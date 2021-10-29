手機世代的拉子交友文化：從T變成P或是不分，你的經歷會豐富你的性別認同

文：戴綺儀

女同志（以下稱拉子[1]）兼具「女性」和「同志」雙重身分，因此拉子處境必須從主流社會獨尊陽剛、異性戀的性別政治理解。本文從1992至2005年次的使用者經驗，爬梳使用動機、軟體選擇、自介呈現等，淺談社群時代的台灣拉子交友文化。

手機世代拉子文化的明顯特徵在於「進入圈內」的儀式，過去以實體聚會（如朝聖TABOO[2]）為主，加上進入社群建立人際網絡（如拉子LINE群組、交友軟體），社群／實體生活的界線模糊化，擾動主流秩序。

使用動機：「請妳給我多一點的拉子」

使用動機圍繞在拓展人際圈，具體包括找對象、約炮、尋求支援、建立自我認同等。今年21歲、認同為不分[3]、水瓶座的Jo表示：「高三滿十八歲開始用交友軟體，我想擴大自己的女同志交友」，軟體更提供缺乏實體人際支援者一個眺望的平台。比如今年17歲、認同為不分偏P、金牛座的丸則說，「那時候跟一個人曖昧，但對方後來說沒有辦法喜歡女生，我剛有手機所以就用App，因為現實生活還不敢出櫃」。

App選擇不限專屬女同志的交友軟體（如les park、HER、zoe），也使用通用交友軟體（如Tinder、pikabu），主導考量有容易得知、低門檻、好入門，比如今年21歲，認同為不分、摩羯座的恩表示：「看身邊女同志朋友放閃說在Tinder認識，閃聊、閃交往這樣」，丸也有類似經驗，「有人留言問妳們（追蹤的網紅情侶）怎麼認識，她們說undercover（為匿名聊天交友App名），我就想說，天啊這樣找得到女朋友欸，我也來玩」。

選擇通用交友軟體，說明同志現身日常化，小眾社群遊戲在主流社群的裡外，創造認同與文化，發展出彈性策略。比如呈現模式，今年21歲、認同為不分、金牛座的海表示：「在不同軟體會放不同東西，假設在Tinder放正臉，HER就會著重文字」；比如辨識方式，今年26歲、認同為T、巨蟹座的毛說：「Tinder選只顯示女生還滿常看見自介看起來就是女同的，像是放彩虹emoji」。而今年16歲、認同為P、金牛座的本，生活中並未出櫃，也策略性地以隱晦方式尋找夥伴：「身邊朋友大部分用Rooit我才跟著用，想碰碰運氣遇不遇得到一樣是女同志的人，聊天的過程再找機會講自己是女同志」。

拉子時常承受「去性化」的污名，被投以乾淨、無菌、友誼般的誤解想像，然而從交友軟體或濡沫論壇[4]，我們可看見明確的性互動。今年27歲、認同為不分、射手座的安表示：「假設今天就是想約，可能就會把自介改成『想跟妳睡覺』或釋放『要不要一起睡覺』這個訊息」，其他諸如「約抱睡」、「來我家看貓嗎」、「求認養」都是常見的邀約暗示。

使用者也依不同動機切換互動模式，今年21歲、認同為不分、天蠍座的莫表示：「一種是交流型、一種是約炮型，如果約炮妳跟我聊一個禮拜，我真的會生氣，我深受其害欸並且非常厭惡，遇過的雷砲就是以為約炮要附諮商功能，媽的。」顯然性邀約是交友軟體的功能之一，拉圈也不例外。

來窺探或冒犯社群的異男也不在少數，今年16歲、認同為不分、雙魚座的圓圓表示：「遇過進來直接說『想幹女同』的，這類挺有趣的，但當我說出『你的自我認同是女同哦？』就會離開，我真的很想知道啊。男生指定T約炮，大多的說法是覺得T也想被愛，雖然我覺得這大概有什麼誤會，但當事人就是這麼說的（笑）」，顯示拉子社群既私密又公開、持續戳動主流文化的特徵。拉子們有意識的選擇與回應，交友動機、軟體選擇、人際網絡都持續邊界交融著。

填資料還是匿名？小孩子才做選擇

軟體型態可粗略分「填資料配對」和「匿名即時配對」兩種，大家依不同狀態、考量選擇搭配使用。匿名是輕便的免洗關係，今年26歲、認同為P、雙子座的穎提到：「中離沒負擔，而且不想被那些資訊先入為主的認識，有那些資訊不代表你就會比較好聊，老實說，像Rooit有一些提問，可以看到當下的反應」，更傾向不帶預設從當下互動判斷。

圓圓也有類似想法：「填資料太片面了，也不知道怎樣介紹自己才是想被認識的樣子，不如聊聊認識！」。今年27歲、認同為T、金牛座的家表示喜歡用文字判斷頻率：「我覺得文字沒辦法騙人，從文字去認識一個人是最裸露的方式，比起放照片。」

輕便可能帶來更多情緒勞動，今年28歲、認同為不分、天秤座的歐提到：「我發現即時匿名聊天很多人是要吐苦水，聊的過程會發現她對妳根本不關心，有自介做依據可以看出一個人對自己瞭不瞭解，不然對方一直來討拍，我就想說『哈囉！老娘這裡沒有張老師！』」。

今年21歲、認同為不分、天蠍座的莫也提到自介提供想像的輪廓，「簡單留一些關鍵字是方便決定要不要敲，比較有禮貌啦，放貓的我就會滑過去」，今年27歲、認同為不分、射手座的安也有同感，「聊天過程需要對方是一個扎實、可以想像得到的，還有一件事情是可以創建自己的角色，我放一點真實的資訊在裡面」。自介助於篩選對象，也是認識自己的展演過程，今年21歲、認同為不分、摩羯座的恩說：「會把理想中滿好的一面呈現出來，寫到我覺得自己很讚！」

數位世界裡，人們隨自由意志化身，不同於現實生活因外顯的打扮或氣場被他人預先歸類，比如今年17歲、認同為不分偏P、金牛座的丸：「心情好的時候點P（婆），心情不好的時候點H（不分），純看心情」，遊戲並穿梭其中；21歲天蠍座的莫也是，「會嘗試不同人設，像一種社會實驗，也會發現按妳愛心的人不同，我會選一個人設去迎合對方，就可以練習一些油膩的情話（笑），可能在這間是禽獸、在那是鄰家大姊姊。」

部分軟體排除未成年使用者，小拉們也發展出因應策略，比如註冊時填18歲，再到自介標註真實年紀（如20-5或2003），然而今年21歲、認同為不分、金牛座的海回顧當年：「那時候只要說出16歲對方就會閃退」；今年17歲的丸則是身歷其境，「註冊的時候要造假，亂填基本上就是虛構的第一步了啊，就覺得好假，不想用了。我還遇過配對上然後就問『欸妳未成年我會不會犯法啊？』怎樣，青少年沒人權，真是的！」建立人際圈是認同的重要管道，青少年同志的網路交友空間值得正視。

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難以迴避的靈魂叩問：TPH分類政治

學者胡郁盈指出「TP（婆）／不分（H）」的文化知識體系是一種守門角色（gatekeeping），已內化在女同志的社交、情慾互動結構。填寫交友軟體個資的「認同」與「性傾向」欄位即是一自我剖析、與常規對話的步驟。

「分類」是拉圈月經題，主要肇因於語言的不足，T和P究竟意味著外型？相處模式？抑或是性行為模式？此三種面向並沒有必然配對。今年21歲、認同為不分、金牛座的海表示：「高中用的時候，覺得我是長髮就選P，後來回想當P的這段時間就覺得，嗯，詐騙了一些人。第一任女友那時選P（註：兩人在App認識），但交往起來覺得彼此應該都是不分，我們花了滿多時間在討論認同跟分類這件事」；17歲的丸也有類似感觸：「我會想認識P，但是如果填T吸引到的P也不是我要的。」

TP始終是拉圈朦朧又核心的文化基底，而TP意象的易親近，相對可能造成粗糙分類的互動摩擦，今年27歲、認同為T、金牛座的球提到：「像有時候覺得這個行為偏T，但講出來對方可能會不爽，很難拿捏」。其中「硬要分類」是常見的互動摩擦，今年21歲天蠍座的莫表示：「我的外貌容易被誤解是T，不想讓人對我有錯誤想像。我沒有太想把自己在這圈子裡再貼一個標籤，覺得queer是一種流動、柔性、友善的意識。」

這樣的摩擦成為篩選指標，今年16歲雙魚座的圓圓表示：「聽到我是短髮後，部分人士對於『自我認同』好像不太清楚，常遇到幫我分類的，他們的世界好像不允許不分飄逸的存在。遇到一進來就說自己是TP的，我會直接離開，怎麼知道他的定義跟我的一不一樣啦，實在不喜歡《愛的自由式》[5]裡面的分類」；摩擦的經驗同時成為反思結構的契機，今年27歲射手座的安提到：「儘管我個資都已經選不分或queer，或我已經口頭表明了，但因為我頭髮長度，就被歸類為T。這就是因為，不是每個同志都有性別意識，我最後就採一個消極態度」，拉子交友經驗可見性別與文化、階級的交織。

今年27歲、認同為T、金牛座的家表示：「我跟兄弟（指異性戀順性別男性朋友）出去超自在的，有次我到一個包廂裡面都是T跟P，覺得天啊超不自在，我到『同類』那邊反而覺得自己更異類，像現在有雙性戀、兩個漂亮女生（指PPL）、跨性別……我會覺得我在那一類」，摩擦經驗或者助於調整姿態，或者觸發倡議，或者令人自我質疑，都凸顯既有分類的不敷使用，而創造的能量同時產生。

確認過文字和眼神，成為夥伴吧

交友軟體的介面設計變革，也動態回應著拉圈文化現況，從過去的TPH三選一，陸續新增genderqueer（酷兒）、non-binary（非二元性別）或更上位的woman或lesbian（女同志）等選項，今年28歲、認同為不分、天秤座的歐表示：「以前就『不分不分』一路按下去，現在會開始思考，我可以跟跨？欸啊，那個泛性戀（pansexual）是什麼意思？」

隨著全球在地化的理論與運動豐富，「不分」認同一度成為某種優勢論述。今年21歲、認同為不分、水瓶座的Jo表示「Rooit的聊天對象，你如果不選『都可』或『不分』，真的會遇不到人」，在多元化的同一脈絡下，再從「不分」過度到「更多」，同樣是21歲、認同為不分、摩羯座的恩反思到：「我後來發現我喜歡的BL，CP關係都比較平等，所以從TPH到更多元的選項，有點像是解消那個異性戀的模板」。

分類細緻化帶來認同的重疊，從「現身／出櫃」（come out）到「再次出櫃」，例如從T到跨性別（trans）、不分到PPLP、單性戀到泛性戀流動著，認同重疊的經驗例如Jo表示：「像我是雙性戀不分，如果沒有寫性傾向（雙性戀），會覺得少了一個我自己。……可能會突然從T變成P或是變成不分，你的經歷會豐富你的性別認同」。

拉子們用肉身穿梭，不言而喻了性別多元的可能，同時彼此提醒避免創造圈內的文化霸權，「自介很多都是找PPL，有些T就開始留長髮，然後就會有人說『長髮T也是T啊』，T受盡委屈，也受盡各種討厭，我覺得大家都是同一個群體，我們都是以女同的身份活在這個社會」。

當社群遍地開花，女同志社群（無論交友軟體、LINE群組、網誌或論壇）透過各式拉子（同、雙、泛、無性戀、跨性別等）的現身與結盟，把指尖漫遊的社群能量轉換到日常生活，因此存在本身，就在擾動主流崇尚陽剛的異性戀權力秩序。透過線上／線下的能量轉換，拉子兼具女性、同志的雙重壓迫處境，正是擾動能量源源不絕之處。

註釋

[0] 本文的受訪者資料皆有表示星座，因星座話題在拉子文化互動中佔有一席之地。

[1] 拉子：出自作家邱妙津《鱷魚手記》一書裡主角的綽號，後衍生為華語世界（以台灣為主）女同志的代名詞。

[2] TABOO CLUB是位於台北市的女同志指標性夜店，成立十三年，2020年在越南成立第一間海外分店。

[3] 依據學者胡郁盈（2018）的研究，在台灣的女同志社群文化中，「T」、「婆（P）」和「不分（H）」一直是普遍用來指認性別氣質相對陽剛、陰柔、或中性的女同志主體的認同範疇，而世代與階級差異也結構性的影響了女同志對於「T婆」或「不分」認同範疇的理解與實踐。

[4] 濡沫論壇LEZ IS MORE是關注女同志等台灣／亞裔性少數主體的獨立網站，意指「相濡以沫，游往相忘於江湖的自由」，秉持情慾友善，自由展現異樣，廣納多元。包含專欄、商城、社群等功能。

[5] 張娟芬（2011），《愛的自由式：女同志故事書》，台北：時報出版。

參考資料

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航