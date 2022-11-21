【2022金馬獎】賽後分析：透過獎項試著去思考：體制是什麼，我們的缺點又是什麼？

我們想讓你知道的是
這是我連續第4年，試著書寫賽後評論。因開始的時間點特殊，幸運地得以觀察到中國抵制金馬獎以來，金馬獎入圍影片的變化狀況。面對這次結果，雖然還是要再度重申，在小評審團的制度下，投票結果勢必隱含著該年度評審的口味好惡。所以，要很篤定地蓋棺論定這些作品，並很清晰地指出金馬獎乃至於華語電影未來的方向，確實非常困難也不見得有其必要。而這次的評選結果，也能嘗試這樣解讀。
這些年，疫情侵擾、強權壓迫，小螢幕崛起，觀眾觀影習慣的改變，一定程度地影響到金馬獎與電影產業的經營發展。導致每年都會看到有人跳出來，憂國憂民地嚷嚷著大年小年的議題，懷疑國之將亡，金馬鋒芒不再；擔憂產業轉型失敗，台灣電影就此陷入窘途。
然而，縱使場內外偶有風波，第59屆金馬獎上週六（19）依然順利地於國父紀念館揭曉結果。最終，詹京霖的《一家子兒咕咕叫》擒獲最佳影片、最佳新演員等2項大獎。而同樣呼聲極高，入圍最佳影片的《哈勇家》、《白日青春》等作品，也分別獲得了最佳導演、最佳原著劇本在內多個獎項的肯定。
這是我連續第4年，試著書寫賽後評論。因開始的時間點特殊，幸運地得以觀察到中國抵制金馬獎以來，金馬獎入圍影片的變化狀況。面對這次結果，還是要再度重申，在小評審團的制度下，投票結果勢必隱含著該年度評審的口味好惡。
所以，要很篤定地蓋棺論定這些作品，並很清晰地指出金馬獎乃至於華語電影未來的方向，確實非常困難也不見得有其必要。但若以此名單出發，加以對若干「遺珠之憾」的關照，或許可以是某種討論的開始，並粗略的勾勒出當今華語電影的面貌。（如果這個範圍還有效的話）
平心而論，撇除對於單項電影的主觀好惡，這次由許鞍華導演所帶領的評審團，開出的名單雖不盡如人意但可說是相當漂亮，獎項給的相當平均，在各個環節上也多有所顧及，回應了今屆參賽電影素質平均、競爭激烈的事實，同時亦對於作品間的細節優劣做出判斷。
首先的例子便是，最佳影片及最佳導演的得主再度分家。前者《一家子兒咕咕叫》以關照中年男子日漸衰敗的處境，某種程度上繼承了台灣電影的優良傳統，冷靜克制地去堆砌生活細節，完成一部述說離散往返、跨越生死的深刻之作，最佳影片實至名歸。
至於陳潔瑤所執導的《哈勇家》，讓她成為首位台灣出生的女性最佳導演。她藉由一個原住民家庭悲歡離合的故事，舉重若輕地處理親族間的衝突與和解，影片中處處可見導演在經過幾部長片歷練後，遊刃有餘地群戲調度功力，以此榮獲最佳導演，同樣令人欣喜。
專題下則文章：
我什麼都做，除了那些別人想像得到的事情：專訪台灣新生代導演柯孟融
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