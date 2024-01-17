【電玩老司機】《守護者列傳》：格鬥＋RPG＋分枝劇情，最適合春節連假同樂的派對遊戲

我們想讓你知道的是
不論單人過關、雙人合作或多人同樂，《守護者列傳》HD版都是上上之選。比較可惜的是，當初進行復刻時，多國語系在地化還不像現在這麼流行。目前我們從Xbox Live下載下來的版本，仍只有英文可以使用。要想更深入了解劇情、清楚每個分歧選項的差異，還必須多費一些心力才行。
文：拾元
春節連假又即將來到。雖然知道很多跟我一樣的邊緣人阿宅，更寧願自己玩單機遊戲還更開心，不過和親戚朋友的社交往來，偶爾還是在所難免。用多人同遊的派對遊戲來炒熱氣氛，仍然是很適合闔家歡樂的家庭活動。
提到派對遊戲，一般人直覺想到的是任天堂本家的種種名作，也因此，NSwitch主機就成為這類需求的首選。但除此之外，其他平台同樣有很不錯的多人同樂作品。《守護者列傳》（Guardian Heroes）尤其出眾。
上個世紀的幻之名作
《守護者列傳》最早於1996年上市。可能是因為推出在SEGA Saturn主機上，當SEGA被SONY的PlayStation打得節節敗退，在作品流傳度不夠廣泛的前提下（Saturn主機銷售量甚至沒能突破一千萬台⋯⋯），許多好遊戲也隨之淡出玩家視野，淹沒在歷史洪流之中。
但真金不怕火煉，經過玩家口耳相傳，《守護者列傳》在遊戲社群的名聲愈來愈響亮。一來是因為遊戲內容確實好玩，二來也由於其開發商：Treasure向來以製作精品聞名。許多他們開發的作品，往往被公認為時代經典，即便多年過去，仍足以令人回味再三。
包括《銀河快槍手》、《幽遊白書 魔強統一戰》、《閃亮銀槍》、《斑鳩》⋯⋯，對核心玩家來說，這些遊戲正如同製作公司的名字：「Treasure」，是電玩界無可取代的寶藏。
或許就因為這樣，才讓《守護者列傳》在上市15年後的2011年，得以透過HD畫質高清復刻，登陸Xbox Live平台。雖然是老遊戲了，不過HD化之後的2D圖像仍然非常漂亮，現在看來也並不過時。只要有Xbox360以後的微軟家用遊戲主機，都可以購買下載這款九O年代後期的動作過關神作，重新品味那從未褪色的遊戲樂趣。
專題下則文章：
【電玩老司機】看別人打電動有什麼好玩的？為什麼遊戲直播動輒上萬人線上觀看？
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。