精誠雲服務品牌 “GARAOTUS” 攜手英特爾展示基因分析解決方案 結合AI、HPC、雲端、微服務技術 發展4大智慧醫療應用加速醫療研發

精誠資訊雲端品牌GARAOTUS攜手英特爾及研華電腦，於智慧醫療展（Smart Healthcare Expo, SHE）公開發表基因分析解決方案，並展示如何利用HPC、雲端、AI與微服務技術，協助醫療研究機構快速部署雲應用，加速數位轉型。GARAOTUS同時也受邀參與智慧醫院院長大會，與台灣80多位醫院院長與40多位科技主管交流探討「醫產合作新模式」，期能透過醫療界與科技產業界的廣泛交流，加快台灣智慧醫療科技發展。

GARAOTUS表示，在全球疫情仍未趨緩的當下，用於新型冠狀病毒預防及治療的疫苗與藥物成為後續防疫工作的重要利器，為協助強化台灣醫療產業研發能量，彼此交流，GARAOTUS首度參與SHE，並聚焦展示基因分析、新藥研究、智慧醫院、影像醫學4大領域的解決方案，希望能攜手更多醫療院所加快研發腳步。

在基因分析方面，GARAOTUS攜手英特爾及研華電腦展示基因分析解決方案，分享如何透過AI-HPC技術，提升整體分析效能60％，有效減少企業於雲端的資本投入，進而提升ROI，同時強化使用者經驗；新藥開發流程往往長達數年，如何運用HPC技術加速數據的處理，協助加快模型生成以及計算的效率，找到最適組合，提升新藥開發人員研發能量也是此次展示重點；此外也將分享目前國內外大型醫療院所導入AI技術的成功個案，展現如何透過最佳化的AI模型訓練，達成智慧醫院的目標；最後在影像醫學方面，GARAOTUS也將分享如何將遠端診療，配合GPU及CPU的快速模擬技術，在更快的時間內找到病患病徵、縮短診療時間，讓醫療人員能更專注在其他更有價值的醫療工作上。

GARAOTUS技術團隊在HPC領域已有10多年的垂直整合技術及經驗，成功整合時下新興的技術包括AI、HPC、Cloud Computing以及Microservices，目前服務客戶遍及海內外大型企業，以及大型教學醫院或研究機構，更曾於2020年獲《APAC CIO Outlook》選為亞洲前10名最佳HPC公司。GARAOTUS的卓越技術能協助整合智慧醫療生態圈夥伴的豐富資源，加以發展成各式微服務與情境應用，此次參與SHE主要瞄準國內外有意加速數位轉型的生態圈夥伴，希望能共創智慧醫療新價值，同時與醫療界分享海外醫療院所如何引進新科技，並在所內實際應用導入的成功案例，促進台灣更多醫療院所加速發展智慧醫療。

GARAOTUS在本月初亦受邀參加在新加坡舉辦的Supercomputing Asia 2021，此論壇為全球HPC技術領域三大盛會之一，GARAOTUS以「如何透過HPC技術加速基因研究」的主題發表演說，與會者大多為HPC生態圈的重量級夥伴，包括晶片大廠AMD、英特爾、Nvidia，以及微軟、戴爾等知名企業，針對HPC技術進程分享交流並交換意見。