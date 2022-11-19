【2022金馬獎】專訪《憂鬱之島》導演陳梓桓：走過香港這些年，你還相信50年前你相信的東西嗎？

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入圍金馬獎最佳紀錄片的《憂鬱之島》，透過三個年代發生香港（與中國）的重大事件，映照2019年「佔領立法會」等抗爭的景況，這三個年代分別為：1970年代「（文化大革命）大逃港」、1989年「六四天安門事件」、1967年「六七暴動」。而當代香港人未來該何去何從，導演陳梓桓又是怎麼思考的？
《憂鬱之島》片頭浮現於波濤不息的大海。三個年代、三段歷史，《憂鬱之島》通過揉合「戲劇」與「紀錄」的手法，彷彿是讓即將面對未知「未來」的「反送中」運動參與者，預演一輪未來；曾短暫拍攝「反送中」現場的導演陳梓桓，拉開距離，讓運動參與者與他們扮演的過去歷史的「人物」對話，探問時代波濤下如何「安生」，又如何「立命」？
事實上，導演陳梓桓的第一部紀錄長片《亂世備忘》，早已拍攝「傘運」（雨傘革命）現場，入圍2016年金馬獎最佳紀錄片。巧合的是，當年評審團主席許鞍華，將最佳紀錄片頒給台灣紀錄片《日曜日式散步者》，而今（2022）年《憂鬱之島》入圍金馬獎最佳紀錄片，評審團主席又是許鞍華。
《憂鬱之島》透過三個年代發生香港（與中國）的重大事件，映照2019年「佔領立法會」等抗爭的景況，這三個年代分別為：1970年代「（文化大革命）大逃港」、1989年「六四天安門事件」、1967年「六七暴動」。
三個時代的代表人物，分別由今日參與「反送中」學生扮演「劇中劇」，被扮演的角色亦與三位「反送中」學生岑軍諺、浸大學生會會長方仲賢、監禁三年半的社工學生譚鈞朗對話；另外，三個被扮演角色分別為：「逃港者」陳克治、曾北上支援北京「八九民運」的前香港學聯主席林耀強、曾參與「六七暴動」的判刑中學生楊宇傑。
2022年初，《憂鬱之島》於荷蘭「鹿特丹影展」世界首映，因為疫情，不少媒體、產業人士通過「線上影展」收看了本片，影片更於世界其中幾個最大的紀錄片影展之一的「加拿大HotDoc影展」獲得競賽單元最佳國際紀錄片。在英國倫敦電影節放映期間，更有許多不同時期移居海外的香港移民參與放映，在網路上引起討論。
其中，香港評論人顏純鈎在臉書上對本片監獄場景中的對談，提出「『洗白」六七暴動」之嫌，這段由「六七暴動」參與者楊宇傑與重演者譚鈞朗的對話，在網路上引起不少還未有機會看過這部電影的觀眾熱烈討論。
其實，《憂鬱之島》在亞洲，已經於台灣台北、韓國釜山放映過，更於今年台灣國際紀錄片雙年展獲得「亞洲視野競賽」評審團特別獎、「再見真實獎」、「觀眾票選獎」。
專題下則文章：
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