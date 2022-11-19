【2022金馬獎】專訪《白日青春》導演劉國瑞：你是移民、是難民，其實是不能停下來的

種種意外展開巴基斯坦裔難民男孩哈山（林諾 飾）與香港年長司機陳白日（黃秋生 飾）的逃亡，導演劉國瑞首部劇情長片，將乍似遙遠的難民議題拉到觀眾面前，許多人皆驚嘆於其議題之特異。然而，對長期關心難民的劉國瑞來說，他真正想談的並非難民，是漂泊，是在香港的異鄉人。

「每個創作者會給自己不同的題目，這都是從微小生活的累積。」劉國瑞說。

身為馬來西亞華人，世代記憶即是飄移，爾後移居香港的劉國瑞則不斷思考著「人如何來？人未來怎麼走？」等問題。曾持攝影機記錄馬來西亞無國籍船民、香港移工與合法居留香港的巴基斯坦移民家庭，異鄉人儼然成為劉國瑞創作的母題。2018年短片《末路窮途》鎖定在巴基斯坦難民家庭故事，但劉國瑞始終覺得，這題材對於香港人來說不夠貼近。

劉國瑞遂構想兩個家庭的碰撞，正巧日前為側拍《憂鬱之島》進行研究，使他意識到大多數香港人實為兩、三代前藉由偷渡等不同方式抵達香港之歷史。劉國瑞因此拉出故事基調，藉此與香港社會交匯，更期待觀眾看完後藉此反思整個城市和社會背後的脈絡。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬 劉國瑞

是角色的旅程，也是自己的旅程

劉國瑞的創作習慣並非一開始就將世界想通透。在寫劇本前他懷著無數困惑，留給自己各種難題，揣著這身行囊走下去，好比說異鄉人，好比說公路電影。

劉國瑞笑說，如果要拍難民題材的話紀錄片或許是較好的媒介，但他想拍劇情片，尤其是公路電影。執著於車和公路電影的劉國瑞，過往短片無論《末路窮途》或《九號公路》都圍繞路的元素，《白日青春》亦是。

《白日青春》不若典型公路電影有著明確起點和終點，對劉國瑞而言，公路僅是更長旅程的一部分，透過兩個角色的互動，背後的家庭與社會脈絡昭然若揭，而公路電影的尋找本質，更在旅程中逐一浮現。