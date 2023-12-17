【電玩老司機】看別人打電動有什麼好玩的？為什麼遊戲直播動輒上萬人線上觀看？

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有些人可能會懷疑：「打電動這種事情當然要自己來才好玩，光看別人打又有什麼意思？」但既然會成為一種流行，而且歷時多年不衰，這類需求大概早就存在，只是過去沒有適當的環境提供發展而已。以下羅列幾點，簡單說明遊戲實況之所以興起的部分可能因素。
文：拾元
你最近有打電動嗎？玩了些什麼？如果沒有，那有「看」別人打電動嗎？
友人C跟我提到，他最近忙得沒時間打電動，顯然是就算回家還有空閒，也只想無腦休息的狀態。而打開YouTube或Twitch，看某實況主玩DBD（Dead by Daylight，《黎明死線》），在快節奏的廝殺和逃亡間發出又驚又喜（？）的怪叫聲，就是他工作之餘的紓壓方式。
遊戲實況：看別人打電動有什麼好玩的？
拜網路環境高度成熟所賜，實況主、YouTuber這類新興工作，才在當代得以被發展出來。而除了比較偏綜藝、純粹娛樂取向的遊戲實況主，職業電競選手及比賽的資訊與賽況，也是許多玩家熱衷的門道。考量篇幅，為免文長，此處就先聊實況直播就好。至於電競話題，之後有機會再另章討論。
隨著串流媒體平台Twitch在2011年成立，網路直播漸漸開始成長。YouTube和Facebook也在之後幾年，陸續開放了線上直播功能。作為一種分潤營利的形式，實況主們「演出」並與觀眾互動的手法五花八門。有純粹聊天的，也有唱歌、跳舞，或專門實況用餐過程，甚至還有過直播睡覺的。情色直播大概也不會少，不過受到法律和社會道德眼光約束，通常不會在檯面上被看到。
而由於都是以電腦為載體，漸漸地，電玩直播就成為實況領域的主流之一。
有些人可能會懷疑：「打電動這種事情當然要自己來才好玩，光看別人打又有什麼意思？」但既然會成為一種流行，而且歷時多年不衰，這類需求大概早就存在，只是過去沒有適當的環境提供發展而已。以下羅列幾點，簡單說明遊戲實況之所以興起的部分可能因素。
綜藝取向：實況主反應詼諧有趣
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