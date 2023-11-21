【關鍵專訪】《愛是一把槍》導演李鴻其：電影唯有親自拍出來，才能讓它的模樣更為清晰

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演而優則導的台灣影人李鴻其，今年交出了執導作品《愛是一把槍》，先於威尼斯影展獲得象徵最佳首部電影的「未來之獅」獎，而後入圍金馬獎最佳新導演，而這部片子到底講述了什麼故事，讓國際影展乃至金馬獎皆有成績？透過訪問李鴻其與劇組，一起了解。
演而優則導的台灣演員李鴻其，製片好友廖哲毅認為絕對是「有導演天賦之人」。
於2020年全球疫情爆發期間發想拍攝的《愛是一把槍》，首部長片即入選今（2023）年威尼斯影展國際影評人週單元，最終獲得最佳首部電影的「未來之獅獎」。
《愛是一把槍》聚焦金山小鎮青年「蕃薯」，希冀改過自新的更生人為第一敘事，無奈現實生活的窘迫，人際關係與工作機會卻處處碰壁、毫無進展。
過去的人、事、物，就像是陰魂不散的幽魂般纏繞著他：無以忘卻的前女友、缺席不見人影的「老大」、負債累累的老媽、頻頻製造麻煩的老友「帽子」，以及貪污黑心的里長候選人…主角所處的人際困境、海洋污染與象徵高度資本集中的台北101，是再度撕扯人性脆弱，宛如高壓監獄的後現代「環境寓言」。
單元主席Beatrice Fiorentino於《愛是一把槍》獲選為國際影評人週單元時即表示：「我們深愛這部充滿新意、生猛且活力滿滿的首部作品。李鴻其對於展現電影風格的成熟與電影知識的細節，讓我們驚豔無比。」
而此次感謝《關鍵評論網》編輯部牽線以及《愛是一把槍》劇組製片的邀請，本人僅代表《關鍵評論網》於9月4日下午茶時分，在威尼斯麗都島映後花園派對，現場閒聊採訪《愛是一把槍》導演劇組團隊，暢聊電影的拍攝困境、攝影敘事以及小鎮青年的人際關係與政經壓迫。
疫情下的小團隊，開展人生首部長片
今年9月4日下午威尼斯麗都島Sala Perla影廳映後記者會，李鴻其攜手於劇中飾演女友的林映唯、飾演老友「帽子」的林可人，甚至貨真價實的檳榔西施演員群與幕後製作團隊，與在場觀眾人士聊聊劇本發想與自導自演的創作緣由。
專題下則文章：
【影評】《青春（春）》導演王兵談命運、時間與工人：「很多人這輩子的命運，就是別人的工具」
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