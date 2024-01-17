【電玩老司機】《守護者列傳》：格鬥＋RPG＋分枝劇情，最適合春節連假同樂的派對遊戲

文：拾元

春節連假又即將來到。雖然知道很多跟我一樣的邊緣人阿宅，更寧願自己玩單機遊戲還更開心，不過和親戚朋友的社交往來，偶爾還是在所難免。用多人同遊的派對遊戲來炒熱氣氛，仍然是很適合闔家歡樂的家庭活動。

提到派對遊戲，一般人直覺想到的是任天堂本家的種種名作，也因此，NSwitch主機就成為這類需求的首選。但除此之外，其他平台同樣有很不錯的多人同樂作品。《守護者列傳》（Guardian Heroes）尤其出眾。

上個世紀的幻之名作

圖片來源：作者遊戲截圖 流暢華麗又熱鬧的戰鬥場面，讓《守護者列傳》遊戲過程極具觀賞性。

《守護者列傳》最早於1996年上市。可能是因為推出在SEGA Saturn主機上，當SEGA被SONY的PlayStation打得節節敗退，在作品流傳度不夠廣泛的前提下（Saturn主機銷售量甚至沒能突破一千萬台⋯⋯），許多好遊戲也隨之淡出玩家視野，淹沒在歷史洪流之中。

但真金不怕火煉，經過玩家口耳相傳，《守護者列傳》在遊戲社群的名聲愈來愈響亮。一來是因為遊戲內容確實好玩，二來也由於其開發商：Treasure向來以製作精品聞名。許多他們開發的作品，往往被公認為時代經典，即便多年過去，仍足以令人回味再三。

包括《銀河快槍手》、《幽遊白書 魔強統一戰》、《閃亮銀槍》、《斑鳩》⋯⋯，對核心玩家來說，這些遊戲正如同製作公司的名字：「Treasure」，是電玩界無可取代的寶藏。

圖片來源：遊戲角落 Treasure在二十一世紀初的絕唱，《斑鳩》無疑是偉大的藝術結晶。

或許就因為這樣，才讓《守護者列傳》在上市15年後的2011年，得以透過HD畫質高清復刻，登陸Xbox Live平台。雖然是老遊戲了，不過HD化之後的2D圖像仍然非常漂亮，現在看來也並不過時。只要有Xbox360以後的微軟家用遊戲主機，都可以購買下載這款九O年代後期的動作過關神作，重新品味那從未褪色的遊戲樂趣。