【2021金馬獎】專訪《瀑布》賈靜雯：我相信只要有多元的環境，觀眾就會看到多元的變化

於全台院線熱映的《瀑布》是劇情長片，放眼接下來，要與觀眾見面的作品《媽，別鬧了！》則是會在Netflix獨家播映的串流劇集，在大銀幕與小螢幕之間切換自如的賈靜雯，面對每一次演出，其實不看播出媒介，而是回歸人物本身。

線條銳直、格局方正的電視台辦公室裡，她是咬字精準、氣場跋扈的副總監，是思覺失調症患者犯行之下的受害者家屬，以職場上的權威為盾，圈護著自己的脆弱；品味陽剛、風格冷冽的大樓住宅裡，她是在親子關係中掌握主導權的單親媽媽，是思覺失調症患者本人，試圖優雅地走在整齊不紊的鋼索，卻一不小心就要墜落。

深耕影視圈多年的賈靜雯，演藝經歷豐富，自然不在話下，而這兩年從戲劇《我們與惡的距離》的宋喬安，到電影《瀑布》的羅品文，更是再度於小螢幕、大銀幕分別交出代表之作，先是敲響金鐘，如今叩關金馬，氣勢如虹。

Photo Credit: 本地風光提供

而這也是她短時間內再度與「思覺失調症」這項元素碰上，若要拆解喬安和品文的人物際遇，亦均是從幸福堡壘裡沒落直下的「貴族」。

談起乍看之下的相通之處，賈靜雯卻表示：「其實思覺失調症有很多種不同的狀態，表演上是否有連結？我覺得兩者之間的刺激、發病狀況不太一樣，只是在《與惡》裡我是被傷害的那一方，這次則是角色互換，成為病友本人，但其實彼此心裡都有傷。」

賈靜雯回憶起準備角色的路徑，腦海裡一瞬間跳出關鍵羅盤，「最重要的環節還是去醫院見習的那兩天，我在和病友們聊天時，發現這是一群不住在同一個星球的人，有人過得很快樂、有人很傷心，也有人並不知道自己在幹嘛。要說心疼他們嗎？又覺得他們其實滿幸福的，因為是被照顧的，只能說體會到很不一樣的視角。」

訪談當下無法一言以蔽之的、難以具體敘明的感受，賈靜雯坦承是一種「說不出的心情」，不過，演員的專業與才華或許就是如此，言語和文字形容不出的，就交給表演吧。在《瀑布》中多數時候皆戴著口罩的賈靜雯，光以眼神和顏面局部肌肉，就「說」完了一段人生。

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除了先談到的「思覺失調症」，若要給羅品文這個角色貼上標籤，還有經歷離婚、與正值青春期的女兒生活、事業受到挑戰等註記，是一個很可能出現在平凡日常，但同時也肩負著許多複雜維度的人物，「其實每個人在許多時刻，心裡都會有一些翻騰，是自己和自己的對話，甚至某些場合時內在、外在會不太一樣。從聽鍾導講這段故事、自己讀完劇本，再到真的去醫院探視病友，這些對準備羅品文來說都是一種養分，當然包括自己的生活經歷，朋友、家人的故事都是。」

賈靜雯認為成就羅品文狀態的元素有太多，「準備時，有時會進入她的世界，有時甚至會刻意跳出來。」從成果看來，這般若近若離的焦距，確實調控得宜。

而下定決心讓自己接演《瀑布》、成為羅品文的關鍵，是導演鍾孟宏。「那時我還在拍影集《媽，別鬧了！》，得知鍾導要約我講故事時，心想：『真的假的？哇太開心了！』我有看《陽光普照》，也超級喜歡《一路順風》，打定主意不管鍾導找我演什麼，我都會接。」

聊到「鍾孟宏」這面招牌，賈靜雯從演員成了影迷，充滿神往與崇敬：「我本身很喜歡鍾導講故事的敘事操作，從觀影者的身份來說是相當欣賞的，他的戲雖然很重，但是看完會有一股爽快感。」

近年創作頗豐的鍾孟宏，接連提煉出《陽光普照》和《瀑布》兩部劇情長片，皆代表台灣競逐奧斯卡國際影片之席，五年內還擔任了《大佛普拉斯》、《小美》、《同學麥娜絲》、《腿》等片的製片與攝影，不僅和市場有了更多對話，也從「陽光」和「瀑布」中交織出別於以往的溫度，透散著更靠近觀眾的頻譜。

不過，即便看過鍾孟宏導演過往的許多作品，賈靜雯仍無法想像實際合作的成果會是何種樣貌，打趣說道：「我本來以為鍾導找我演戲，應該是要我被砍頭還是被砍手之類的吧？」

雖說羅品文並未遭到這些肉體對待，但精神上所受的刺激力道依然強烈，還須撐起「鍾式」電影的冷暴力與驚悚質感，其實是另一種張力與考驗。「演員演戲會有『運氣』問題，正好這樣的角色挑戰、又有一位這樣的導演，當除了自己本身的表演之外，周圍一切都是『加分』的時候，是很幸福的。」

正式開拍前，賈靜雯以為鍾孟宏是一個嚴肅的人，「而且從他的拍攝作品、鏡頭語言來看，我會猜想這位導演是有脾氣的，這個脾氣指的是『有很強的爆發力』，所以我在拍攝前期很戰戰兢兢。」

沒想到實際合作之後，賈靜雯對鍾孟宏的某些想像被顛覆了，「電影中的咖哩飯就是鍾導自己在現場切菜、備料、煮完的，過了兩天他還跑去Costco買肉烤給劇組吃，讓我覺得他其實很溫暖、很浪漫，也會關心演員，叮嚀我不要太入戲，記得走出來。」

除了對鍾孟宏的性格有意料之外的發現，關於導戲風格是否也有印象深刻的新認識？「鍾導對劇本的要求比較嚴格，畢竟是自己的創作，他會希望盡量不要去動到文字，但在表演上就沒有太多限制，給我的指示通常像是『妳就這裡翻一翻、那裡找一找，然後看到小靜（王淨角色名）』，只有在角色內心比較掙扎時，他會和我討論要還是不要、多還是少。」

賈靜雯認為導演與演員的關係相當微妙，是建立在互相信任的基礎之上，「演員通常是接收方，如果導演不能說服我，我才會去和導演說自己的想法是什麼。拍攝《瀑布》時就覺得沒什麼問題，而且鍾導的每一顆鏡頭都讓我覺得很棒，甚至會捨不得休息，去觀察他怎麼擺鏡位。」

Photo Credit: 公視提供 鍾孟宏（左）與賈靜雯（右）

另一個「震撼」，則發生在第一次走進搭建在中影、由鍾導所設定的羅品文的家，「與我讀本時所幻想的家有很大不同，是更有品味、而且很『陽剛』的。和導演聊完才知道是因為這個家是前夫（李李仁 飾）所設計的，且鍾導對空間的思考細膩到家中一本書、一張照片的程度，這深深影響著我的表演，當我踏進去時，自然而然就會有態度出現。」

而本片拍攝順序與劇情發展完全同步，也讓賈靜雯驚呼感動，「這真的太少見了！怎麼可能都是順拍？以往都是哪邊場景可以了，就趕快衝去；鍾導竟然是隨著故事將場景慢慢改，哇！我才覺得拍戲可以這樣順著流暢度走，對演員而言真的是很幸福的。」

為了便於攝影機運動，老屋空間全是搭景，與鍾孟宏長期合作的美術指導趙思豪更以《瀑布》再度入圍金馬獎最佳美術設計，此前他已憑《停車》、《一路順風》、《同學麥娜絲》收獲此獎，實力有目共睹。

值得一提的是，電影先後揭露了品文母女的家、前夫的新家──前者光線陰重、氛圍壓抑，埋陷於都市叢林；後者座落山區、明亮寬敞，宛如世外桃源。

這樣的設定除了映襯出兩組家庭的氣氛相異，成員心境也有巨大落差，而羅品文仍然「固守」著由前夫設計、打造的城池，更透露出即使婚姻關係已不再存續，她仍處在一種自我禁錮的狀態，離不開牢籠，也捨不得與已死的婚姻幽魂告別。

若定義《瀑布》幕後陣容中，影響賈靜雯表演最深的是編導鍾孟宏，那麼幕前夥伴裡，互動最多的無疑是飾演女兒的王淨。

奇妙的是，為期38天的拍攝期以前，賈靜雯和王淨連定裝都沒碰到面，直到開拍當天才首次相遇，「完全沒事先和主要對手演員碰面、聊聊天，這是在我表演生涯中從來沒遇過的，相當罕見。不過因為這兩個角色在前期的關係緊繃，所以沒有太多熟悉感其實也有好處，這樣的疏離反而有所幫助，但當然不是每一部戲都適用。」

賈靜雯和王淨憑著本片同時提名本屆金馬獎最佳女主角獎，將上演一場「母女組」的影后之爭，談及攜手完成《瀑布》的經驗，賈靜雯這樣描述王淨：「每一位演員都有自己的氣場，對戲時可以感覺到王淨是『很有戲的』，她會給我很多東西，可以互相激起許多感覺。幸好即使沒有先經過密切認識，也完全沒有哪邊『卡卡的』，我想如果有，導演一定會立刻感受到，尤其他又愛拍很近的特寫。」

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戲裡的羅品文忙著「對付」獨生女，現實生活中的賈靜雯亦是母親，有三位女兒的她分享，「我當初在讀劇本時，大女兒就很好奇地也看了本，甚至還幫我想了很多包括謀殺元素的『鍾式』結局版本，因為我女兒喜歡看福爾摩斯，覺得應該要有燒腦、辦案的風格（笑）。」

觀賞完電影後，16歲的大女兒除了給予演員們高度評價，也感悟到片中母親與女兒各自的不容易，「其實就是很簡單的回饋，但至少是可以去理解和共鳴角色困境的。」

面對結局，女兒有自己的揣想，相信觀眾在觀影後也會有各式的思考路徑，小靜在孤島般的石頭上，盯視著迎面而來的洪流，而後究竟是死是活？品文在新聞畫面上看到的是真實抑或妄想？屬於賈靜雯個人的答案是什麼呢？

「起初我心中的想法比較戲劇性、偏黑暗面，我覺得小靜被打馬賽克走出來的畫面是不存在的，其實是品文又開始發作了。但後來發覺這樣的結局太變態了，如果是無止境的輪迴，我會好害怕。導演最後也說如果讓小靜死了，他應該會被大家罵翻，所以還是要有希望。」

原來，賈靜雯暗自經歷過這段被她稱之為「八點檔劇場」的腦內波動，不過更令人訝異的是，這場戲在劇本上其實只有一個指令──「羅品文倒抽一口氣」，甚至連拍攝當下，賈靜雯仍然不知道最終新聞畫面會呈現什麼。這個開放的、允許各種可能性成立的條件，反而考驗著演員的功力，不僅要為尚未拍板定案的結局預留各種合理空間，更背負著定調本片餘味的重責。

「導演不太多話，只要我自己去想。那場戲我從準備晚餐、接到電話，再走到電視機前面，我自己內心的設定其實是──品文這時候已經介於快要發病的邊緣，那種情緒太過複雜，不是用大吼大叫、崩潰跌坐等肢體動作可以詮釋，是已經完全呆掉的狀態。」

這是賈靜雯在極度有限的資訊中，自己最終梳理出的詮釋。這項令人有些摸不著頭緒的任務，放在賈靜雯身上，卻成了導演下給她的有趣戰帖，但正是因她技能滿點，也才能接得住招，順利破關。

Photo Credit: 本地風光提供

現正於全台院線熱映的《瀑布》是劇情長片，放眼接下來，要與觀眾見面的作品《媽，別鬧了！》則是會在Netflix獨家播映的串流劇集，在大銀幕與小螢幕之間切換自如的賈靜雯，面對每一次演出，其實不看播出媒介，而是回歸人物本身。

「我還是會依照角色，去判斷需要怎樣的張力。因為看過鍾導的作品，我覺得他喜歡比較『現在進行式』的人物，因此會設定自己是演一個和你我距離很近的人。至於《媽，別鬧了！》就需要比較誇張的表演風格，但這和大銀幕或串流沒有關係，而是因為要飾演比較有衝突性的母女，所以產生這樣的表演。」

在台灣影劇圈耕耘多年，賈靜雯肯定自己的熱情不滅，「在這個行業雖然待了很久，但我一直沒有疲乏。在台灣拍戲很幸福，可以和不同主創團隊有許多對話的機會，我相信只要有多元的環境，觀眾就會看到多元的變化，而不被侷限。」言簡意賅，道出對身為演員的自己、對身在其中的產業，無盡的期待。而感到「幸福」，至此在這段訪談中第三度出現。

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回望2019年，憑《我們與惡的距離》站上第54屆金鐘獎舞台，捧著戲劇節目最佳女主角獎獎座的賈靜雯，感言中亦曾提及：「我覺得我是一個非常幸福、也幸運的人。」或許，劇本中的角色始終無法全然「幸福」，但遇上這些角色的演員，賦予其生命、成就其靈魂，在發燙般亮起的屏幕上活出模樣、在黑盒子裡與觀眾相會，演員本身終能體會到幸福。

2021年第58屆金馬獎將開出怎樣的花果，亦仍是個開放結局，但相信無論如何，賈靜雯的演員之路終會持續綿展，如她所言，永不疲乏。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航