讓人想起那眾星雲集的光景：

．《巫師3：狂獵》

．《血源詛咒》

．《異塵餘生4》

．《潛龍諜影V：幻痛》

．《超級瑪利歐創作家》

圖片來源：Nintendo TGA 2015的年度遊戲：《巫師3：狂獵》，至今仍是許多玩家心目中的RPG頂點。

除此之外的重要作品還有：《蝙蝠俠：阿卡漢騎士》、初代《斯普拉遁》、《永恆之柱》。獨立製作更存在著《奧里與迷失森林》、《她的故事》、《Undertale》等歷史級作品，在藝術與文化方面的典範價值，就跟GOTY入圍名單同等重要。這些作品不管哪一部得獎都不奇怪，且不管哪些落選都令人感到惋惜。

近一兩年，或許受到後疫情時代的反彈影響，各種大作更是如雨後春筍般大量產生。2022的法環和戰神算是起個開端，2023年更像發了瘋似的傑作連發。雖然GOTY最終奪魁的，大概不外乎是《薩爾達傳說：王國之淚》或《柏德之門 III》兩者其中之一（都是足以名列「電玩史上最佳」的有力候選），其他精良製作仍所在多有。

長年浸淫其中的玩家，可以明顯感覺到這一年來鮮少空窗期，每隔一段不算長的時間就會有強檔推出。「遊戲玩不完」是許多人內心的真實寫照。看看光是最近的十月份動作遊戲大作，就至少三款有競逐GOTY的潛力。然而：這可是群雄爭霸的2023年哪！