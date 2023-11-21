近十年多部新馬華語片風光入圍金馬獎，但當地華語電影產業有變更好嗎？

2013年第50屆金馬獎，入圍6項大獎的新加坡電影《爸媽不在家》不僅拿下4大獎，更在缺乏入圍最佳導演的牌面優勢下，破格拿下全場最大獎「最佳電影」，楊雁雁也拿下女配角獎，創下新馬電影至今最亮眼的得獎成績。

巧合地，10年後的金馬入圍名單，被選為金馬開幕片的馬來西亞電影《五月雪》獲得9項提名，成為入圍最多的電影；另一部大馬電影《富都青年》也獲7項提名，台灣演員吳慷仁甚至還憑此片獲得首個金馬獎提名。

儘管得獎名單仍未揭曉，但就算兩部電影得獎率低，根據過去10年金馬入圍名單來看，新馬電影的素質至少並非曇花一現。不過，在金馬獎加持後，過去10年新馬電影的產製規模是否呈正比提升，故事題材有無進一步拓展深，或許是更多人好奇的潛問題。

若說金馬入圍能提升過去十年新馬華語電影的製作數量——很遺憾，答案是否定的。

新加坡華語電影劇本類型漸多元

縱然《爸媽不在家》奪得金馬獎的最高榮耀，全球斬獲約40座大大小小獎項，導演陳哲藝也因而名聲大噪，瞬間獲得許多國際的執導邀約，但據他2019年接受《第一財經》的專訪透露，得獎後的確讓個人光環受惠，但對新加坡整體華語電影的發展助力並不大。

由於新加坡只有545萬人口，扣除不懂華語的一半群眾，華語電影的市場相對更小，平均開拍產量大約介於8至10部。就算遇到最風光的市道，加上合拍片也不超過20部，更遑論最終成功上院線的片子只剩一半。

雖然《爸媽不在家》拿下坎城影展金攝影機獎及金馬獎後，新加坡總理李顯龍罕見地在臉書上恭賀主創，且相對於上世紀政府忙於拼經濟、民生和社會建設，過去10年新加坡政府算是開始重視電影工業的發展，但回到現實層面，業者的整體創作環境仍不算理想，電影投資成本大，入場觀眾卻有限，加上看似親西方民主世界的新加坡，政治言論空間卻相對保守，間接壓制華語電影的發展前景。