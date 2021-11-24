【2021金馬獎】《月老》影評：別人聚焦國族存亡，九把刀還在緬懷青春異性戀中二魂

愛情被被形塑偉大，你我無法實現的愛戀在文本獲得實現。從《海角七號》、《那些年》、《消失的情人節》、《當男人戀愛時》到《月老》等等男導演作品，持續扁平化、重複複製以及強化刻版印象。

前言

風光入圍2021金馬獎11項大獎的《月老》，改編自九把刀同名小說。作為「再出發」的巨作，不若《報告老師！怪怪怪怪物！》（下稱怪物）挑戰驚悚類型，核心控訴社會亂象。九把刀這次走回老本行，以中二羅曼愛為基底，輔以神魔奇幻背景包裝，同時鎖定IP讀者基本盤，企圖再對台灣影壇投下震撼彈。

《月老》故事主軸講述石孝綸（柯震東飾）因故身亡，在陰間任職「月老」企圖提升陰德值以盼投胎為人。石孝綸遂以非人視角檢視在世的過往情愛糾葛。鑑於《那些年，我們一起追的女孩》（下稱那些年）造就青春片樣板賣座公式，（直至今年許光漢主演的中國大片《你的婚禮》仍在走同套路數，就可見本片的成功），在商業市場具備開創意義，本次九把刀回歸老本行談愛情，可說是保守的進攻路線，破億為目標，想當然備受注目。

由於疫情影響，電影因故由暑假展延至11月，巧妙（或計畫性地）藉金馬獎評審為作品鍍金。誠如九把刀於台北電影節開幕映前發言：「《月老》是我的極限了」，宛如其作品核心「居爾一拳」的實踐，本作可說是九把刀與柯震東浴火重生後的東山再起，（雖然柯震東這次是以《金錢男孩MONEYBOYS》入圍男主角），眾人虎視眈眈觀望成敗。

有哭好看好棒棒

九把刀的創作脈絡是一道發酵的過程。由於《那些年》成功帶來的意氣風發，才造就人生谷底《怪物》的厭世怒吼。《月老》是融合二者的2.0 aka mix版本，可說是台灣愛情類型片的新天花板。

電影骨幹採通俗愛情劇，融入大量視覺特效元素，要把中二愛情講出新意。嘻笑詼諧，賺人熱淚，集戲劇感、幽默感和社會觀察於一體，雖然極具九把刀的個人風格，但這種講故事的手法，的確只有九把刀做得來，無疑為再次華語電影開闢全新的創作思路。

然而，這套思路美其名「創新」，卻是舊瓶裝新酒。

儘管九把刀受訪高喊「深知自己的讀者們比他更捍衛專屬於原著的精神」，但歸因沒錢拍不出天崩地裂的地震計畫，電影大砍東西方神職大戰篇幅僅保留東方月老設定。為成就片末「居爾一拳」高潮以及九把刀的JUMP王道漫畫魂（亦可能是為擱置停擺的長片《功夫》試水溫），改新增鬼頭成（馬志翔飾演）的反派劇情線，為小情小愛的劇情敘事締造史詩高潮結尾打鬥橋段。

我初略把《月老》分為三段落：建立世界觀、本格愛情、高潮收尾。

在第一段落「建立世界觀」中，看得出由王誌成所率領的美術團隊欲打造出台版《與神同行》的野心，包括沙漠、月老房、奈何橋總總設定。許多的視覺機關，確實耳目一新。

遺憾的是，資方給予製作有限導致疲軟無力，在陰間世界觀龐大的箝制下，許多美術實景搭不起來，僅能靠視效動畫，以至於很多細節卻無法理解。

好比說，我至今仍無法理解那三秒有鯨魚的竟然是宇宙之海，宇宙之海有能做啥用？於是許多特效大場淪為過場暨剪進預告片誘騙消費者錯誤想像，無助實質推進劇情。更甭提那尷尬的套圈圈關卡，到底是沒錢搭景、還是九把刀大大真心覺得這棒透brillant的點子了，我是不知道。至於劇情後段《黑暗騎士：黎明昇起》的攀岩無底洞是致敬還抄襲，大家就自由心證。

龐大美術隨劇情進展到第二段落後，幾乎消失殆盡。許多的劇情設定、角色人物關係亦無多著墨。稍微帶到的輪迴、彼岸、生死觀也僅僅是拉抬格局、騙訪談篇幅的「皮」，《月老》骨子裡就是通俗愛情片，世界觀與美術終究（在資方眼裡）是吸引觀眾的糖，枉費金獎美術組實力與龐大的神職世界觀，充其量這就是商品包裝。

第二段來到九把刀拿手的本格愛情，觀眾亦終於知曉前段宋芸樺角色的作用。別於《那些年》的校園純愛，《月老》更接近《等一個人咖啡》，基於陰陽兩隔設定，揮灑生離死別的痛徹心扉，在大量跑馬燈的回憶殺配合反轉再反轉的劇情揭露，逼得觀眾一把鼻涕一把眼淚。

單就這一點，九把刀無愧對台灣最會運用閃回（Flashback）的導演封號，真有你的。以及知道某些TA對愛情線免疫，特別規劃寵物劇情線，擴大「攻擊範圍」，直擊狗派飼主最害怕的痛點。招式相互加成，就是要逼得觀眾淚灑戲院造就口碑瘋傳。（然後陰間的美術設定就被觀眾遺忘，台灣人就是健忘)

由於愛情線設的「檻」，在劇情第二段已「了結」。要創造超越生離死別的高潮，鬼頭成線這時總算修成正果發揮作用。前面這線的凌亂剪輯，成為轉換情緒劇情發展的jump scare，讓觀眾滿滿疑惑，但這條線亦是九把刀別於既往小情小愛作品，最明顯的進步，投注大量動作武打與視覺特效。

作為觀眾，我真的沒想過飾演馬面的洪都拉斯可以這麼帥！宋芸樺視覺上的獨角戲、柯震東最擅長的哭哭臉，都在集結此為情緒渲染加分。但這些設定彙整，是「真情」還是「煽情」，則交由觀眾判定，畢竟台灣觀眾最愛進電影院哭，有哭就是好看好棒棒。

Photo Credit: 金馬執委會提供 《月老》劇組金馬影展放映

老派愛情的複製再貼上

綜觀金馬獎入圍電影，當《濁水漂流》細膩再現街友生命經驗，《少年》挑戰政權發聲時，回首入圍金馬獎11項的台灣代表《月老》，我不禁感嘆台灣到底是太安逸還是躊躇不前。

人家在聚焦國族存亡，但到了第三部劇情長片作品的九把刀還在緬懷青春，還在走那套異性戀中二魂講「有些事，一萬年也不會變」，這到底該評為不求上進還是死性不改？

當然《月老》在此等規模製作，勢必定義為商業片，需要至少達兩億門檻來回本，但賣座片就只能餵觀眾吃這種愛情觀嗎？這責任到底由觀眾還是創作者得來扛。

愛情被被形塑偉大，你我無法實現的愛戀在文本獲得實現。從《海角七號》、《那些年》、《消失的情人節》、《當男人戀愛時》到《月老》等等男導演作品，持續扁平化、重複複製以及強化刻版印象。

這些文本一再宣揚，只要努力愛一個人，所作所為一可浪漫化與合理化。男人可以霸道，冰山美人有一天會融化。於是從裡到外的劇情敘事、金句旁白、行銷文案都致力營造出他們以為的偉大愛情。

這種現象已經成為理所當然的電影公式，但當大家卻「電影歸電影」、用性別看電影就是女權自助餐等等理由迴避面對時，這種現況終將不會改變。咱們台灣人自詡多元自由，消費行為卻保守到只吃這一味，我們還需要這樣的電影嗎？到底是銀幕上總是樣板愛情，還是多數人鍾愛樣板愛情，誰是雞，誰是蛋，無人知曉。

Photo Credit: 傳影互動提供

結語

儘管本文貶多於褒，無可否認以產業或市場面向看待《月老》，它必定為影史寫下新頁，再多批評責罵不足以遮掩它的光芒。這是繼《返校》後最大成本製作的台灣電影，成功將說服資方投注更多電影，引領產業大步向前。反之，再讓資方卻步投資大成本電影。

《那些年，我們一起追的女孩》達成台灣影史票房的傲人紀錄，這次《月老》結果如何，讓我們拭目以待。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航