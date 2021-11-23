【2021金馬獎】專訪《金錢男孩MONEYBOYS》導演C.B. YI（下）：在台灣這座島嶼，捕捉「中國夢」的遺骸

《金錢男孩Moneyboys》是一個關於「流動人口」電影，籌備8年，卻在開拍前得知，在中國拍攝的資金成本太高；於是，就像故事中角色複雜的「離散」故事，這部電影錯綜複雜的拍攝脈絡，甚至可說拍攝過程本身就是一個「離散」故事。透過專訪導演，深入此片的創作核心。

上篇和導演C.B. Yi談論了《金錢男孩MONEYBOYS》的「親睹中國夢原型」與「面對紀錄倫理」的相關問題，更也討論了片尾最後那一顆驚豔眾人的跳舞戲，下篇則聚焦女性與中國，繼續挖掘C.B. Yi的創作核心。

Photo Credit: 可樂電影提供 （左）林哲熹、（右）柯震東

「我就像蜘蛛一樣...」

《地球最後的夜晚》曾美慧孜，在《金錢男孩MONEYBOYS》中一人分飾三角，其中角色李玉在劇中有段台詞，讓筆者印象深刻的台詞：「我就像蜘蛛一樣，到處吐絲，散發我的愛。我不會放過每一個過我網的人，我都會緊緊抓住。」

C.B. Yi告訴我們，「這是一個關於男妓、男性性工作者的故事，而我在田野調查中發現，這些『犧牲肉體』的男性的故事中，常常是為媽媽、老婆犧牲。女性、來自家庭的、母性的包容，總是他們自我犧牲的理由。」

所以，導演想要創造一個龐大的母性形象，讓曾美慧孜飾演片中兩個金錢男孩的老婆李玉、露露和男主角姊姊梁虹，這些女人的「善良」（kindness），成為讓男主角願意在城市中犧牲自己的形象。

片中李玉告訴飛：「你自己幸福，就能讓別人幸福。」就是這種寬容，讓金錢男孩們願意自我犧牲。這些寬大的「善良」，來自年長的女性、母親式、無條件的愛，給我們的主角飛勇氣，支撐他犧牲身體時，遇到的「困境」。

C.B. Yi表示他在2012年認識曾美慧孜，他當時從奧地利到中國選角，跟著進行選角工作的德國朋友，去見一位「非常有天賦的女演員」，當時的曾美慧孜在演李玉的《蘋果》，還沒演過婁燁《頤和園》。

C.B. Yi說他和曾美慧孜的緣分和「三」有關，他們開拍前總共見過三次面、然後是曾美慧孜因為《三夫》獲獎，「是我和製片提議，讓曾美慧孜飾演，三個片中的女性角色。」

這個決定是C.B. Yi想出來的，當時因為成本、卡司必須調整，決定在台灣拍攝時，距開拍只有六個月。他明白當故事移到台灣，在台灣的選角過程，勢必要用大量台灣演員，但因為口音的不同，會讓原先設定在中國的故事走調。

他堅持要找曾美慧孜，她優異表演能力，具有某種穩定劇組軍心的效果，一來借用她的知名度，當時她的《三夫》在香港和台灣入圍。而曾美慧孜的歷年表演證明，她能駕馭不同方言、口音。

在C.B. Yi說服下，曾美慧孜同意接下這個挑戰，「曾美慧孜的即興演出方式，則是我相當欣賞的，我和她雖然之前見面三次，但這是我們首次合作，而且在開拍前其實我們總共只花了一個晚上的時間討論角色。」

而，她的三個角色露露、李玉、梁虹，各自有不同的口音，露露講北京京片子、梁紅講閩北方言、李玉的普通話則沒有明顯口音。「她總是努力想說到最好，每次在劇組的時候，她都會問身旁的工作人員閩南語的唸法，攝影師和助理都很佩服他的精力！」

在長鏡頭調度下即興表演，曾美慧孜會有靈光乍現的想法，讓現場出現各種非預期的狀況，但「她非常擅長現場即興表演和鼓勵對手演員，甚至在開拍前一天半夜兩三點，她會去夜市為了買角色的衣服，而且大部分的劇組成員都感到非常訝異。」筆者問道，服裝美術人員會不會覺得困擾呢？C.B. Yi說：「但，我很喜歡她帶領我們前進的方向，帶給我驚喜。」

「所以我非常相信這個演員」C.B. Yi更進一步舉例，「一開始我以為李玉只是個慈母角色，從沒想過能像她表現出來，像蜘蛛那場戲，這麼具有吸引力、誘惑感。儘管現場可能會有些失控，但每次她都帶著滿滿的能量表演，我就心想何不給她機會試試看呢？結果她果然呈現了很好的結果！」

「我想她做對了，我也做對了。」

Photo Credit: 可樂電影提供 （左）曾美慧孜、（右）柯震東

流離者地理學

C.B. Yi談到《金錢男孩MONEYBOYS》本來設定在中國湖南長沙拍攝，因為自己的中國老家在講閩北話的一個小島。對當地人的氣味、地理都有些認識。

故事第一段「五年前的那個地方」原本是設定在「湖南長沙」，現在電影中的室外景是在新北市侯桐；而「五年後」的場景，可能是任何中國的大城市，他們可能移動到上海、深圳、香港、台北。

C.B. Yi表示：「對我來說《金錢男孩MONEYBOYS》不只是個LGBT的故事，也不是個專屬某人、某地的故事，它呈現了某種普世性，講的是為了你的愛人或家庭犧牲奉獻。其實，就算是為了國家、為了自己信奉的宗教犧牲，也是一樣的，這是具有普世的。」

C.B. Yi說，片頭字卡提示了「南方城市」，其實卻不一定是「中國南方」，他沒有要被方言困住，去對號入座明確的地理位置，與逃逸路線。

「我寧可開放一點的說，這只是南方的城市，影像原先參考的地點，地理學上來說是長沙，但電影裡唱〈北京北京〉這首歌的人，不一定要在北京啊！」 汪峰的〈北京北京〉其實是對中國北漂的人來說很有共感的歌，就是唱離鄉背井迷失在大都市的人。

C.B. Yi提到這首歌，是他在中國做田野時，最早聽到《中國好聲音》節目中，選手梁博黃勇唱的版本，用具有穿透力的旋律，透過兩位主角的歌聲，傳達在異地努力工作、尋找愛情的故事。

決定在台灣拍攝後，C.B. Yi就讓主角飛的家鄉講閩南話，因為台灣的閩南方言，恰好跟C.B. Yi家鄉的閩北話有一定相似，「我們講得有點像是閩南話，所以台灣的閩南語我大概百分之三十、四十左右可以聽得懂，如果在台灣待久的話，聽久一些閩南話，應該可以聽懂一些。」

但鄉村的場景卻沒有語言上的掌控力，他遇到諸多麻煩，台灣中南部難以找到像中國湖南一代的鄉村，台灣的鄉村景色已與中國低度開發地區大為不同，最後他們來到台南的「老塘湖藝術村」拍攝，這是在台灣充滿限制的條件下，最接近導演想要景色的實景。

「五年後」的故事場景來到大城市，在大城市中，人們帶著四海八方的腔調，口音混雜是他想要捕捉的現象。「電影不只是現實」C.B. Yi重申，「不能說我就是要在中國拍，如果沒辦法拍，那我就不拍了。」身為導演，他要讓「虛構」的故事繼續發生，他就想辦法盡可能解決問題。

當場景搬到台北，原本在中國兩三年的場勘都白費了。最可惜的部分是「人群」的場面，C.B. Yi打算透過「大都市」街道人群、大型的酒吧、婚宴等場景，表達城市的氛圍。在台北，這樣的場景較難找到這樣的「大場景」，但美術執導廖惠麗，總是能用高效率的方式，迅速改造場景成為導演想像中的樣貌。

「我想，身為導演你必須就像水一樣。」C.B. Yi說在「解決問題」的過程中，最常遇到的就是妥協，現實中，他不能像個被寵壞的小孩什麼都要。

到台灣拍、到台北攝，而是預算考量。但他還是堅持帶曾美慧孜、白宇帆、孫啟恆等演員來台北拍攝。他可以做劇情設定的更動，家鄉設定從「長沙」變成「閩北話鄉鎮」，而「大城市」方面他認為：「我認為最好的方式就是，不固定說一種語言，因為像在北京或深圳，你時常可以同時聽到各種方言。」

Photo Credit: 可樂電影提供

一張搜羅中國夢遺骸的網

《金錢男孩MONEYBOYS》是一部台灣電影。在台灣這座島嶼上，有著流離、跨越國界、被磨損、卻不消失的靈魂。而這部電影就像一張捕捉「中國夢」的網子，網上躺著夢的遺骸。

筆者以為，台灣在文化上或經濟上，與東南亞、泛亞洲的講華語，甚至華語的或不是華語的地區做結合，一部如此的國際合製（Co-perduction）就是一個很好的例子。

《金錢男孩MONEYBOYS》是台灣製作公司、台灣場景、用了許多台灣演員，主角的生命移動了好幾個「南方城市」，這個流離的過程，也跟台灣的多民族組成的歷史狀況，其實有一點相仿。而這樣的語言、背景複雜的電影，碰巧在這塊語言和民族組成複雜的土地拍攝，不會是巧合。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航