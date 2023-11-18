60屆金馬獎中的東南亞：華語電影量不如預期，但創作者實力不容小覷

2019年起，因為政治局勢丕變，過去中國、香港商業與獨立電影齊聚一堂的盛況已成泡影，有些人說金馬獎終究成了島內自娛自樂的獎項。但隨著《夕霧花園》、《熱帶雨》等作闖入最佳劇情片，隔年又有奇作《南巫》出世，讓批評立論不攻自破。事實證明，有著東南亞獨立製作的挹注，讓金馬獎依然得以維持國際視野。

但在2021年至2022年，東南亞電影卻忽然陷入低迷，在主要獎項沒有發揮，使得先前的成績像是曇花一現。儘管端看2022年，出生馬來西亞的劉國瑞以《白日青春》獲得三項大獎，還算風光，不過該片本質上是港片，並無東南亞元素。

有趣的是，筆者早在2022年的年末，就聽聞金馬六十屆將會被東南亞影人或東南亞電影宰制的傳聞，主因是陳哲藝、張吉安等導演都有新作，吳慷仁領銜主演的《富都青年》也早就有不少討論熱度。在2023年7月，一部名為《餓鬼食堂》的奇幻電影在韓國富川影展榮獲亞洲電影奈派克獎，也讓外界增添不少期待。

只可惜今年金馬獎入圍名單公開後，東南亞華語電影的整體表現不如預期，真正由東南亞國家出品與拍攝，且內容與東南亞相關的電影竟只有三部提名。

兩部馬來西亞劇情片與一部緬甸紀錄片

首先，我們可以先略過陳哲藝的《燃冬》不談，該片雖然代表新加坡角逐奧斯卡，但卻是中資電影，相信最後選擇不報名金馬獎。這實在有些遺憾，因為就在陳哲藝十年前以《爸媽不在家》在金馬獎大放異采時，李安剛好也是評審團主席。

接著，《五月雪》是這次東南亞最強勢的代表，來自馬來西亞的張吉安去年以《南巫》金馬獎一舉拿下最佳新導演與三項會外獎，使他在台灣打響名號。事實上，《南巫》已是帶有強烈作者風格的完熟之作。因此看見張吉安這回以《五月雪》從新導演晉升上最佳劇情片席次，一點也不令人意外，但提名九項就有些驚奇，這證明評審對這部電影由衷酷愛。

Photo Credit: 金馬執委會提供 2023金馬影展開幕片《五月雪》劇組

《五月雪》據說是導演張吉安最早就開始投入的創作，他早期拍攝短片《義山》（2017）其實已是《五月雪》的前身之作，也當於前導片的概念。在《義山》之中，女子上山掃無名墓，遇上粵劇伶人，兩人搭起話來，方知彼此都是五一三事件受難者後裔。《義山》的整個段落在《五月雪》後段再次重現，不過在前段故事則聚焦於五一三事件的時代重現。