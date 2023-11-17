【關鍵專訪】《富都青年》吳慷仁、陳澤耀：原來我們所謂的公平正義，在他們眼裡根本不重要

文：彭緯宸

遠赴大馬為《富都青年》曬黑瘦身，一舉入圍第60屆金馬影帝的吳慷仁，採訪日當天，才剛馬不停蹄地從金鐘頒獎典禮、東京影展、金馬司法影展記者會等連續工作中抽身。即便行程滿檔，卻依舊感受到他保持著對工作一貫的專注與和藹。

同時，以本片入圍男配角的陳澤耀，從《分貝人生》、《幻土》、《迷失安狄》到《我和我的賽車老爸》，近年多次來台拍戲宣傳，漸漸在台灣影壇廣為人知。風格一貫落落大方的他，也一如社群上喜歡分享生活的大男孩形象般侃侃而談。

《富都青年》講述一對兄弟阿邦與阿迪，兩人因為沒有身份證而必須到處打工賺錢、躲避警察盤查。一內一外的性格使得他們在面對生活的態度上大不相同，也因一場突如其來的意外，讓兩人生活產生劇變。

背景設定的富都（半山芭）一帶，曾是馬來西亞吉隆坡非常熱鬧繁榮的巴剎（市集）之一；過去是華人買賣、做生意的聚落，隨著時代變遷，今日漸漸為移工取代。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 《富都青年》劇照，其故事背景選擇馬來西亞俗稱「富都」的巴剎地區，是古老的菜市場

Photo Credit: 甲上娛樂提供 金馬影后李心潔（左）初任監製就與導演王禮霖（右）憑藉《富都青年》入圍金馬獎7項大獎

為求表演真實，曾讓吳慷仁多次陷入兩難

由吳慷仁飾演的阿邦，是一名無法說話的市場殺雞工。為了讓手語溝通及表演逼真，劇組除了事前娉請專業的手語老師之外，演員們也與許多瘖啞人士相處並做田野調查。

然而，真正的手語使用者，溝通時除了手語與力道之外，臉部表情也是表達時非常重要的一環，這讓身為演員的吳慷仁一開始非常掙扎。